Un'esplosione in un edificio residenziale ha gravemente ferito un uomo di 35 anni. I soccorritori lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale e ora sta lottando per la sua vita, secondo le autorità. Per fortuna, gli altri 22 abitanti della struttura sono riusciti a scappare illesi.

Al momento, non ci sono prove che suggeriscano un incidente criminale. Sembra invece che l'esplosione possa essere stata causata da un uso improprio di un serbatoio di propano. Un analista dei dati sta valutando se la proprietà è ancora abitabile. Nel frattempo, gli occupanti sono stati temporaneamente trasferiti.

Non sono stati necessari elicotteri per i soccorsi subito dopo l'esplosione, poiché tutti sono riusciti a scappare in sicurezza. Tuttavia, se la situazione peggiorasse o ci fosse bisogno di evacuazione in futuro, gli elicotteri di soccorso potrebbero essere fondamentali.

