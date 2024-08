Personale americano e della coalizione ha subito lievi ferite in un attacco di drone in Siria, ha detto un ufficiale.

Personale è stato trattato per ferite lievi, comprese l'inalazione di fumo, ma nessuno è stato "seriamente ferito", ha detto l'ufficiale sabato. "Altri stanno siendo esaminati per traumi cranici."

Pochi membri del servizio sono stati portati dalla zona di atterraggio di Rumalyn a un luogo separato per ulteriori valutazioni, secondo l'ufficiale. L'attacco ha causato danni ad almeno un complesso di strutture, ha aggiunto l'ufficiale.

"Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco", ha detto l'ufficiale.

Il raid arriva dopo che sette personale USA sono rimasti feriti quando due razzi hanno colpito la base aerea di Al Asad in Iraq il lunedì. Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha incolpato i gruppi militanti legati all'Iran per l'attacco, definendolo "una pericolosa escalation".

Quelli feriti nell'attacco del lunedì includevano cinque membri del servizio USA e due contractor USA. Tutti erano stabili martedì, ha detto un ufficiale della difesa.

Entrambi gli attacchi recenti si verificano in un momento di tensioni crescenti nel Medio Oriente, mentre gli Stati Uniti si stanno preparando per la ritorsione iraniana contro Israele per l'assassinio del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Tehran la scorsa settimana, come riferito in precedenza da CNN.

Gli ufficiali USA hanno a lungo incolpato i gruppi militanti sostenuti dall'Iran per gli attacchi ai soldati in Iraq e in Siria. Tra il 17 ottobre e il 29 gennaio ci sono stati più di 150 attacchi contro il personale USA in Iraq e in Siria. Quegli attacchi sono diminuiti dopo che tre soldati americani sono stati uccisi in un attacco con drone a un piccolo avamposto USA in Giordania, con una significativa risposta USA che ha colpito 85 obiettivi in sette luoghi.

In risposta alla tensione crescente nel Medio Oriente, ci sono state intense discussioni politiche sulle possibili risposte alla ritorsione iraniana negli ambienti internazionali. Gli attacchi recenti contro il personale USA in Iraq e in Siria sono ritenuti orchestrati dai gruppi militanti legati all'Iran, suscitando preoccupazioni per la situazione volatile.

