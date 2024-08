Perché Sonja Zietlow è sola nella giungla

"Sono una Star - Lo scontro delle leggende della giungla" inizia in modo leggendario. Per la prima volta nella storia del campo RTL della giungla, Sonja Zietlow è la sola conduttrice. Ciò è dovuto a motivi di salute.

Per festeggiare il 20º anniversario di "Sono una Star - Tiratemi fuori di qui!" (IBES), RTL offre ai fan del format cult una stagione speciale. 13 vere leggende della giungla delle stagioni precedenti tornano al campo per competere per la corona della giungla e un premio di 100.000 euro.

Mentre i volti dei candidati precedenti sono familiari, gli spettatori potrebbero strofinarsi gli occhi per la confusione durante l'episodio di apertura, poiché la coppia di conduttori collaudata di Sonja Zietlow e Jan Köppen è stata ridotta a una persona sola. Solo Zietlow accoglie i campioni della giungla.

"Per la prima volta nella storia, sono qui da sola!" spiega la conduttrice della giungla, che è con IBES sin dal primo episodio. La sua sorpresa spiegazione del perché Köppen è assente? "Jan semplicemente non se la sente!" Ovviamente, è uno scherzo. In realtà, Jan Köppen è malato con la febbre, spiega Zietlow ai campioni. Spera di essere di nuovo in forma il giorno successivo.

"Ma ora, l'uomo gentile, amichevole, divertente non c'è, c'è solo...", inizia a dire, per essere interrotta da "...la Bella" dalle file dei campioni. Zietlow è anche contenta, sebbene avrebbe preferito essere descritta come "la Gentile" o "la Divertente", poiché lo è davvero.

Una Prima per gli Spettatori della Giungla

Come Zietlow e Köppen saranno gentili durante le prove della giungla lo si vedrà nei prossimi giorni. Dal 16 agosto, RTL trasmetterà "Sono una Star - Lo scontro delle leggende della giungla" ogni giorno alle 20:15. Oltre alla mancanza di Köppen e alla nuova destinazione del Sud Africa, c'è un'altra importante novità per tutti i fan della giungla: per la prima volta, il nuovo episodio sarà disponibile in esclusiva su RTL+ ogni giorno. Quindi, lo streaming inizierà già il 15 agosto.

L'assenza di Jan Köppen dalla squadra di conduttori si fa notare durante l'entusiasmante première di "Sono una Star - Lo scontro delle leggende della giungla". Sonja Zietlow, insieme alle leggende della giungla, riesce a mantenere l'atmosfera vivace con il suo carisma, garantendo che l'intrattenimento rimanga al suo apice.

