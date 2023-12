'Perfetta sugli sci': Mikaela Shiffrin chiude un anno da record con una coppia di vittorie dominanti

Sembra quindi giusto che la Shiffrin abbia chiuso l'anno con due vittorie consecutive a Lienz, in Austria, portando il suo record a 93 vittorie in carriera in Coppa del Mondo in uno stile dominante.

Il successo in slalom gigante di giovedì è stato seguito da quello in slalom il giorno dopo, vinto con un margine di 2,34 secondi, un margine enorme raramente visto in questa disciplina.

"Oggi è stata una giornata molto speciale per me", ha dichiarato la 28enne al sito della FIS dopo la vittoria in slalom di venerdì. "Mi sentivo perfetta sugli sci, quindi sono felicissima".

Shiffrin era in testa con più di un secondo di vantaggio dopo una prima manche elettrizzante e, invece di trattenersi nella seconda manche, la sciatrice americana ha esteso il suo vantaggio con una prestazione impeccabile.

"La prima e la seconda manche sono state completamente diverse, con tempi e flussi diversi", ha aggiunto la Shiffrin. "Ho sentito di avere un ottimo piano e i miei allenatori mi hanno indicato le sezioni chiave del percorso e poi sono stata brava a partire".

Allo stesso modo, nella sua vittoria in slalom gigante di giovedì, la Shiffrin ha sottolineato il suo dominio con una prima manche veloce prima di scendere nella seconda per sigillare la vittoria.

È il secondo anno consecutivo che l'americana vince entrambe le gare nel periodo tra Natale e Capodanno.

"Negli ultimi due anni ho costruito la mia carriera all'inizio della stagione fino a questo punto, e in qualche modo è scattato", ha detto la Shiffrin.

Lo slalom è stato finora la disciplina migliore della stagione per la Shiffrin, che è salita sul podio in 12 degli ultimi 13 slalom di Coppa del Mondo, con l'unico neo di un quarto posto a Levi, in Finlandia, a novembre.

Con 13 vittorie in Coppa del Mondo nell'anno solare, il 2023 è stato il secondo anno di maggior successo per la Shiffrin nella sua carriera, dopo solo il 2019 in cui ha vinto 15 gare di Coppa del Mondo.

Un anno del genere segna un notevole ritorno per la Shiffrin, visto che ai Giochi olimpici invernali del 2022 a Pechino non ha raccolto nemmeno una medaglia in cinque gare e non è arrivata al traguardo in tre di esse.

Dopo aver raggiunto la vetta della classifica generale di Coppa del Mondo nella scorsa stagione, la Shiffrin è in testa alla classifica generale anche nella Coppa del Mondo di quest'anno.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com