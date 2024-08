- Personale della sicurezza che vende illegalmente biglietti per la piscina esterna

Addetti alla sicurezza hanno venduto biglietti illegali alla piscina estiva all'Insulaner di Berlino. Gli incidenti sono stati portati alla luce attraverso una lamentela di un cliente, ha detto un portavoce delle Operazioni di Bagni di Berlino. Gli addetti alla sicurezza avevano "venduto o distribuito biglietti ai bagnanti". Le Operazioni di Bagni hanno quindi immediatamente informato il fornitore del servizio, che ha preso "misure personali appropriate", ha detto il portavoce. Gli addetti alla sicurezza non lavorano più nelle piscine delle Operazioni di Bagni. I biglietti vengono venduti solo sul posto fino alle 10 del mattino in contanti, altrimenti l'ingresso è consentito solo con biglietti online. Inizialmente, il "Tagesspiegel" aveva riferito questo.

