- Persistenti aggressioni contro il personale delle forze dell'ordine

Personale del carcere deve restare vigile e pronto per eventuali aggressioni da parte dei detenuti, secondo il Ministro della Giustizia del Reno-Palatinato, Herbert Mertin (FDP). Secondo lui, "bisogna sempre essere pronti per il fatto che possa accadere in qualsiasi momento". Questo sentimento è stato espresso durante un tour di una sessione di formazione per la de-escalation e il dispiegamento presso la Scuola di Formazione della Giustizia a Wittlich.

L'attenzione è sulle tecniche di de-escalation, dove i dipendenti imparano a calmare i detenuti attraverso il dialogo e a prevenire situazioni pericolose. Tuttavia, se il dialogo fallisce, il personale deve essere "molto addestrato per difendersi efficacemente dagli attacchi", come ha affermato il ministro.

Ciò potrebbe comportare l'uso di scudi protettivi, bastoni multiuso, spray al pepe o tecniche di contenimento. John Klein, un formatore per la de-escalation, ha sottolineato l'importanza di prevenire l'escalation della situazione. Ha affermato: "La comunicazione è l'arma più potente". Gli scontri fisici e verbali con i detenuti sono un evento comune per ogni guardia carceraria.

"Ogni singolo episodio è uno di troppo"

Fino ad ora, ci sono stati 13 incidenti di aggressioni fisiche con lesioni contro il personale del servizio carcerario del Reno-Palatinato, secondo il Ministero della Giustizia. Ciò in risposta ad una richiesta della dpa. Nel 2022, ci sono stati 19 casi del genere, mentre nel 2021 ce ne sono stati 14. Non è stata rilevata una chiara tendenza al rialzo.

Se si guarda caso per caso, "per fortuna non ci sono molti casi", ha detto Jörg Patzak, direttore del carcere di Wittlich. Tuttavia, ogni singolo caso è deplorevole e bisogna sempre essere preparati. La formazione per la de-escalation e il dispiegamento gioca un ruolo cruciale in questo aspetto. Patzak, a capo del carcere più grande dello stato, ha affermato che riescono a gestire con successo molte situazioni difficili attraverso il dialogo.

I detenuti stanno diventando sempre più irrispettosi

Le aggressioni al personale del carcere avvengono "con una certa frequenza e con vari livelli di gravità", secondo l'Associazione del Personale del Carcere del Reno-Palatinato. È stato osservato che i detenuti stanno diventando "più insolenti, irrispettosi e psicologicamente disturbati".

Venerdì prossimo, un processo per tentato omicidio inizierà presso il tribunale regionale di Frankenthal contro un detenuto che avrebbe pugnalato un guardiano del carcere alla gola con un pezzo affilato di una gamba di tavolino lungo dieci centimetri durante un tentativo di fuga nel 2023 nel carcere di Frankenthal.

"Sembra che" ci siano stati più incidenti del genere

Secondo il presidente dell'associazione, Stefan Wagner, gli incidenti complessivi - inclusi insulti, minacce e tentativi di aggressione fisica - "sembrano essere aumentati" negli ultimi anni. Pertanto, la preparazione per le situazioni critiche è "estremamente importante".

Il carcere di Wittlich è stato "bene attrezzato" negli ultimi anni, secondo Patzak. Ciò include l'abbigliamento protettivo adatto per l'uso indoor, simile a quello della polizia antisommossa, inclusi elmetti, protezioni per gambe e braccia e scudi protettivi. Ha aggiunto che questo è necessario perché i detenuti a volte

Leggi anche: