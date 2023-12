'Percy Jackson e gli Olimpi' racconta una storia di origini semidivine che non è poi così male

La serie segue i film del 2010 e del 2013 e si avvale del pedigree di Rick Riordan, autore dei libri, che funge da produttore esecutivo insieme a Jonathan E. Steinberg ("The Old Man"). Questo suggerisce una fedeltà al materiale di partenza, che si traduce anche in un po' di preziosità intorno al familiare costrutto del "ragazzo con un destino".

Il ragazzino in questione, Percy (Walker Scobell, già presente in "The Adam Project"), narra la sua storia, sottolineando che da dodicenne ha affrontato "brutti voti, bulli, tutte le cose normali", prima che la parte anormale della sua storia entri in azione, come se la pubertà non fosse già abbastanza dura.

In particolare, Percy scopre che la madre single (Virginia Kull) lo ha tenuto nascosto di essere figlio di un dio greco - da cui l'appellativo di "mezzosangue" - il che significa che possiede poteri insoliti, che dei mostri cercano di ucciderlo e che presto verrà spedito in una scuola per persone con un background simile.

È naturalmente una situazione difficile da assimilare, e Scobell riesce a trasmettere in modo eccellente la confusione del ragazzo e, gradualmente, la sua crescente determinazione. Prima che finiscano i quattro episodi resi disponibili in anteprima, il ragazzo viene anche inviato in missione, affiancato dalla sua guida Grover (Aryan Simhadri) e dall'abile Annabeth (Leah Sava Jeffries), mentre vari alleati e creature (interpretati da un divertente assortimento di guest star) popolano il suo cammino, tra cui nelle prime fasi Glynn Turman, Megan Mullally, Lin-Manuel Miranda e, più tardi, il compianto Lance Reddick.

Gli sceneggiatori si divertono un po' con la premessa di base e con piccoli accorgimenti, come il portale per l'Ade che attraversa Los Angeles - cosa che chiunque abbia provato a percorrere la Santa Monica Freeway sa già. Detto questo, il ritmo si blocca dopo l'episodio di apertura in un modo che smorza l'entusiasmo per ciò che verrà.

"Percy Jackson" entra a far parte di Disney+ in modo un po' casuale, dal momento che i film sono stati prodotti dalla 20 Century Fox prima che lo studio, che pubblica i libri, acquisisse le sue attività di intrattenimento nel 2019. Tuttavia, la serie rappresenta un adattamento logico per il marchio Disney di fantasy per adolescenti, pur vantando uno sfondo leggermente più ambizioso e basi mitologiche rispetto a quelle normalmente associate a Disney Channel.

Se questo non può essere considerato un dono degli dei, l'esplorazione della progenie del Monte Olimpo rappresenta una solida aggiunta all'arsenale di Disney+, solo che non fa scintille come potrebbe.

"Percy Jackson e gli Olimpi" debutta il 20 dicembre su Disney+.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com