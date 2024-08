- Perso la finale: argento per il duo Ehlers/Wickler

Nils Ehlers e Clemens Wickler hanno fallito nel loro tentativo di conquistare l'oro olimpico, perdendo contro i favoriti svedesi David Ahman/Jonatan Hellvig 0:2 (10:21, 13:21) nella finale allo stadio della Torre Eiffel. Nonostante la sconfitta, la medaglia d'argento è il più grande traguardo delle loro carriere. Nella finale, i tedeschi non sono riusciti a fare pressione sui loro avversari.

Il precedente oro olimpico tedesco nella pallavolo maschile era stato vinto da Julius Brink e Jonas Reckermann a Londra nel 2012. Laura Ludwig e Kira Walkenhorst hanno vinto il titolo femminile a Rio de Janeiro nel 2016. I tedeschi sono riusciti a vincere solo una partita contro i giovani campioni del mondo svedesi.

Ehlers/Wickler, squadra dal 2022, avevano come obiettivo una medaglia olimpica sin dall'inizio. Raggiungere la finale è stata comunque una sorpresa. A Parigi, la coppia è partita alla grande.

Into the semifinals, i tedeschi hanno ottenuto la loro prima vittoria contro i campioni olimpici in carica Anders Berntsen Mol e Christian Sandlie Sørum dalla Norvegia. Ehlers/Wickler inizieranno la loro campagna di campionati europei nei Paesi Bassi mercoledì.

Leggi anche: