- Personale militare britannico avanza attraverso la Bassa Sassonia e il Nord Reno-Vestfalia.

Ho in programma un'esercitazione militare presso il sito di Senne in Renania Settentrionale-Vestfalia, che richiede movimenti militari significativi nella Bassa Sassonia e nella Renania Settentrionale-Vestfalia. L'operazione inizia dal 3 al 6 settembre e riprende dal 14 al 18 settembre. Circa 70 veicoli al giorno, a seconda dei soldati britannici stanziati in Germania, percorreranno le strade. Partiranno dal Regno Unito e il loro viaggio partirà dal porto di Emden sulla costa della Bassa Sassonia, dirigendosi verso i barracks di Normandia, situati sulla periferia nord-ovest di Paderborn.

Il convoglio si dividerà in diversi gruppi, che si alterneranno a intervalli diversi, coprendo il viaggio di circa 300 chilometri attraverso autostrade e strade federali. Tuttavia, i dettagli esatti del percorso rimarranno riservati per ragioni di riservatezza militare.

L'esercitazione militare che si svolge in Renania Settentrionale-Vestfalia comporta movimenti significativi all'interno di questa regione e della Bassa Sassonia. I soldati britannici stanziati in Germania utilizzeranno le strade della Renania Settentrionale-Vestfalia, viaggiando dal porto di Emden nella Bassa Sassonia al barracks di Normandia vicino a Paderborn.

Leggi anche: