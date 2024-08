Periodi di difficoltà, circostanze difficili: Zverev trionfa e persegue il successo.

Al contrario dell'inizio, Alexander Zverev riesce a vincere tutti i set nel secondo turno dello US Open senza perderne nessuno. Con l'obiettivo di conquistare il suo primo titolo del Grande Slam a New York, il mastodontico tedesco incontra alcune sfide sotto il caldo opprimente della Grande Mela. Si complimenta con il suo avversario francese, Alexandre Muller.

Alexander Zverev ha fatto il segno della pace al pubblico, ha lanciato alcune palle autografate tra gli spettatori e poi è uscito dal campo con un sorriso soddisfatto: aver superato il suo secondo ostacolo a New York gli ha permesso di mantenere vivo il suo sogno del Grande Slam, ma dovrà alzare il suo livello di gioco se vuole detronizzare il campione dello US Open.

Di fronte al francese Alexandre Muller sul Louis Armstrong Stadium, Zverev ha giocato in modo costante ma ha vacillato per gran parte della partita. "Ha giocato un tennis fantastico. Era il giocatore superiore verso la fine del secondo set. Ho trovato un modo e sono felice di aver passato il turno in tre set, concedendomi un po' di riposo. Qui è molto impegnativo, oggi fa un caldo incredibile. Sono contento di essere passato al turno successivo", ha dichiarato Zverev dopo la sua vittoria per 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, che lo porta al terzo turno a New York per la sesta volta in nove partecipazioni. Il prossimo avversario sarà l'argentino Tomas Martin Etcheverry.

Come numero quattro del mondo, Zverev non incontrerà giocatori di primo livello fino a tardi nel torneo. Nella sua prima sfida contro il numero 77 del mondo, ha avuto bisogno di un po' di tempo per trovare il suo ritmo mercoledì. Zverev non è particolarmente entusiasta degli orari delle partite early e late, ma diversi errori del suo rivale francese lo hanno aiutato a conquistare il primo set nel secondo campo più grande del Flushing Meadows.

Con l'ex campione del mondo di calcio Sami Khedira a guardare dalla sua tribuna, Zverev non ha raggiunto il suo livello di performance massimo nel secondo set. Tuttavia, è riuscito a mantenere la compostezza e alla fine ha chiuso il tiebreak. Successivamente, il nativo di Amburgo è stato un giocatore imbattibile e ha chiuso la partita sul suo secondo match point.

Mirando alla sua 35esima presenza, Zverev è determinato a conquistare il suo primo titolo del Grande Slam. A New York nel 2020, era a due punti dalla gloria prima di subire una delle sue più pesanti sconfitte in carriera contro Dominic Thiem. Nel torneo di preparazione a Cincinnati, Zverev ha dimostrato il suo ritorno in forma raggiungendo le semifinali dopo una serie di problemi di salute e atletici. La sua vittoria contro Muller ha segnato la sua 54esima vittoria stagionale - nessun altro giocatore in

