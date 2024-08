- Permessi edilizi più rapidi: il paese si affida alla tecnologia

L'implementazione dell'autorità edilizia virtuale in Baden-Württemberg sta procedendo rapidamente. Su 208 autorità competenti in materia di costruzioni, 199 partecipano ora al progetto, come ha riferito l'agenzia di stampa tedesca a Stoccarda. "60 sono già in piena operatività - e quasi quotidianamente ce ne sono di più."

Grazie alla nuova piattaforma, è possibile presentare solo una domanda completa. Ciò impedisce i fraintendimenti e rende il processo più facile per entrambe le parti. Tutti gli interessati possono sempre vedere lo stato attuale. "Se c'è una richiesta, può essere chiarita molto più velocemente di prima."

Razavi ha inoltre dichiarato che le procedure sarebbero state accelerate poiché i documenti avrebbero dovuto essere presentati direttamente alle autorità competenti e non più ai comuni. "La decisione sulla domanda di costruzione verrà quindi trasmessa anche elettronicamente." Al momento, la costruzione non è redditizia per nessuno a causa di troppe regolamentazioni e procedure troppo lunghe. Pertanto, la domanda di costruzione digitale è così importante.

Secondo Razavi, Baden-Württemberg sta svolgendo un ruolo pionieristico in questo progetto. Su 87 autorità competenti in materia di costruzioni già in piena operatività a livello nazionale, 60 provengono dal sud-ovest. Ciò corrisponde a una quota del 69%. Già circa 2100 domande di costruzione sono state o stanno per essere elaborate completamente in modo digitale nello stato. Il software per l'autorità edilizia virtuale non è stato sviluppato dallo stato stesso, ma è stato preso in carico dalla Mecklenburg-Vorpommern.

Per presentare una domanda completa sulla piattaforma, è necessario un permesso di costruzione. Il sistema digitale dell'autorità edilizia virtuale trasmetterà elettronicamente la decisione sulla domanda di costruzione.

