- Persiste a circa 100 gradi, accompagnato da temporali e forti piogge.

Nei prossimi giorni in Baviera ci si può aspettare una miscela di sole, nuvole e occasionali tempeste, come segnalato dal Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Oggi, ci si può attendere un cielo prevalentemente soleggiato o nuvoloso con temperature comprese tra 26 e 30 gradi Celsius. A partire da mezzogiorno, c'è la possibilità di rovesci e temporali sparsi, in particolare nelle regioni montuose. Analogamente, la Baviera occidentale potrebbe sperimentare queste condizioni durante la notte.

Il mercoledì porta un maggior numero di ore di sole all'Eastern Bavaria, accompagnate da rovesci e temporali sparsi che si sviluppano nel corso della giornata. Le temperature sono previste oscillare tra 23 e 30 gradi Celsius. Il giovedì, l'Eastern Bavaria gode di più sole, mentre il resto della regione è prevalentemente nuvoloso, con temperature comprese tra 23 e 29 gradi Celsius.

La notte tra giovedì e venerdì vede precipitazioni consistenti e temporali sparsi, principalmente in Svevia e Eastern Bavaria. Le temperature subiscono anche un significativo calo, scendendo a 16-10 gradi Celsius.

Il mercoledì, i visitatori dell'Eastern Bavaria potrebbero godere di periodi più lunghi di sole tra i rovesci e i temporali previsti per la regione. Tuttavia, la Baviera nel suo insieme è prevista continuare a sperimentare una miscela di sole, nuvole e occasionali tempeste, secondo le previsioni del DWD.

Leggi anche: