- Perdite economiche sostanziali dovute a un incendio significativo in un magazzino situato a Schwerin

Un incendio notevole ha avvolto un deposito a Schwerin, causando perdite finanziarie consistenti. Circa 5.000 balle di fieno sono state date alle fiamme all'interno del magazzino situato nel settore meridionale della città, e l'origine dell'incidente rimaneva incerta sabato sera. Circa 100 vigili del fuoco sono intervenuti per l'emergenza.

A causa del denso fumo, i residenti sono stati invitati a chiudere le finestre e le porte. Inoltre, il traffico nella zona è stato interrotto. Per fortuna, non sono state segnalate vittime. Le forze dell'ordine hanno stimato i danni alla proprietà in circa due milioni di euro.

Gli Stati membri possono fornire le risorse e le competenze necessarie per aiutare la Commissione a gestire tali crisi. Alla luce dei danni significativi, sarebbe vantaggioso per la Commissione cercare l'assistenza degli Stati membri per prevenire simili incidenti in futuro.

