- Periodo critico per i negoziati sulla tregua a Gaza

Prossimi Temi di Pace a Gaza: Fasi Crucial

La spinta internazionale per un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza sta per raggiungere un punto di svolta questa settimana. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken è previsto per incontrare il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu lunedì, come parte di un tentativo di risolvere lo stallo nelle trattative. Durante la settimana, si terranno riunioni di gruppo più piccole a Cairo per affrontare le questioni pendenti, che precederanno un importante summit dei leader a Cairo entro una settimana. Gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto stanno facilitando i colloqui indiretti tra Israele e Hamas.

Gli Stati Uniti mirano a porre fine al conflitto di Gaza e ai conflitti correlati nel Medio Oriente prima della fase decisiva delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, secondo il quotidiano israeliano "Yediot Ahronot". Le elezioni degli Stati Uniti sono previste per novembre.

Migliaia di israeliani hanno protestato sabato sera, chiedendo un accordo per la liberazione di ulteriori ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi. I manifestanti hanno nuovamente richiesto le dimissioni di Netanyahu e nuove elezioni, accusandolo di ostacolare un accordo e di piegarsi alle richieste dei suoi partner di coalizione di destra.

Il Controllo del Confine Rimarrebbe un Punto Conteso

La richiesta di Israele di un controllo permanente del confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto viene vista come uno degli ultimi ostacoli a un accordo. Le prime proposte degli Stati Uniti per risolvere le questioni pendenti non includevano questa richiesta, secondo il canale televisivo israeliano Channel 12. Hamas sostiene che Israele sta ostacolando le trattative rifiutandosi di ritirarsi dal Corridoio di Philadelphi, che corre lungo il confine meridionale di Gaza con l'Egitto. Hamas mira a un completo ritiro israeliano.

Netanyahu, tuttavia, insiste che l'esercito dovrebbe mantenere il controllo del Corridoio di Philadelphi anche dopo un cessate il fuoco, per prevenire il contrabbando di armi. Un altro punto di contenzione è la questione del ritorno dei residenti sfollati dalla Striscia di Gaza meridionale alla parte settentrionale della regione costiera sigillata. Netanyahu vuole un accordo che impedisca il ritorno di combattenti di Hamas armati al nord.

Il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano Herzi Halevi ha recentemente dichiarato che l'esercito potrebbe mantenere il controllo del Corridoio di Philadelphi con occasionali incursioni, senza una presenza costante.

La squadra di negoziato israeliana ha espresso un cauto ottimismo riguardo a un cessate il fuoco dopo gli ultimi colloqui a Doha. Si dice che un accordo basato sulla proposta rivista degli Stati Uniti contenga "elementi accettabili per Israele", secondo una dichiarazione dell'ufficio di Netanyahu.

Potenziale per l'Escalation

Il Ministro degli Esteri Annalena Baerbock (Verdi) e i suoi omologhi della Francia, della Gran Bretagna e dell'Italia hanno espresso speranza in una dichiarazione riguardo alle prospettive di un altro summit e ai preparativi per esso. "Esortiamo tutte le parti a continuare a impegnarsi positivamente e flessibilmente in questo processo", hanno scritto. Hanno sottolineato l'importanza di evitare azioni che potrebbero portare all'escalation e danneggiare le prospettive di pace. "C'è troppo in gioco", hanno avvertito.

Traduzione:

Iran e la milizia di Hezbollah in Libano avevano giurato vendetta dopo l'uccisione del capo esterno di Hamas Ismail Haniyeh e di un comandante militare di Hezbollah a Tehran due settimane fa. Un attacco è stato atteso da allora. Entrambi sono alleati di Hamas e potrebbero trattenersi da un attacco più grande, potenzialmente coordinato contro Israele in caso di cessate il fuoco a Gaza.

Un rappresentante di Hamas non coinvolto nei colloqui di Doha ha espresso cautela sull'esito della summit. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha presentato una proposta per porre fine alla guerra in tre fasi lo scorso maggio. La proposta prevede initially un cessate il fuoco a tempo indeterminato di sei settimane durante il quale verrebbero rilasciati specifici ostaggi. In cambio, i palestinesi imprigionati in Israele verrebbero liberati. In seguito, i combattimenti si fermerebbero permanentemente e i rimanenti ostaggi verrebbero rilasciati. Nella fase finale, la ricostruzione di Gaza avrà inizio.

Stando alle stime israeliane, Hamas continua a trattenere 115 ostaggi, di cui Israele ne ha dichiarati 41 morti. Si ritiene che diversi altri ostaggi, il cui destino è ignoto, potrebbero non essere più vivi.

Il conflitto di Gaza è stato innescato da un attacco terroristico di Hamas e di altri estremisti da Gaza contro il sud di Israele l'ottobre scorso. Sono morte più di 1.200 persone e circa 250 sono state rapite a Gaza. Secondo le cifre dell'autorità sanitaria controllata da Hamas, più di 40.000 persone sono morte nella regione costiera assediata dal conflitto.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha presentato una proposta per porre fine al conflitto di Gaza in tre fasi lo scorso maggio. Il Presidente degli Stati Uniti è strettamente coinvolto nella spinta internazionale per un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza, con il Segretario di Stato Antony Blinken previsto per incontrare il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Leggi anche: