- Permettere ai rifugiati di accedere ai servizi medici

Nella regione del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, il lancio di un passaporto sanitario elettronico per i richiedenti asilo sta procedendo. Il ministro dell'Interno del SPD, Christian Pegel, ha firmato un accordo quadro con i fornitori locali di assicurazione sanitaria per facilitarne l'attuazione.

Come ha precisato Pegel, "Il nostro obiettivo principale è snellire le procedure per tutti, alleggerire il carico amministrativo per le autorità locali e facilitare l'accesso al sistema sanitario attraverso un passaporto sanitario elettronico".

Attualmente, cinque dei otto distretti e città indipendenti hanno aderito a questo accordo. Tuttavia, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald e Nordwestmecklenburg non hanno ancora dato il loro consenso, secondo gli aggiornamenti del Ministero dell'Interno.

I primi passaporti sanitari elettronici saranno distribuiti a settembre, a metà o alla fine del mese.

Ogni unità amministrativa partecipante sarà assegnata a una specifica compagnia di assicurazione sanitaria per definire i dettagli bilaterali. Dopo la trasmissione dei dati a queste compagnie, i rifugiati possono ottenere il loro passaporto sanitario elettronico già a metà o alla fine di settembre.

Pegel ha sottolineato che "la digitalizzazione riduce significativamente il carico di lavoro, in particolare per i comuni, nel consentire le visite mediche e, in particolare, nella fatturazione". Ha poi aggiunto che "tutti i distretti e le città indipendenti trarranno beneficio da questo: oltre a eliminare la burocrazia, potranno sfruttare l'esperienza e l'infrastruttura dell'assicurazione sanitaria statale".

Il nuovo passaporto sostituirà il vecchio voucher di trattamento.

Attualmente, i rifugiati devono ottenere un cosiddetto voucher di trattamento dalle istituzioni come l'ufficio di assistenza sociale prima di richiedere consigli medici o iniziare il trattamento. Con il passaporto sanitario elettronico, le visite mediche possono essere organizzate direttamente.

L'attuazione del passaporto si basa su una decisione del parlamento statale di marzo 2023. Come ha detto Pegel, "Con questo, stiamo rispettando il nostro impegno dalla sommità congiunta dei rifugiati dello stato e dei comuni". Tra gennaio e giugno 2024 sono state documentate 2.664 domande di asilo nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

