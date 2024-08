- Periodo di protesta e manifestazione pubblica contro l'accordo MSC

Un'altra "Settimana d'azione" e manifestazione, guidate dal sindacato Verdi e dai lavoratori portuali, esprimono il loro dissenso nei confronti di MSC, una delle principali compagnie di navigazione a livello globale, che cerca di unirsi alla società di logistica di Amburgo HHLA. Secondo André Kretschmar, rappresentante del porto di Verdi, "Rimaniamo sulla nostra posizione: questa operazione non è vantaggiosa per Amburgo". Con questa fusione, l'influenza politica sul porto passerebbe dalle autorità elette alla famiglia Aponte di MSC, che non si preoccupa del bene pubblico.

Proposta di takeover di MSC su HHLA

Il Senato di Amburgo sta cercando di rafforzare la Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) e la gestione dei contenitori portuali, portando a bordo la Mediterranean Shipping Company (MSC). La città manterrà una quota del 50,1%, mentre MSC detterà il 49,9%. In precedenza, la città aveva circa il 70% di proprietà, con il resto in flottazione pubblica.

In cambio, MSC ha proposto di aumentare il volume di carico a un milione di container standard all'anno entro il 2031. Inoltre, la società di navigazione svizzera intende stabilire una nuova sede tedesca ad Amburgo e aumentare il capitale azionario di HHLA di 450 milioni di euro, collaborando con la città.**

Approvazione Ritardata

L'approvazione prevista dal Parlamento di Amburgo era prevista prima della sospensione estiva. Tuttavia, a causa del rifiuto dell'opposizione durante l'ultima lettura, l'approvazione è ora prevista per il 4 settembre, il primo giorno dopo la sospensione estiva. Con la maggioranza dei due terzi della coalizione rossa-verde in Parlamento, la risoluzione a favore del Senato è inevitabile.**

Tuttavia, Verdi e i lavoratori portuali rimangono risoluti. Sono preoccupati che l'accordo potrebbe mettere a rischio l'occupazione presso HHLA e altre attività portuali come le operazioni generali del porto (GHB) e i servizi di ormeggio. Inoltre, MSC otterrebbe un'autorità di veto significativa. Kretschmar ha esortato i membri del Parlamento: "Considerate le preoccupazioni dei lavoratori e le critiche degli esperti espresse durante l'udienza del Senato prima di votare". I critici avevano messo in guardia da un potenziale "errore storico".

Manifestazione Programmata

La manifestazione è prevista per il prossimo sabato. La marcia partirà alle 14:00 dalle Landungsbrücken, passerà dal municipio e si concluderà presso la sede di HHLA nella Hafencity. Kretschmar ha invitato i residenti di Amburgo contrari all'accordo a partecipare alla manifestazione. La "Settimana d'azione" è iniziata lo scorso sabato con proiezioni, sessioni di dibattito e opportunità per coloro che sono interessati a conoscere i dettagli dell'accordo.**

Durante questo periodo di tensione, i lavoratori portuali e il sindacato Verdi stanno organizzando una "Settimana d'azione" per esprimere il loro dissenso alla proposta di takeover di MSC su HHLA. Nonostante la data di approvazione prevista sia stata spostata al 4 settembre, il sindacato continua a opporsi, esprimendo preoccupazioni per i possibili licenziamenti e l'autorità di veto di MSC.

Leggi anche: