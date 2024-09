- Perché Solingen è sempre un punto di riferimento?

Un triplice rintocco di campana, un suono echeggiante ma breve. Il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier, il Presidente del Ministero Hendrik Wüst (CDU) e il sindaco di Solingen Tim Kurzbach (SPD) si trovano in tranquillità, guardando i tributi floreali e ricordando le vittime di un incidente di accoltellamento avvenuto una settimana fa. Questa scena si svolge al Fronhof, proprio nel cuore di Solingen - il luogo esatto dove un 26enne siriano ha preso la vita di tre festaioli e ne ha feriti otto.

In mezzo alla solennità dei funerali di stato, ci sono scambi clandestini: Wüst e il Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) condividono momenti commoventi con una vittima, Steinmeier interagisce con i cittadini locali.

"Ti ricordi dell'attacco con l'acido del 1993 a Solingen?" chiede a una signora. "Mio figlio aveva solo tre anni all'epoca," gli dice lei. "La ferita si è un po' rimarginata in trent'anni," riconosce Steinmeier. "Pensi che la società della città si risanerà, unendosi di nuovo?" Lei risponde affermativamente, assicurandogli che le vittime di entrambi gli incidenti terribili saranno ora inclusi nella commemorazione della città.

Questo crimine ha riacceso il trauma a Solingen

Steinmeier ha visitato Solingen solo lo scorso anno, rendendo omaggio al 30º anniversario dell'attacco con l'acido. Il 29 maggio 1993, la casa della famiglia turca Genc è stata consumata dalle fiamme. Cinque donne hanno perso la vita. L'ex Presidente del Ministero del Nord Reno-Westfalia Armin Laschet (CDU) ha definito questo attacco "il più tragico evento della storia del Nord Reno-Westfalia". Solingen è diventata un simbolo della violenza razziale degli inizi degli anni '90.

Vivere con questo costante promemoria non è un compito facile per l'auto-percezione della città, ma Solingen ha affrontato coraggiosamente questa lotta, tanto che nel 2023 il Vice Ministro degli Affari Esteri turco Yasin Ekrem Serim ha riconosciuto il ricordo dell'attacco come parte del "DNA della città".

Ma ora, un tragico evento inaspettato colpisce: La stessa città viene nuovamente vittimizzata da un crimine motivato dall'odio, che porta all'uccisione insensata di innocenti durante il loro tempo libero a un festival della città il venerdì. Solingen non è più conosciuta come una città industriale di medie dimensioni nel NRW dove persone di diverse eredità convivono in armonia quotidianamente. Ora, è identificata come una città che lotta con la rinascita del terrorismo islamico. Questo ultimo incidente deve essere traumatico per Solingen.

"Ha tormentato di nuovo questa città," dice il Presidente del Ministero Wüst nel suo discorso a un evento commemorativo nel teatro e nella sala concerti della città. "Perché sempre Solingen?" si chiede il sindaco Kurzbach. Richiamando il biblico Giobbe, che affronta Dio di fronte alla sfortuna ciclica, il politico cattolico remarka, "Non è giusto quello che ci è successo a Solingen." Tuttavia, un fatto rimane inalterabile: "Non perderemo mai la fede nel bene a causa di questo."

Questo è anche l'appello urgente di Steinmeier: "Non ci allontaniamo, non ci antagonizziamo. Stiamo insieme!" Il capo di stato ci ricorda che numerosi tedeschi sono riusciti a superare l'epoca nazista "grazie all'umanità dimostrata da altre nazioni, mantenendo le loro porte aperte per loro". Di conseguenza, il diritto all'asilo per i rifugiati politici è stato inscritto nella Legge fondamentale 75 anni fa, anche se giustificato. Questo deve continuare, ma la Germania può mantenere questa tradizione solo senza esaurirsi. Lo ribadisce presto: "Non dobbiamo sopraffare i buoni."

Solingen ha una figura esemplare a cui ispirarsi

Cosa ora? Per fortuna, la città resistente ha una figura notevole da imparare in questa situazione: il residente di Solingen Mevlude Genc (1943-2022). Ha perso due figlie, due nipoti e una nipote nell'attacco con l'acido del 1993, ma questo non l'ha impedita dal rimanere a Solingen, addirittura dal diventare cittadina tedesca e dal continuare a promuovere la riconciliazione. La città ha chiamato una piazza con il suo nome, ha assegnato un premio per la compassione e la comprensione in sua memoria, la Medaglia Mevlude Genc. In questi tempi difficili, le sue parole hanno un peso significativo a Solingen: "L'odio genera morte," ha detto. E: "Concentriamoci sul bene."

