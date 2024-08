- Perche' sta consegnando pizza fuori da un supermercato?

Moltitudini di persone si sono radunate in un parcheggio di un supermercato di Londra per vedere un vivace food truck arancione: all'interno, il pop star Ed Sheeran (33) stava servendo la sua propria "Tingly Ted's Hot Sauce". Secondo il quotidiano britannico "Daily Mail", il musicista ha aggiunto pepe alle persone sorprese con la sua salsa al peperoncino.

Il 13 agosto, ha guidato il camion Tingly-Ted's verso il centro commerciale London Colney Store a Hertfordshire e ha servito fette di pizza con la sua salsa - completo con un ampio sorriso del cantante. Ed Sheeran è addirittura entrato nel supermercato Sainsbury's nel centro commerciale per vendere la sua salsa direttamente sullo scaffale delle spezie.

"È stato super emozionante"

All'interno del negozio, ha firmato per i fan in una camicia bianca casual con la stampa dell'orsetto del suo marchio di salse, dai formaggi ai CD ai rotoli di carta da cucina. "È stato super emozionante fare un'apparizione a sorpresa in un Sainsbury's", ha detto il britannico dopo la sua apparizione inaspettata, e ha promosso la sua attività: "Tingly Ted's è stato un progetto così divertente finora, spero che a tutti piaccia mescolarlo con i loro piatti preferiti. Sto ancora scoprendo i piatti che rendono Tingly Ted ancora migliore".

Tingly Ted's (di proprietà del conglomerato alimentare Heinz) è stato lanciato a marzo 2023 e offre due salse nei gusti "Tingly" e "Xtra Tingly" a circa 3,49 euro per bottiglia. Nel 2019, Sheeran ha lanciato la sua edizione limitata di ketchup con Heinz e si è fatto anche tatuare una bottiglia di ketchup Heinz sul braccio.

Sheeran ama le sorprese

Il cantante britannico è noto per le sue apparizioni inaspettate: a settembre 2023, ha fatto irruzione a un matrimonio a Las Vegas e ha sconvolto la coppia di sposi. Iniziò quest'anno, ha sorpreso gli studenti di una scuola primaria britannica con un mini-concerto nella loro classe.

