- Personale bancario ingannevole ha truffato con successo quasi 90.000 euro in totale

Astrusi dipendenti bancari hanno truffato persone nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore per decine di migliaia di euro. Una donna di 60 anni della regione di Rostock ha subito una perdita di quasi 70.000 euro a causa di criminali sconosciuti, come riferito dalla polizia. Un uomo di 69 anni di Waren (distretto lacustre del Meclemburgo) ha pianto la perdita di 20.000 euro.

Secondo le forze dell'ordine, la donna di 60 anni è stata contattata tramite una chiamata telefonica. Il numero visualizzato era quello della sua banca. I responsabili hanno affermato che a causa di situazioni di frode in corso, era richiesta una verifica della sicurezza. Ciò ha portato la vittima a inserire i propri dati nell'app bancaria sul proprio dispositivo mobile e a cliccare su diversi link.

Stando alle indagini attuali, i responsabili sono riusciti ad accedere a tutti i conti e in seguito hanno trasferito ingenti somme a conti di una diversa banca. Non è ancora chiaro se i fondi rubati possano essere recuperati con l'aiuto della banca interessata e della polizia criminale.

Comunicazione tramite messaggio di testo

Invece, l'uomo di 69 anni è stato inizialmente contattato tramite un messaggio di testo. Successivamente è stato chiamato e persuaso a trasferire 20.000 euro su un cosiddetto conto di parcheggio per prevenire la frode. Doveva quindi ricevere i fondi indietro.

L'uomo ha seguito le istruzioni alla sua banca, ma il previsto ritorno dei fondi non si è mai verificato. Con l'aiuto di una ricerca in rete, ha scoperto di essere stato vittima di una truffa e ha allertato la polizia.

