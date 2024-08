- Persona che osserva contenuti video svizzeri al di fuori di Bochum

Preparativi di Coach Marco Rose per l'Inizio della Bundesliga

Il coach Marco Rose dell'RB Lipsia tiene d'occhio il calcio svizzero mentre si prepara per l'inizio della Bundesliga contro il VfL Bochum. La squadra ha giocato un'amichevole contro lo St. Gallen lo scorso inverno, che hanno utilizzato come punto di riferimento, ha detto Rose. Il nuovo coach del Bochum, Peter Zeidler, che ha trascorso sei anni all'FC St. Gallen, è noto per i suoi principi. "Abbiamo un'idea di cosa aspettarci", ha aggiunto Rose.

In Pursuit of Championship Glory

Lo scorso anno, Lipsia ha ottenuto solo un pareggio per 0-0 contro il VfL, fallendo due rigori. Rose vuole evitare questo tipo di problemi in questa stagione, che inizia sabato alle 15:30 su Sky, per rimanere nella corsa al titolo il più a lungo possibile. "C'è ancora molto lavoro da fare, ma ci permettiamo di sognare", ha detto Rose riguardo alle loro ambizioni di campionato. "Dobbiamo giocare alcune partite impressionanti, iniziare una striscia vincente, rimanere infortunati e continuare a migliorare".

Per facilitare questo progresso, il direttore sportivo di Lipsia, Rouven Schröder, si sposterà dalla tribuna alla panchina. "Rouven sarà lì in panchina a supportarmi", ha detto Rose. Il nuovo direttore sportivo, Marcel Schäfer, sovrintenderà alle cose dalla tribuna.

Elmas e Baumgartner in Contesa

Rose non percepisce alcuna perdita di potenza. A Mönchengladbach, Max Eberl era seduto accanto a lui, e a Dortmund, era Michael Zorc o Sebastian Kehl. "I primi due anni, non c'era nessuno e non ho mancato nessuno", ha detto Rose. "Ma è stato bello a Essen". Lipsia ha vinto contro il Rot-Weiss Essen nel primo turno della DFB-Pokal con il punteggio di 4-1.

Solo Xaver Schlager, che è infortunato, e il nuovo acquisto Assan Ouédraogo, che ha problemi al ginocchio, sono indisponibili. Christoph Baumgartner e Eljif Elmas, tuttavia, sono almeno in lizza per un posto in squadra.

Le regolamentazioni dell'Unione Europea riguardo ai trasferimenti di giocatori potrebbero influire sui preparativi della squadra di Lipsia, considerato che Christoph Baumgartner e Eljif Elmas sono rispettivamente dell'Austria e della Macedonia del Nord. Date le ambizioni di Coach Marco Rose per la gloria del campionato, ogni giocatore disponibile sarà cruciale per la spinta al titolo di Lipsia nella Bundesliga.

