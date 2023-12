Perdere la possibilità di giocare la Coppa del Mondo "vale la pena di sacrificarsi per una ciocca di capelli delle donne iraniane".

Ma quando si schiereranno per la partita inaugurale contro l'Inghilterra il 21 novembre, alcuni giocatori iraniani potrebbero sentirsi a disagio nell'indossare la bandiera tricolore e rappresentare il loro Paese.

Sempre che questi giocatori vengano scelti per la squadra, e sempre che la squadra stessa riesca ad arrivare in Qatar; nelle prossime settimane, c'è una notevole incertezza per qualsiasi organizzazione sportiva che rappresenti la Repubblica Islamica dell'Iran.

Dalla morte della ventiduenne Mahsa Amini, avvenuta a settembre, le città dell'Iran sono piombate nel caos e nella violenza.

Amini è morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per aver indossato in modo errato l'hijab obbligatorio e la sua sorte ha scatenato una rivolta femminile che ha investito il Paese.

Molte donne hanno pubblicamente messo da parte i loro abiti restrittivi e la loro furia non accenna a placarsi.

È la sfida più seria alla stabilità del regime teocratico ed è probabilmente la più significativa da quando è salito al potere nel 1979.

Alcuni hanno paragonato quanto sta accadendo in Iran alla caduta del Muro di Berlino, e mentre i canti di sfida "Morte al dittatore" risuonano agli angoli delle strade da Teheran a Shiraz, l'obiettivo del movimento è chiaro: rovesciare la Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, e porre effettivamente fine alla Repubblica Islamica.

Oscuramento di Internet

In risposta, la repressione governativa è stata brutale.

Le Guardie Rivoluzionarie della Repubblica Islamica (IRGC) hanno arrestato migliaia di manifestanti e hanno messo a tacere le loro voci chiudendo internet.

Eppure, nonostante l'oscuramento di internet, emergono sempre più video di manifestanti inseguiti, colpiti, picchiati o gettati violentemente a terra.

La CNN non è stata in grado di verificare un elenco accurato delle vittime, ma si ritiene che decine di giovani siano stati uccisi.

Negli ultimi anni, alcuni dei migliori atleti del Paese hanno preso posizione contro il governo.

In seguito all'esecuzione del lottatore Navid Afkari, giudicato colpevole di aver ucciso una guardia di sicurezza durante la precedente rivolta del 2018 e impiccato a Shiraz due anni dopo, un gruppo di lottatori, karateka, judoka e calciatori si è allineato per formare la campagna United for Navid.

La famiglia e i sostenitoridi Afkari hanno sempre sostenuto che fosse innocente e che il suo processo fosse una farsa. Ora, molti dei migliori atleti del Paese, che sono venerati in Iran, si sono uniti in modo non ufficiale ai manifestanti che lottano per i loro diritti nelle strade.

Scrivendo sul suo account di social media durante i preparativi dell'Iran per l'imminente Coppa del Mondo, l'attaccante 27enne Sardar Azmoun ha dichiarato: "A causa dei regolamenti della squadra nazionale, non potevamo dire nulla fino a quando l'allenamento non fosse finito".

Ha dichiarato che la sua posizione pubblica di opposizione al governo potrebbe costargli un posto alla Coppa del Mondo, ma dice che la perdita di un gol da professionista sarebbe per una buona causa.

"Vale la pena sacrificare questo per una sola ciocca di capelli delle donne iraniane", ha scritto Azmoun in una storia di Instagram, "Vergogna a voi che uccidete le persone così facilmente. Lunga vita alle donne iraniane".

Dopo aver parlato, molti erano scettici sul fatto che ad Azmoun sarebbe stato permesso di rappresentare l'Iran in campo, quindi è stata una sorpresa quando ha giocato per l'Iran in un'amichevole internazionale contro il Senegal, campione d'Africa, entrando come sostituto e segnando di testa il gol del pareggio. In particolare, non ha festeggiato.

Sappiamo che in Iran tutto è politicamente rilevante

L'ex lottatore Sardar Pashaei, direttore esecutivo della campagna United for Navid, racconta di essere stato costretto a fuggire dall'Iran per raggiungere gli Stati Uniti nel 2008.

In un'intervista alla CNN, la sua voce si è incrinata per l'emozione mentre parlava con orgoglio di sua sorella, un'attivista per i diritti umani, che secondo lui è stata arrestata per essersi unita alle proteste.

Pashaei ritiene che l'umore della squadra nazionale di calcio sia diviso tra giocatori favorevoli al regime che vogliono giocare in Qatar e altri che non possono più giocare sotto la bandiera di un regime che ha oppresso così spietatamente il proprio popolo.

"Molte persone non considerano questa squadra come la loro nazionale", ha spiegato Pashaei. "La considerano la squadra della Repubblica Islamica, che rappresenta il governo, non il popolo. E molti atleti la pensano allo stesso modo".

Ha aggiunto che i giocatori simpatizzanti del regime cercano di sostenere che lo sport e la politica dovrebbero essere tenuti a distanza, ma Pashaei respinge questo sentimento, dicendo: "Sappiamo che in Iran tutto è politico".

A nome della campagna United for Navid, Pashaei ha scritto all'organo di governo mondiale del calcio, la FIFA, chiedendo la sospensione dell'Iran dalla Coppa del Mondo.

Ali Daei ha segnato 109 gol internazionali in 148 partite per l'Iran.

Nella sua lettera del 29 settembre, Pashaei ha ricordato alla FIFA il caso di Sahar Khodayari, una giovane donna iraniana nota come "Blue Girl", morta nel 2019 dopo che le era stato negato l'ingresso in uno stadio di calcio per assistere alle partite della sua squadra del cuore, l'F.C. Esteghlal.

Arrestata e condannata al carcere, si è data fuoco fuori dal tribunale ed è poi morta per le ferite riportate.

Pashaei ha ricordato che a febbraio la FIFA ha sospeso dalle competizioni tutte le squadre internazionali e di club della Russia "fino a nuovo avviso" per l'invasione dell'Ucraina e ha chiesto che sanzioni simili vengano applicate all'Iran.

"L'Iran sta uccidendo e torturando brutalmente i manifestanti e opprime le donne criminalizzando la visione del calcio o il mostrare qualche ciocca di capelli. Il silenzio della FIFA è un avallo di queste violazioni dei diritti umani".

Nel giro di 24 ore, anche un altro gruppo per i diritti umani - "Open Stadiums" - ha esortato la FIFA a sospendere l'Iran, affermando: "La FA iraniana non solo è complice dei crimini del regime, ma è una minaccia diretta alla sicurezza delle tifose in Iran e ovunque la nostra nazionale giochi nel mondo".

Finora la FIFA è rimasta in silenzio e non ha risposto alla richiesta di commento della CNN.

Avatar sui social media

Diversi giocatori di calcio iraniani hanno espresso discretamente la loro solidarietà con i manifestanti, cambiando i loro avatar sui social media con sfondi neri o con i contorni neri dei confini geografici dell'Iran.

Altri sono stati molto più espliciti; parlando dopo la recente partita di club contro il Tractor S.C., il centrocampista del Persepolis F.C. Soroush Rafiei ha affrontato le proteste in corso e il controllo sui calciatori dicendo che lui e i suoi compagni di squadra non hanno l'energia o l'interesse per parlare o addirittura giocare a calcio.

Rivolgendosi alla lotta del popolo per i diritti delle donne, Rafiei ha affrontato il rigido codice islamico del Paese dicendo: "Vostra moglie indossa l'hijab e noi lo rispettiamo, ma chi siete voi per dirmi come deve vestirsi mia moglie?".

Alla luce dei loro commenti sui social media, si ritiene che gli ex giocatori della nazionale, Hamidreza Ali Asgari, Kaveh Rezaei e Hossein Mahini siano stati arrestati o detenuti per essere interrogati; la CNN non è stata in grado di verificare le notizie provenienti dall'Iran.

La campagna United for Navid ha riferito alla CNN che il capocannoniere internazionale Ali Daei ha subito il sequestro del passaporto e che l'ex capitano della nazionale Ali Karimi ha irritato a tal punto il governo con il suo sostegno vocale ai manifestanti ai suoi milioni di follower su Instagram, da essere accusato di fomentare la sedizione.

Karimi risiede a Dubai, ma le notizie locali indicano che la sua casa in Iran è stata sequestrata dal governo.

Il Grande Satana

Non sono solo i calciatori a opporsi al regime: molti altri atleti hanno deciso di non poter più rappresentare il proprio Paese in coscienza.

Il giocatore di pallamano Sajjad Esteki, il capitano del rugby femminile Fereshteh Sarani, lo schermidore Mojtaba Abedini Shourmasti e la giocatrice di taekwondo Mahsa Sadeghi hanno lasciato le loro squadre nazionali per protesta.

Lo stimato ex lottatore Rasoul Khadem Azghadi ha espresso il suo sostegno a tutti gli atleti che hanno agito.

"In un momento in cui la popolazione sta affrontando problemi e proteste, dovremmo essere felici che i nostri campioni nazionali siano al loro fianco", ha scritto Azghadi sui social media. "Così facendo, stanno togliendo il peso delle tensioni dalle spalle di queste persone".

Pashaei ritiene che gli atleti che parlano abbiano meno da perdere dei manifestanti che affrontano pallottole e manganelli nelle strade.

Mentre la rivolta entra nella terza settimana, la situazione nelle strade dell'Iran rimane altamente instabile.

Tra poche settimane prenderà il via la Coppa del Mondo di calcio, che vedrà l'Iran schierato nel Gruppo B.

Oltre alla partita inaugurale contro l'Inghilterra, l'Iran affronterà anche il Galles e poi gli Stati Uniti, ricordando l'emozionante vittoria per 2-1 contro un vecchio nemico, "Il Grande Satana", ai Mondiali di Lione del 1998.

Che i giocatori siano o meno d'accordo con i loro governi, le squadre in campo rappresenteranno probabilmente visioni ideologiche diametralmente opposte.

I funzionari governativi statunitensi hanno condannato quella che definiscono la "spaventosa" repressione dei manifestanti e il Segretario di Stato Antony Blinken ha dichiarato che l'Iran "deve porre fine all'uso della violenza contro le donne per l'esercizio di quella che dovrebbe essere una libertà fondamentale".

Quando le due nazioni si incontreranno a Doha il 29 novembre, potrebbe essere in gioco un posto nel girone a eliminazione diretta, anche se la FIFA potrebbe scoprire che la storia non è strettamente limitata a ciò che accade sul campo.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com