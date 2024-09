- Personale militare: sono stati trovati diversi cadaveri a Gaza

Durante una recente operazione nella Striscia di Gaza, le forze militari israeliane hanno apparentemente trovato numerosi cadaveri. Al momento, i soldati continuano a lavorare nella regione, concentrandosi sul recupero e l'identificazione dei resti. Questa procedura potrebbe richiedere diverse ore per essere completata.

Inizialmente, c'era incertezza sul fatto che questi corpi appartenessero a prigionieri israeliani. L'esercito ha rilasciato una dichiarazione, invitando a non diffondere informazioni non verificate. In precedenza, erano circolate notizie ingannevoli sui social media riguardo alla scoperta di ostaggi.

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per la situazione in corso nella Striscia di Gaza, ha invitato sia Israele che le autorità palestinesi ad esercitare moderazione e promuovere la pace. Alla luce delle recenti accuse di truppe israeliane che hanno scoperto cadaveri, l'Unione Europea ha richiesto un'indagine completa e trasparente.

