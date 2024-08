- Perché una linea di pesca si estende su tutta Manhattan

Prima che il sole sorga sull'East River, Moshe Tauber guida il suo leggermente ammaccato minivan nero attraverso il George Washington Bridge verso Manhattan. All'incrocio tra Riverside Drive e 145th Street, afferra una corda di nylon esattamente alle 16:30 - una routine che mantiene ogni giovedì da circa 25 anni. Non ha mai saltato un giovedì. "Guarda quella lenza lassù? Va dall'intera 145th Street a Madison Avenue. Dobbiamo verificarlo, quindi è lì che iniziamo."

Tauber è padre di dodici figli, gestisce un asilo nido con la moglie e insegna in una scuola ebraica. Tuttavia, ogni giovedì, il 50enne si avventura per un'ora dalla sua città natale di Monsey nel cuore pulsante di New York City per ispezionare l'Eruv di Manhattan - una corda che copre ampie porzioni di Manhattan, appesa ai pali della strada e ad altri oggetti. Il venerdì mattina, Tauber torna per coordinare i riparazioni e assicurarsi che tutto sia in ordine per la sera.

Una rivoluzione della vita del Sabbath

"Durante il Sabbath ebraico - dal tramonto del venerdì all'inizio del buio del sabato - alcune attività sono proibite," dice il rabbino Adam Mintz, con sede a Manhattan. "Una di queste attività è il trasporto di oggetti oltre la propria abitazione - inclusi passeggini o baseball," spiega.

"Per superare questa limitazione, i rabbini hanno pensato alla delimitazione quasi 2000 anni fa. L'area all'interno di questi confini diventa esclusiva e tutte le limitazioni sono sospese," spiega Mintz. Inizialmente, si utilizzavano muri veri e propri, ma a causa di problemi di praticità sono stati sostituiti da corde e pali.

In diverse città in tutto il mondo con significative popolazioni ebree ci sono i propri Eruv - luoghi come Anversa, Londra, Toronto e Vienna. Secondo il Consiglio centrale degli ebrei, la Germania non ha un Eruv permanente. A New York, che ospita stime di milioni di persone ebree, esistono numerosi Eruv.

Tuttavia, l'Eruv di Manhattan che Tauber ispeziona ogni giovedì è il più grande del mondo, afferma il rabbino Mintz. Copre la 145th Street fino alla punta meridionale di Manhattan, includendo quasi l'intera isola. Non si tratta solo di una lenza ovunque, ma include recinzioni e muri precedentemente costruiti per altri scopi.

Dal 1999, quando è stato istituito l'Eruv di Manhattan in collaborazione con l'amministrazione della città di New York, il rabbino Mintz ne è il presidente ufficiale a nome di una dozzina di istituzioni e organizzazioni ebraiche, mentre il rabbino Tauber ne è il custode.

"Tutto funziona senza intoppi," dice Mintz. "Mi occupo principalmente della raccolta di fondi." Circa $150,000 all'anno, provenienti principalmente da donazioni di istituzioni ebraiche e da individui privati. "Il rabbino Tauber si occupa della maggior parte del lavoro."

Le principali minacce per l'Eruv sono i lavori di costruzione e le tempeste di neve. Dopo l'uragano "Sandy" del 2012, gli artigiani sotto la supervisione di Tauber hanno riparato l'Eruv per diversi giorni per ripristinarlo prima dell'inizio del Sabbath.

Mentre si sposta verso sud lungo l'East River dalla 145th Street, Tauber non si ferma più ad ammirare l'alba. "Non c'è tempo per ammirare l'alba," dice Tauber, osservando attentamente il traffico e la lenza.

Raramente apprezza le attrazioni di Manhattan. "Non passo molto tempo qui, occasionalmente visito la sinagoga." Altrimenti, gusta la quiete durante le ispezioni. "Spesso ascolto lezioni su argomenti ebraici, occasionalmente registro e riascolto anche le mie lezioni."

Non tutti approvano l'Eruv, dice il rabbino Mintz. "Le persone hanno sempre discordato se sia necessario aderire alle regole senza eccezioni."

Crescendo a Monsey senza un Eruv, Tauber condivide: "Puoi cavartela senza di esso." Con un Eruv ora - "Ci si abitua e diventa difficile immaginare di vivere senza di esso, soprattutto per le famiglie con bambini piccoli nei passeggini."

"L'Eruv è intatto."

Con il suo minivan nero, Tauber ha ora attraversato la punta meridionale di Manhattan e guida verso nord lungo l'Hudson River. Il suo ambiente inizia lentamente a svegliarsi con l'alba. I primi podisti e ciclisti emergono, i nottambuli escono dai bar e dai club. La maggior parte di loro rimane ignara della lenza che si erge sopra le loro teste in molti luoghi. La convivenza di questi mondi affascina il rabbino Mintz. "E' così bello sapere che qualcosa come l'Eruv esiste ancora oggi."

Questa mattina del giovedì, le ispezioni di Tauber non hanno rilevato alcun difetto nell'Eruv. All'inizio del viaggio, ha fermato il minibus, ha tirato fuori un cellulare nero dalla tasca. "Questo è il mio unico telefono, amico. È tutto bloccato, non ha nemmeno accesso a internet. Posso solo mandare messaggi con esso." Secondo la tradizione di ogni giovedì mattina, ora inseriva i risultati dell'ispezione al rabbino Mintz e alle figure

