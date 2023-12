Perché Stanford vs UConn è la vera partita delle Final Four che dovreste vedere

Uno di questi allenatori, Mike Krzyzewski di Duke, ha ricevuto la maggior parte dell'attenzione, ma in realtà è sul versante femminile che si sta verificando l'incontro tra titani dell'allenamento.

Tara VanDerveer degli Stanford Cardinal affronta Geno Auriemma dei Connecticut Huskies. Questi due allenatori guidano le loro squadre in uno sport che non sono sicuro che molti capiscano essere molto popolare e che è diventato statisticamente più eccitante nell'ultimo decennio.

Nel caso in cui non fosse ancora chiaro, VanDerveer e Auriemma sono storicamente bravi. VanDerveer ha allenato a livello collegiale per oltre 40 anni e vanta 1.157 vittorie. Ha perso solo 258 partite, il che significa che le sue squadre hanno vinto quasi l'82% delle partite che ha allenato.

La 68enne VanDerveer è stata brava in tutte le epoche. I suoi primi due titoli con Stanford sono arrivati all'inizio degli anni '90 e il terzo è arrivato proprio l'anno scorso.

Auriemma, che ha compiuto 68 anni il mese scorso, ha un numero di vittorie leggermente inferiore (1.148), ma è stato probabilmente anche migliore di VanDerveer. Ha perso solo 149 partite in 37 stagioni, il che significa che ha vinto quasi l'89% delle volte! Le squadre di Auriemma hanno anche vinto un record di 11 tornei NCAA femminili.

Come VanDerveer, Auriemma è stato molto costante. La sua prima squadra Husky a vincere un titolo è stata quella del 1995, mentre l'ultimo titolo risale al 2016.

Alcuni potrebbero non riconoscere la grandezza di VanDerveer o di Auriemma perché lo sport femminile, in alcuni ambienti, non riceve lo stesso riconoscimento di quello maschile.

L'NCAA, da parte sua, è stata già chiamata in causa per le disparità di trattamento che riserva ai giocatori uomini e alle giocatrici nei tornei NCAA. Solo quest'anno l'NCAA ha addirittura marchiato il torneo femminile con l'appellativo di "March Madness", una mossa a cui l'organizzazione si era precedentemente opposta.

Tuttavia, è importante notare che ci sono molti fan che hanno visto quanto sono brave VanDerveer e Auriemma. L'anno scorso, oltre quattro milioni di persone si sono sintonizzate per vedere VanDerveer vincere il suo terzo titolo come allenatrice capo. È stata la partita del titolo NCAA femminile con il più alto indice di ascolto dal 2014.

In effetti, in un'epoca in cui molti programmi - ad eccezione dell'NFL - hanno visto ridursi il proprio pubblico, il basket universitario femminile ha mantenuto la propria audience. Gli ascolti dell'anno scorso sono stati superiori a quelli del campionato di 20 anni prima.

Si tenga presente che questa partita è stata trasmessa via cavo, il che significa che aveva un bacino di pubblico potenziale più piccolo. Il campionato femminile del 2021 è stato di gran lunga il programma via cavo con gli ascolti più alti di quella sera, e ha facilmente doppiato la partita della settimana della MLB che si svolgeva nella stessa serata.

Il campionato femminile di basket NCAA ha ottenuto più spettatori di tutte le partite della Stanley Cup NHL nel 2021, trasmesse in parte via cavo e in parte sulla rete televisiva. Gli ascolti sono stati solo leggermente inferiori a quelli delle semifinali del baseball professionistico: la serie di campionato.

Forse una parte del motivo per cui il gioco universitario femminile ha resistito anche se meno persone hanno la TV via cavo è che il prodotto è diventato più imprevedibile. Le persone sono statisticamente più propense a sintonizzarsi su una partita in cui il vincitore non è facilmente prevedibile.

Ho parlato di questo fenomeno con Neil Paine di FiveThirtyEight. FiveThirtyEight dispone di una statistica nota come Elo che giudica essenzialmente la qualità di una squadra e, sulla base di Elo, quanto una squadra dovrebbe essere favorita rispetto a un'altra in una partita.

I dati Elo rivelano che la squadra mediamente favorita nelle partite del torneo NCAA femminile è meno favorita ora che in qualsiasi altro momento dell'ultimo decennio. Un altro modo di vedere la cosa è che le squadre stesse sono diventate più equilibrate.

Questo è un fatto degno di nota, perché una critica mossa da tempo al torneo femminile è che le squadre migliori sono talmente superiori alle altre da togliere la "follia" dell'ormai famoso torneo "March Madness".

Confrontate il lato femminile con quello che sta accadendo nel girone maschile. I favoriti nel torneo maschile sono in realtà favoriti più di quanto non lo siano stati tradizionalmente in una media di dati che risale al 2010. Le partite, in altre parole, sono più prevedibili.

A proposito di partite meno prevedibili, basta guardare Stanford e Connecticut. Secondo FiveThirtyEight, Stanford ha il 56% di probabilità di vincere la partita. Il Connecticut è vicino, al 44%.

Dovrebbe essere una bella partita, ma è sicuramente difficile da prevedere. In ogni caso, vincono gli spettatori.

