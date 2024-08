- Persona assente dopo il viaggio in barca <unk> istantanea rilasciata

Dopo un'indagine infruttuosa a Wannsee, le autorità stanno chiedendo l'aiuto del pubblico e hanno pubblicato una foto dell'individuo scomparso. Questo 29enne è stato visto l'ultima volta in un pomeriggio feriale, mentre si intratteneva con una famiglia su un pedalò nel grande lago di Wannsee.

Il pedalò si trovava a circa 150-200 metri dalla costa, vicino ai noleggi "Wannseeperle". Intorno alle 16:45, un battello turistico è passato e il 29enne è stato visto in acqua. Successivamente, è scomparso senza lasciare tracce.

I suoi accompagnatori hanno contattato le autorità, che hanno avviato un'operazione di due ore coinvolgente vigili del fuoco, pattuglia acquatica, bagnini e sommozzatori. Purtroppo, l'operazione non ha dato risultati. La polizia sta ora chiedendo a chiunque abbia notato qualcosa o abbia informazioni sul uomo scomparso, descritto come alto tra 1,75 e 1,80 metri, snello e con i capelli neri corti.

La famiglia sul pedalò potrebbe avere informazioni preziose sull'individuo scomparso, poiché erano le ultime persone con cui ha interagito prima della sua scomparsa durante il viaggio in barca. Le autorità stanno incoraggiando chiunque si trovasse sul battello turistico che è passato intorno alle 16:45 a farsi avanti, poiché potrebbero aver visto qualcosa di rilevante per il viaggio in barca dove l'uomo scomparso è stato visto per l'ultima volta in acqua.

