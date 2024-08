- Perché scegliere di diventare una regina delle zanzare, una sirena o una reale moresca

In Thuringia, il conte è infinito per il lillà o le rose, la salsiccia o la marmellata, il luppolo o la porcellana - diversi monarchi, regine, principi e principesse regnano su questi domini. Il Ministero dell'Agricoltura e la Thuringian Tourism GmbH non tengono un conteggio recente e dettagliato, come ha dichiarato David Kehrberg, loro portavoce. Tuttavia, questi titoli mantengono la loro importanza; secondo Kehrberg, essi conferiscono alla regione la sua identità unica.

La confusione nasce quando alcune posizioni sono temporaneamente o permanentemente vacanti per varie ragioni. Ad esempio, l'attuale Principessa delle Patate della Turingia non può svolgere i suoi doveri a causa della sua gravidanza, come confermato dal portavoce dell'Associazione per la Promozione delle Patate di Heichelheim. Il trono potrebbe rimanere vuoto l'anno successivo, con i suoi tre figli che gestiscono i compiti essenziali in sua assenza. Di conseguenza, il numero di reali può essere stimato solo approssimativamente; Tuttavia, attualmente esistono più di 50 posizioni rappresentative nello stato.

Non c'è una durata fissa o norme di apparizione regolari. Ad esempio, la Regina delle Rose di Dornburg viene scelta annualmente, mentre la Regina della Ferrovia Oberweißbacher Bergbahn ha mantenuto il suo titolo per diversi anni.

La maggior parte dei titoli reali si concentra sui prodotti regionali - patate, fiori, sale, cetrioli, latte, vino, salsicce, luppolo, ciliegie, fragole e mirtilli. Tuttavia, occasionalmente, anche aree remote o strutture speciali ricevono attenzione - come la regione del bacino di Bleiloch-Hohenwarte, patria della "Sirena della Turingia", o il bagno di fango di Bad Lobenstein con il Principe del Fango. A volte, la regalità serve anche come ambasciatori della tradizione commerciale, come la Schmöllner Knopfprinzessin o la Principessa dell'Ago di Ichtershausen.

Secondo il portavoce del ministero Kehrberg, questi sovrani dei prodotti rimangono strumenti di marketing popolari per migliorare l'immagine, la consapevolezza e le vendite dei prodotti regionali. Oltre a promuovere i prodotti locali, i reali ispirano anche le persone ad apprezzare e imparare sulle tradizioni regionali. Si tratta di una soluzione di marketing economica e autentica per le associazioni e le aziende, aggiunge Kehrberg.

Per quanto riguarda il turismo, i sovrani servono come rappresentanti significativi, afferma Theresa Wolff della Thuringian Tourism GmbH. Mostrano la loro posizione regale in fiere turistiche nazionali e internazionali, svolgendo un ruolo essenziale nella promozione del turismo. Inoltre, questi monarchi e la loro famiglia reale contribuiscono a rinsaldare i legami della comunità locale e a migliorare l'esperienza degli ospiti.

Le persone che accettano tali posizioni onorarie devono aspettarsi un impegno di tempo, dalle 10 alle 50 apparizioni annuali. Il numero di apparizioni per la Regina delle Rose dipende dalle circostanze personali e dall'impegno della regina, come spiegato da Katja Sammer dell'Associazione del Festival delle Rose di Dornburg. Tipicamente, le Regine delle Rose hanno tra i 16 e i 18 anni, il che richiede ai loro genitori di investire tempo e opportunità per accompagnarli alle celebrazioni. Tuttavia, il numero di candidati rimane spesso notevole.

Incredibilmente, la responsabilità sottostante alla posizione richiede un impegno e un investimento di tempo incalcolabili. Questi titoli onorari possono anche portare a una significativa crescita personale, condivide Katja Sammer. "Le regine si trasformano da ragazze timide a giovani donne sicure di sé e aperte nel giro di un anno", aggiunge. Tuttavia, anche i sovrani più anziani possono trarre beneficio dall'opportunità di costruire nuovi legami.

