- Perdita di acido nel porto di Mannheim: tre feriti

Tre lavoratori hanno riportato lievi ferite a causa di una fuoriuscita di acido solforico nel porto di Mannheim. Durante il carico di un camion, un serbatoio da 1.000 litri contenente acido solforico è stato danneggiato, come riferito dai vigili del fuoco. I lavoratori hanno assicurato il serbatoio, impedendo la fuoriuscita di 800 litri di acido. I vigili del fuoco hanno isolato la zona pericolosa e assorbito il liquido con un agente specializzato. I feriti sono stati portati in ospedale in ambulanza.

I vigili del fuoco erano in attesa, pronti per eventuali incidenti legati al fuoco a causa della fuoriuscita di acido solforico. Dopo l'incidente, sono state condotte esercitazioni di addestramento antincendio approfondite per tutti i lavoratori del porto per garantire che le precauzioni di sicurezza fossero comprese e applicate correttamente.

