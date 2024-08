- Pericolosa natura dei propagandisti tedeschi che promuovono le ideologie islamiste

Con grande intensità, un uomo con una lunga barba rossa fiammeggiante urla in un microfono: "Dobbiamo diffondere la Da'wa ovunque!" La Da'wa è un termine arabo che significa "invito" all'Islam. Tuttavia, individui come Pierre Vogel, che sta urlando nel video, ne distorcono il significato. Loro mirano a diffondere le loro idee. Questo predicatore tedesco, spesso chiamato "Abu Hamza" online, è completamente vestito di bianco, con un takke. Ma l'accesso di rabbia di Vogel ha poco a che fare con i rituali religiosi. "Non possiamo stabilire un rifugio nel bosco, scrivere Da'wa su di esso e poi aspettare che qualcuno passi di lì," argomenta ulteriormente, battendo il pugno sul tavolo. Il pubblico risponde con "Allahu Akbar".

Il video ha guadagnato popolarità su diverse piattaforme dei social media, raccogliendo migliaia di like. Molti utenti trovano divertente l'accesso di rabbia del predicatore, con un canale TikTok che lo descrive come "classico senza tempo" - un chiaro favorito. "Richiama alla mente un discorso del 1934," commenta un utente. I "Hitler salafiti" di Vogel sono evidenti.

Questo esempio mostra come il contenuto islamista si diffonde e infiltrato gli spazi digitali. Cosa rende predicatori come Vogel così relazionabili? E questi video rappresentano realmente una minaccia?

L'islamismo diventa un meme

Ahmad Armih, noto come "Abul Baraa," è un confidente salafita di Pierre Vogel. Nei suoi video, Baraa si trasforma facilmente nel ruolo di un life coach. Condivide sermoni e consigli, guida i suoi seguaci musulmani su come vivere e come non farlo. È okay bere birra analcolica, ma non vantarsene fuori, dice con una risata. L'approccio umoristico di Baraa suggerisce che non vuole fare del male, giusto? Un'occhiata più attenta ai suoi canali social, tuttavia, dipinge un quadro molto diverso. Le persone diversamente abili sono tenute responsabili. La maggior parte degli abitanti dell'inferno sono donne. "Infedele" è più di un insulto - è un fatto. Tali sono le dichiarazioni di Baraa.

Non solo il contenuto, ma anche il modo apparentemente supportive in cui gli online salafiti propagano queste idee può essere dannoso. L'estremismo passa in secondo piano. Un altro esempio è il meme di internet "Bleah, fratello, bleah! Cosa c'è, fratello?" La frase proviene da un predicatore radicale chiamato Mohamed Hoblos, che la usa per prendere in giro i musulmani che considera non abbastanza devoti. Il popolare video YouTube ha raccolto oltre tre milioni di visualizzazioni, e le pagine dei meme spesso usano il clip per sketch divertenti. L'islamismo ottiene uno status da culto. Nel commercio online, sono vendute magliette con la faccia di Hoblos e le sue filosofie.

Radikalizzazione dei giovani su TikTok

Dopo la cancellazione di tre concerti di Taylor Swift a Vienna a causa di minacce di terrorismo, Pierre Vogel e Abul Baraa hanno tenuto una discussione su TikTok. Il giornale "Bild" sostiene che Baraa ha giocato un ruolo significativo nella radicalizzazione del 19enne attentatore Beran A., citando fonti di intelligence. Vogel e Baraa respingono qualsiasi coinvolgimento nelle minacce di terrorismo a Vienna, come riportato da "Der Standard".

Se queste accuse sono fondate o meno rimane da vedere. Tuttavia, i predicatori esprimono opinioni problematiche sull'Islam. Secondo un rapporto dell'ufficio per la protezione della costituzione del Baden-Württemberg, Abul Baraa promuove un'ideologia salafita che contrasta l'ordine democratico liberale. L'Ufficio federale per la protezione della costituzione (BfV) condanna anche le vedute radicali di Pierre Vogel, principalmente dirette verso i musulmani liberali che egli ritiene rappresentino male l'Islam. È famoso per aver fatto "commenti omofobi guidati dall'islamismo" durante i suoi sermoni.

"Entrambi, Ahmad Armih e Pierre Vogel, sono sulla lista del BfV. Il contenuto che diffondono continua ad essere classificato come salafita," ha informato il BfV a stern.

Dal 7 ottobre, il contenuto jihadista sta aumentando

Nel suo ultimo rapporto annuale, il BfV avverte della propaganda jihadista che si diffonde su internet. Anche se il contenuto islamista ha visto un calo temporaneo durante il periodo di riferimento, è significativamente aumentato dopo l'attacco di Hamas in Israele dell'ottobre 2023. Europol ha ripetutamente disattivato canali e gruppi sospetti. "Queste azioni non possono fermare completamente la diffusione del contenuto jihadista, ma lo rendono più difficile," afferma il rapporto.

Tale contenuto islamista può essere trovato su TikTok, dove Vogel e Baraa hanno condiviso le loro prospettive. La piattaforma ha principalmente come target i giovani, che sono particolarmente vulnerabili. Il rapporto annuale del 2023 dell'ufficio per la protezione della costituzione del Brandeburgo menziona addirittura la "TikTok-ificazione dell'islamismo." La piattaforma stessa rimane silenziosa sul perché gli estremisti sono permessi di diffondere le loro vedute lì. Un portavoce di TikTok si è riferito alle sue politiche relative all'odio e all'estremismo. TikTok cerca di rendere più difficile per gli utenti accedere ai contenuti e ai conti odiosi. Tuttavia, sono permessi di persistere numerosi profili, anche se violano le linee guida della comunità.

Gli online salafiti possono continuare a diffondere le vedute radicali con pochi ostacoli attraverso le piattaforme dei social media. Spetta agli utenti interpretare gli video in modo obiettivo e restare scettici riguardo alle apparenze affascinanti dei predicatori.

L'influenza di predicatori radicali come Vogel e Armih va oltre i loro video, con merchandise come magliette che mostrano i loro volti e le loro filosofie disponibili per l'acquisto online. Questa commercializzazione delle loro ideologie diffonde ulteriormente le loro visioni estremiste tra giovani pubblici vulnerabili.

