- "Performance di primo livello": Novak Djokovic all'US Open mantiene il suo gameplay

Titolo: La vittoria preferita di Novak Djokovic ha gestito con disinvoltura il suo primo impegno allo US Open. Nel suo primo incontro dopo aver vinto l'oro olimpico a Parigi, il 37enne serbo ha trionfalmente eliminato il qualificato moldavo Radu Albot 6-2, 6-2, 6-4.

Djokovic insegue il suo 25° titolo del Grande Slam e potrebbe eguagliare il record di Roger Federer come unico giocatore di tennis maschile ad aver vinto due volte di fila lo US Open. Ha conquistato la vittoria per la 78ª volta nel Arthur Ashe Stadium di New York, superando ogni altro giocatore di tennis maschile.

"Questo posto è fantastico e pieno di energia," ha dichiarato Djokovic intorno a mezzanotte. "Gli incontri notturni sono i più emozionanti del pianeta."

Possibile incontro contro Zverev nei quarti di finale

Djokovic ha incontrato il 34enne Albot per la prima volta nella sua carriera professionale e non ha mai incontrato difficoltà. Ha scherzosamente menzionato la voglia di vendetta per i suoi fratelli, entrambi sconfitti da Albot, prima della partita. Arrivato con due borse piene di medaglie d'oro, ha ricordato la sua vittoria contro il giocatore spagnolo Carlos Alcaraz nella finale dei Giochi Estivi.

Djokovic potrebbe affrontare il numero uno tedesco Alexander Zverev nei quarti di finale.

