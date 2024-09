"Perdita di fiducia nell'organizzazione": smascherano le carenze della Guardia Nazionale del New Hampshire nel proteggere le donne

In un'occasione, il Tenente Patterson ha inviato una foto di un costume "Beer Garden Babe" di natura sessuale a una giovane ufficiale donna, suggerendole di indossarlo alla festa di Halloween del battaglione in arrivo. In un'altra occasione, ha informato una collega donna di aver avuto un'erezione mentre pensava a lei durante un massaggio.

Alcune donne hanno percepito Patterson come che le seguisse regolarmente, incluso intorno al loro hotel e in una palestra locale. Ha inoltre scattato foto di loro senza il loro consenso e le ha distribuite con commenti sul loro fisico ad altri. Patterson ha ripetutamente ordinato alle donne del battaglione di visitare la sua stanza d'albergo, le ha contattate continuamente e ha parlato a lungo del suo desiderio di avere una relazione con una donna più giovane.

Se esprimevano preoccupazioni riguardo al suo comportamento, Patterson minacciava di rendere il loro dispiegamento spiacevole.

Le azioni di Patterson sono state descritte in un rapporto di 50 pagine di marzo 2023, ottenuto da CNN. Questo rapporto ha dettagliato i risultati di un'indagine dell'Esercito, portando alla carica e alla condanna di Patterson in un tribunale militare per le sue attività correlate al confine, inclusa la molestia sessuale di quattro donne del suo battaglione per diversi mesi.

Come parte di un accordo di patteggiamento, Patterson è costretto a going in pensione. Il suo avvocato ha informato CNN che Patterson si ritirerà probabilmente come maggiore, al di sotto del grado di tenente colonnello, entro novembre 1.

Il caso di Patterson rappresenta uno dei casi più eclatanti di un problema persistente: un ambiente di lavoro tossico e sessista per le donne della Guardia Nazionale del New Hampshire, come denunciato da nove membri attuali e passati della Guardia Nazionale del New Hampshire (NHNG).

La NHNG è stata accusata di permettere che la molestia e lo stalking sessuale persistano, mentre si vendica contro i whistleblower e trascura le sopravvissute, poiché i leader falliscono nell'applicare le misure di responsabilità appropriate.

I dati ottenuti da CNN indicano che il New Hampshire aveva un tasso significativamente più alto di casi di aggressione sessuale segnalati nella primavera del 2023 rispetto ad qualsiasi altra unità della Guardia Nazionale degli Stati Uniti - circa 5,29 casi per 1.000 membri del servizio. Il Wyoming, con un tasso di 2,91 per 1.000, era il secondo stato più alto. La NHNG ha dichiarato a CNN in una dichiarazione che il 2023 è stato un anno eccezionale per i rapporti di aggressione sessuale.

Nessuna delle attività di Patterson correlate al confine avrebbe dovuto essere inaspettata per i leader del New Hampshire, come dimostrato da indagini precedenti su Patterson, incluse diverse accuse di molestia sessuale (secondo fonti). Uno dei più alti ufficiali della Guardia Nazionale del New Hampshire è stato anche avvertito del comportamento preoccupante di Patterson e del suo impatto sui suoi subordinati.

Il battaglione di Patterson era programmato per essere dispiegato prima di diversi mesi, durante i quali un tenente colonnello ha avvertito il capo del componente dell'Esercito della Guardia Nazionale del New Hampshire riguardo "stress significativo" e "depressione grave" tra i soldati e gli ufficiali sotto il comando di Patterson. Il Lt. Col. Kennith Kruger ha scritto in una nota ottenuta da CNN che se questi problemi non fossero stati risolti prima del dispiegamento, i problemi passati di Patterson avrebbero potuto peggiorare e mettere in imbarazzo la NHNG.

Molti dei 50 membri del servizio intervistati durante l'indagine dell'Esercito su Patterson hanno espresso un forte senso di rabbia. Un membro del servizio ha dichiarato: "Siamo tutti scioccati che lo stato del NH avrebbe lasciato che lui comandasse questo (battaglione)". Un altro ha detto: "Patterson è riuscito a evitare la responsabilità attraverso diverse indagini".

Quando chiesto dell'indagine che ha concluso che Patterson ha fatto sentire le donne "bersagliate, adescate e minacciate", l'avvocato civile di Patterson ha dichiarato che il suo cliente credeva che le donne sotto il suo comando fossero amichevoli e quindi ha risposto in modo simile. Ha ammesso di aver "sbagliato permettendo che il livello di familiarità andasse troppo oltre".

'Non mi fido più di questa organizzazione'

Dopo la sospensione di Patterson a gennaio 2023, il responsabile del programma di risposta ai reati sessuali Katrina Dupuis è andato al confine e ha riferito che i soldati erano "traumatizzati" a causa del comportamento di Patterson. Quando ha scoperto che Patterson era stato investigato diverse volte in precedenza, inclusa una volta prima del dispiegamento, Dupuis è rimasta sconvolta.

Le è stato detto che l'ultima indagine si era conclusa a causa di diverse soldiers che avevano ritirato le loro accuse contro Patterson, cosa che ha trovato preoccupante.

"Non eri preoccupato per questo? Cosa intendi che (loro) l'hanno ritirata, è preoccupante", ha detto Dupuis a CNN, ricordando la conversazione con i leader all'epoca.

Entro marzo 2023, Dupuis, frustrata dalla mancanza di risposta dei leader, ha portato le sue preoccupazioni alle autorità al di fuori della sua catena di comando, presentando denunce all'Ufficio del Procuratore Generale del Dipartimento dell'Esercito e all'Ufficio del Procuratore Generale dello stato del New Hampshire.

"Non mi fido più di questa organizzazione e della sua capacità di tenere me o chiunque altro al sicuro", ha scritto Dupuis in una denuncia ufficiale al Dipartimento di Affari Militari e Servizi per i Veterani del New Hampshire. Ha aggiunto che le sue preoccupazioni per le sopravvissute degli abusi sessuali "non vengono nemmeno riconosciute" e che per lei "la ritorsione e l'ostilità sono solo un'aspettativa quotidiana".

A giugno 2023, il comandante più anziano della Guardia Nazionale del New Hampshire, il Magg. Gen. David Mikolaities, ha sospeso temporaneamente Dupuis, citando "problemi medici" che stavano influenzando negativamente le sue prestazioni. Dupuis, però, ha detto a CNN che non aveva segnalato "problemi medici", ma aveva discusso delle preoccupazioni sulla ritorsione e il trattamento dei leader in una conversazione confidenziale.

Lo scorso luglio, le hanno detto che stava per essere licenziata a causa di diversi comportamenti inappropriati. Una nota scritta due giorni prima del suo licenziamento ha elencato diverse accuse contro di lei, come il suo presunto fallimento nel fermare la diffusione di pettegolezzi dannosi e insignificanti sui suoi colleghi e il consiglio a una vittima di molestie sessuali di non prendere alcuna azione da parte dei suoi superiori, incoraggiandola invece a presentare una denuncia al suo rappresentante del Congresso.

La nota non ha menzionato motivi medici per il suo licenziamento. In precedenza, aveva ricevuto una valutazione eccezionale nella sua valutazione di novembre per i suoi eccezionali contributi alla gestione dei servizi di supporto alle vittime e alla formazione.

Secondo lei, è stata vittimizzata per aver chiamato l'attenzione su questioni che i leader dell'unità non volevano sentire e per aver tentato di portare il problema all'attenzione delle autorità esterne.

Tenente colonnello Emily Paige Kamal, che ha lavorato al suo fianco come direttore della divisione del benessere nella Guardia Nazionale del New Hampshire, ha affermato di essere stata licenziata per aver rivelato la risposta insoddisfacente dell'unità ai resoconti di aggressioni sessuali.

Kamal ha sostenuto che "la dirigenza era profondamente turbata dalle informazioni che stava condividendo" e che non era disposta ad alterare la sua versione per adattarsi alla storia fuorviante che la dirigenza stava costruendo.

La Guardia Nazionale del New Hampshire ha rifiutato di commentare la sua situazione lavorativa a causa delle leggi sulla privacy.

Mikolaities, che ha rifiutato di essere intervistato, ha dichiarato in una dichiarazione scritta che non c'erano indicazioni nel passato di Patterson che suggerissero che fosse capace di tale condotta e abuso di autorità, come indicato nelle conclusioni per cui ha patteggiato.

Mikolaities ha anche dichiarato che la Guardia Nazionale del New Hampshire prende sul serio tutte le segnalazioni di aggressioni sessuali e ha adottato misure per migliorare la prevenzione e la risposta, l'assistenza alle vittime, la responsabilità, la prevenzione, il clima e la cultura.

"Predatori che proteggono la preda"

Negli ultimi anni, l'esercito degli Stati Uniti ha dato la priorità alla lotta contro le aggressioni e le molestie sessuali. Anche se la Guardia Nazionale si è concentrata su questi problemi, gli specialisti hanno detto a CNN che i cambiamenti possono richiedere più tempo per infiltrarsi nelle unità della Guardia Nazionale poiché sono composte principalmente da truppe a tempo parziale che non sono soggette alle stesse regolamentazioni federali dei loro omologhi attivi.

Inoltre, le unità della Guardia Nazionale sono guidate da ufficiali di alto rango chiamati TAG o generali adjutanti, che riportano direttamente ai loro governatori statali ma anche al Pentagono. Questa duplice governance può portare a confusione su chi debba gestire i problemi, ha detto Kate Kuzminski, direttore del programma Military, Veterans, and Society al Center for a New American Security.

"Se c'è un punto interrogativo e c'è un argomento che nessuno vuole investire tempo", ha detto Kuzminski, "quello è l'argomento che è probabile che venga trascurato."

L'indagine su Patterson getta luce su questa autorità conflittuale. Poiché era sotto ordini federali al momento del suo comportamento illecito al confine e quindi soggetto alle regolamentazioni militari attive, l'indagine è stata ordinata dalla sua catena di comando al confine e non dalla Guardia Nazionale.

Un importante rapporto presentato al Segretario della Difesa nel giugno 2021 ha delineato numerose raccomandazioni per il miglioramento del modo in cui l'esercito gestisce l'aggressione e la molestia. Il rapporto ha notato le sfide uniche che la Guardia Nazionale affronta nella prevenzione dell'aggressione o della molestia, dicendo che le complessità dei membri della Guardia Nazionale che sono su ordini statali o federali rendono "la sorveglianza e la responsabilità della prevenzione altamente complesse, rallentando il cambiamento e il progresso necessari".

Un membro civile della Commissione di Rivedimento Indipendente (IRC) che ha contribuito a redigere il rapporto per il Pentagono e ha richiesto l'anonimato per discutere i risultati, ha detto che la Guardia Nazionale affronta sfide particolari nell'applicazione dei cambiamenti a causa del potere che i TAG hanno nei loro stati.

I TAG rispondono Typically ai loro governatori statali e lasciano al National Guard Bureau poco potere per attuare la responsabilità in specifiche unità, ha detto la persona.

"C'è troppo 'volpe che custodisce il pollaio' in ogni aspetto del [National Guard Bureau]", ha detto il membro dell'IRC. "La Guardia Nazionale appartiene ai governatori e possono fare ciò che vogliono."

L'ufficio del governatore del New Hampshire Chris Sununu non ha risposto alla richiesta di CNN per un'intervista con Sununu per questa storia, inviando invece una dichiarazione scritta attribuita solo all'ufficio del governatore.

"Il governatore Sununu e la dirigenza della Guardia Nazionale del New Hampshire (NHNG) prendono sul serio le segnalazioni di aggressioni sessuali", ha detto la dichiarazione. "Quando sono state sollevate più di un anno fa, il governatore Sununu, in collaborazione con la dirigenza della NHNG, ha preso immediate azioni e ha condotto una revisione esterna di terze parti per garantire un ambiente lavorativo in cui c'è zero tolleranza per l'aggressione sessuale o la molestia."

"Nessuna garanzia di giustizia per le sopravvissute"

Entrambi Kuzminski e il membro dell'IRC hanno citato l'assenza di una robusta unità investigativa all'interno della Guardia Nazionale come un motivo principale per cui le culture tossiche sono spesso lasciate prosperare. Anche se i rami militari attivi hanno le loro agenzie investigative criminali, come i servizi di investigazione criminale della marina, la Guardia Nazionale non ne ha una.

La natura a tempo parziale di molti membri della Guardia Nazionale solleva questioni di giurisdizione nelle indagini penali; spesso, a meno che i membri non siano sotto ordini federali, sono sotto la giurisdizione delle agenzie di legge locali.

CNN ha trovato almeno 6 rapporti di polizia civili che coinvolgono segnalazioni di aggressioni sessuali, molestie, stalking e vessazioni all'interno della Guardia Nazionale del New Hampshire che sono state investigate dalle forze dell'ordine locali in diverse città e paesi del New Hampshire dal 2019.

Una situazione è stata gestita dal Dipartimento di Polizia di Manchester che coinvolgeva il sergente maggiore Jamie Lee, che ha affermato di essere stata aggredita sessualmente dal suo comandante di compagnia a una festa di fine anno nel dicembre 2019.

"Entro circa 30 minuti dal mio arrivo, sono stata sottoposta a toccamenti inappropriati davanti ai suoi figli e alla sua coniuge", ha detto Lee, che ha deciso di parlare apertamente con CNN.

"Aveva il braccio intorno a me, iniziava a toccarmi il seno e le cosce, con la moglie seduta accanto che gli lanciava un'occhiata severa per farlo smettere", ha ricordato.

Lee ha segnalato l'incidente al Dipartimento di Polizia di Manchester tre giorni dopo che si è verificato. Il comandante ha ricevuto successivamente un avvertimento scritto, come indicato nei documenti ufficiali; ha lasciato poi l'esercito, secondo Lee.

Jessica Thompson, un'ex membro militare della Guardia Nazionale del New Hampshire, ha descritto settimane di stressante aggressione sessuale ripetuta da parte di un ufficiale. Questo ufficiale ha anche minacciato di danneggiare la sua carriera e il suo matrimonio se avesse parlato. In un'intervista commovente con CNN, Thompson ha confessato di aver scelto di tacere per anni, ma ha deciso di parlare dopo aver letto i resoconti di altre donne che erano state aggredite dallo stesso individuo.

Thompson ha acconsentito a parlare apertamente con CNN. Ha detto che la Guardia Nazionale ha dichiarato la sua denuncia non valida, ma ha trovato prove di condotta scorretta da parte dell'ufficiale - una conclusione che l'ha delusa.

Thompson ricordò le regolari sessioni obbligatorie di formazione sullo stupro e sul harassment sessuale condotte dal suo reparto negli anni – formazione che era obbligatoria per i reparti militari – e come tutti sembravano ignorarle.

“La gente scherzava e prendeva in giro i briefing sullo stupro, dicendo: ‘Siete pronti per il training sullo stupro?’ Non veniva presa sul serio,” dichiarò Thompson.

In una dichiarazione a CNN, il colonnello Mikolaities, il comandante più anziano della Guardia Nazionale del New Hampshire, ha detto: “Ogni segnalazione di aggressione sessuale viene inviata all'agenzia di legge locale competente o all'Organizzazione di Investigazione Criminale Militare per l'indagine... Al conferma di un'indagine sostanziale, la Guardia Nazionale del New Hampshire adotta le azioni appropriate nella misura massima possibile”.

Tuttavia, un membro civile della Commissione di Rivedimento Indipendente ha messo in discussione l'idea che le vittime di aggressione ricevano un vero supporto all'interno della Guardia Nazionale.

"In ultima analisi, dipende dai leader militari in uniforme prendersi cura dei loro subordinati, siano essi attivi, della Guardia Nazionale o riservisti," ha dichiarato il membro. "Purtroppo, la struttura attuale della Guardia Nazionale non garantisce giustizia alle vittime".

Attività del Congresso

Tuttavia, un'iniziativa recente della senatrice degli Stati Uniti del New Hampshire, la democratica Jeanne Shaheen, indica che potrebbe essere finalmente iniziata un'azione sul Capitolo.

Shaheen, che fa parte del Comitato per gli Affari delle Forze Armate del Senato e co-presiede il Caucus del Senato per la Guardia Nazionale, ha incluso una disposizione nel linguaggio proposto dell'Atto di Autorizzazione della Difesa Nazionale 2025 – il principale bilancio annuale della difesa – che richiede a un comitato del Pentagono di esaminare le politiche di ciascuno stato della Guardia Nazionale nell'affrontare le segnalazioni di aggressione e harassment.

Shaheen ha anche proposto di rafforzare il dipartimento investigativo interno della Guardia Nazionale, l'Ufficio delle Investigazioni Complesse (OCI), che è stato anche coinvolto in una valutazione della NHNG, secondo fonti vicine al caso.

“Non hanno la capacità di truly perseguire i colpevoli,” ha detto una fonte dell'OCI, aggiungendo che l'organizzazione investigativa indipendente mancava dell'autorità necessaria per perseguire efficacemente i reati.

In ultima analisi, Shaheen cerca giustizia per queste donne e cerca di assicurarsi che vengano adottate misure appropriate per sostenerle, nonché di utilizzare la sua posizione per influenzare la legislazione, tenendo conto della portata nazionale di questo problema.

Tuttavia, rimane incertezza sull'efficacia della nuova legislazione, data la natura complessa della Guardia Nazionale e ciò che molti percepiscono come l'assenza di meccanismi di responsabilità per i leader che non rispettano i regolamenti esistenti.

“Alla fine del giorno, indipendentemente da ciò che la Guardia Nazionale dovrebbe fare, non c'è nessuno che li tenga responsabili per l'ignoranza dei loro doveri,” ha dichiarato Dupuis. “Già

Leggi anche: