Perché tutti pensano che la propria città sia la migliore: uno sguardo all'attaccamento ai luoghi

"Amburgo è un luogo molto isolato", ha detto. "Se non si parla un tedesco fluente, può essere molto difficile e non è un ambiente di supporto per chi sta imparando". La Ruthnum ha cercato di trovare il suo posto in questo nuovo ambiente, in una cultura che, secondo lei, era impossibile da penetrare.

Era molto diverso dalla sua educazione a Norfolk, in Inghilterra, una zona che dice di amare.

Nonostante l'affetto per Norfolk, Ruthnum ha lasciato l'Inghilterra per stare con il suo compagno, originario di Amburgo, e quando gli ha parlato dei suoi problemi in questo nuovo luogo, anche lui li ha riconosciuti. E Ruthnum ha detto di aver incontrato molti altri espatriati che erano d'accordo.

Dal loro punto di vista, gli abitanti di Amburgo non volevano avere nulla a che fare con gli stranieri.

Quello che Ruthnum ha sperimentato è un concetto chiamato "attaccamento al luogo", che indica le complicate relazioni che le persone hanno con il luogo in cui vivono.

I luoghi in cui le persone crescono danno forma a chi sono, rendendo difficile affrontare una nuova identità quando si trasferiscono. Gran parte del modo in cui le persone comprendono il mondo e si adattano ad esso deriva anche da questi luoghi.

Identità personale e geografia

In parole povere, l'identità personale e la posizione geografica sono inestricabilmente legate. "Il luogo in cui cresciamo può essere una questione di scelta o di caso, ma il luogo in cui viviamo è molto legato alla nostra identità", ha affermato la dottoressa Zamira Castro, psicologa con sede in Florida.

Il luogo può essere importante per l'identità di una persona quanto qualsiasi altra cosa - la professione, la religione, le relazioni - e questo crea un profondo attaccamento alla città stessa.

"L'attaccamento al luogo è l'idea che le persone si affezionino ai luoghi nello stesso modo in cui si affezionano alle persone", spiega la dottoressa Krista Paulsen, ricercatrice e professore associato alla Boise State University che studia la sociologia urbana. "Questi legami diventano parti importanti dell'organizzazione della nostra vita".

Il geografo Yi-Fu Tuan, uno dei pionieri della ricerca sull'attaccamento al luogo, ha affermato che il concetto va oltre il comportamento territoriale primordiale, scrivendo che le persone "rispondono allo spazio e al luogo in modi complicati che sono inconcepibili nel mondo animale".

Come l'attaccamento a una persona, l'attaccamento al luogo può portare a comportamenti sia buoni che cattivi. Questo spiega perché le persone prendono sul personale quando i loro vicini si trasferiscono in massa. Quando le persone vivono in una città che è un luogo popolare da visitare, l'attaccamento al luogo può renderle orgogliose di questo fatto. D'altra parte, può anche portare al risentimento nei confronti di turisti e forestieri.

È per questo che alcuni si sono chiesti "New York è morta?" durante la pandemia, mentre altri si sono affrettati a difenderla, nonostante l'estremo calo del turismo, gli eventi cancellati e le chiusure.

L'attaccamento al luogo spiega anche perché le persone sono restie a trasferirsi in periferia o persino in un altro quartiere della loro città. Spiega anche la nostalgia di casa.

"Non sapevo quanto New York fosse parte di me finché non me ne sono andata", ha detto Gina Rattan, una regista che si è trasferita nel Maine dopo la chiusura di Broadway a marzo. "Il mio legame con New York era profondamente legato alla mia indipendenza", ha detto.

Rattan, che all'epoca era incinta di sette mesi, ha lasciato la città per problemi di salute, ma ha trovato difficile adattarsi altrove. L'attaccamento al luogo e l'identità del luogo portano le persone a soffrire per le città che hanno lasciato, perché sembra di perdere una parte di loro stessi.

"Ci aspettiamo che i luoghi in cui abbiamo vissuto siano sempre lì", ha detto Paulsen. "È come se continuassero ad esserci nella nostra mente e ci aspettiamo che continuino ad esserci nella realtà".

Proteggere le comunità

Parte di questo attaccamento ha a che fare con l'aspetto sociale del vivere in una comunità, sottolinea Castro. "Si vuole proteggere il proprio gruppo dalle minacce esterne. Ci si mette sulla difensiva quando si ha la sensazione che il proprio gruppo venga attaccato", ha spiegato. "Molto di questo è evolutivamente radicato, ma in parte è influenzato da preoccupazioni moderne, come la politica e i valori".

Questi segni di un luogo - politica, valori, cibo, storia, punti di riferimento - diventano simboli significativi dell'identità di una persona che vive in quel luogo. "Le persone scelgono particolari tipi di quartieri perché credono che questi riflettano la loro identità o che sia un'identità a cui aspirano", ha detto Paulsen.

I problemi sorgono quando l'attaccamento al luogo si spinge all'estremo dello spettro. Paulsen ha detto che l'attaccamento alle città e ai quartieri può far sì che le persone vedano i nuovi arrivati come una minaccia: non vogliono che i luoghi che conoscono e amano cambino.

Questo è ciò che ha sperimentato Ruthnum come espatriato multirazziale in Germania. "Amburgo, in particolare, è stata molto ostile e poco accogliente nei miei confronti", ha raccontato.

Sebbene la xenofobia sia diversa dall'attaccamento (o dall'orgoglio) per il luogo in cui si vive, portato all'estremo, l'attaccamento al luogo spesso fa emergere comportamenti xenofobi e razzisti. "Ci sono state diverse volte in cui mi hanno chiamato con nomi razzisti o mi hanno minacciato in tedesco", ha detto Ruthnum.

Turisti scomparsi

L'attaccamento al luogo spiega anche perché visitare una destinazione non sarà mai come viverci.

Come ogni legame emotivo complesso, ci vuole tempo per affezionarsi a un luogo, quindi visitare una città comporterà sempre un certo grado di limitazione. "E per certi versi questo va bene", ha detto Paulsen. "Ma significa che l'esperienza del turista sarà molto diversa da quella del residente, o anche di un visitatore che soggiorna con la famiglia o con gli amici che sono più legati a quel luogo".

Poiché le persone si affezionano così tanto alle loro città e ai loro quartieri, osservare il cambiamento di questi luoghi può provocare sentimenti sconosciuti, ha rilevato la ricerca di Paulsen. Questo può accadere, ad esempio, quando i quartieri subiscono un processo di gentrificazione o quando i turisti non riempiono più le strade.

L'ambiente o il paesaggio cambiano, dando alla città un'energia completamente diversa.

"Ma è davvero ogni volta che un quartiere cambia così tanto da non essere più il luogo che si conosce e si apprezza", ha detto Paulsen. "Immagino che sia quello che hanno vissuto i newyorkesi durante la pandemia".

Mentre la gente se ne andava e molti punti di riferimento della città chiudevano, è stato innegabilmente difficile per i newyorkesi sperimentare quella che Paulsen chiama "dislocazione simbolica".

Questo accade quando le persone non possono usare o accedere ai luoghi nello stesso modo in cui sono abituate a usarli. Alexis Woody, una professionista delle pubbliche relazioni che viveva a New York durante i primi giorni della pandemia, ha raccontato che le strade erano stranamente silenziose in quel periodo, mentre gli inquilini si trasferivano e il turismo diminuiva. "È stato scoraggiante vedere la città chiusa", ha detto. "È stato straziante pensare che alcuni dei miei locali preferiti non avrebbero mai riaperto i battenti".

Non si tratta solo di New York: da Parigi ad Atene a Londra, molte destinazioni popolari hanno registrato un forte calo del turismo.

Quando i residenti sono abituati a vedere i turisti scattare foto sulle loro spiagge o riempire le strade di Times Square, può essere sconcertante vedere quei luoghi vuoti.

Ossessionati dall'identità

Forse le persone sentono un forte senso di identità con le loro città perché la nostra cultura è ossessionata dall'identità, ha sostenuto Castro. "Ci sono molte discussioni teoriche su come la società moderna sia così concentrata sull'identità", ha detto. "Questa ossessione può essere malsana".

I social media possono essere utili per le persone che lottano con una crisi di identità dopo un trasferimento.

"Trovare un modo per connettersi con la città che si è lasciata alle spalle è un buon modo per affrontarla", ha detto Castro. Seguire gli account della propria città natale, del proprio quartiere o della propria città può ricordare quella parte di sé, ad esempio. Ci possono essere anche giornali, blog, cibi o canzoni che vi trasportano immediatamente in certi luoghi. Possono farvi sentire a casa nella vostra nuova casa.

Ma soprattutto ci vuole tempo. Sia che stiate affrontando un grande trasloco sia che vi stiate abituando ai cambiamenti della vostra attuale città, è naturale che vi sentiate un po' in crisi d'identità.

In definitiva, ci vuole tempo per abituarsi a perdere il senso di attaccamento al luogo in cui ci si trova, ovunque esso sia e comunque sia cambiato.

Spesso le persone si sentono superiori alle città, ai paesi o ai quartieri in cui vivono perché questi luoghi diventano un'estensione integrale di loro stessi.

Come ogni tipo di attaccamento, il legame con il luogo in cui si vive può avere conseguenze dannose.

Tuttavia, se considerato nel suo valore nominale, l'attaccamento al luogo è semplicemente un legame emotivo che creiamo con la geografia che ci circonda. "Ci identificheremo sempre con i luoghi che ci hanno creato", ha detto Castro. "Portiamo la casa con noi ovunque andiamo. È parte di ciò che siamo".

