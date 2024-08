Perché Sido viene cacciato da un ristorante di Berlino

Il rapper Sido e due amici vengono espulsi da un ristorante di Berlino. Non avrebbero seguito le pratiche usuali dell'esercizio. La disputa si intensifica e la storia finisce online. Ora, il proprietario vuole intentare una causa legale contro le accuse.

Nel fine settimana, il rapper Sido, il cui vero nome è Paul Würdig, è stato apparentemente in un ristorante nel nord di Berlino - ma non per molto tempo. Il 43enne e i suoi compagni sono stati invitati ad andarsene. Cosa è successo?

Secondo l'articolo, il cappello di Sido è stato il motivo del loro allontanamento. Il suo amico, l'influencer Daniel Kallweit, noto come "Blocki030", ha riferito in un video TikTok ora cancellato di essere stato con Sido e un altro conoscente al ristorante "Dicke Paula" a Reinickendorf per provare la cucina tradizionale di Berlino. Quando Sido è stato invitato a togliersi il cappello e si è rifiutato, i tre sono stati invitati ad andarsene. Kallweit ha criticato la richiesta, sottolineando che il personale del ristorante indossava anche abbigliamento casual come tuta e magliette strappate.

La discussione si è intensificata

Gina Kahl-Reißner, la proprietaria del ristorante, ha confermato l'incidente al "Tagesspiegel". "La 'Dicke Paula' è il mio salotto. Cucino secondo le ricette della mia nonna dalla Turingia, quindi le mie regole valgono qui - regole old-school, come a casa della nonna", ha dichiarato. Ha affermato di non aver riconosciuto Sido come ospite. Se il suo status di celebrità avrebbe cambiato la sua decisione rimane poco chiaro. La discussione si è intensificata quando uno degli uomini ha minacciato di pubblicare la vicenda sui social media.

Kallweit ha effettivamente pubblicato il video quattro giorni fa, descrivendo l'incidente e denunciando problemi igienici e di qualità al ristorante. Ha dichiarato che non consiglierebbe più la "Dicke Paula". Kahl-Reißner ora sta considerando di intentare una causa legale contro queste accuse.

