Perché questo fotografo preferisce essere chiamato un attivista visivo

In Europa, una retrospettiva di Zanele Muholi è stata presentata in musei da Parigi e Berlino a Copenaghen e Reykjavik, e di recente ha aperto al Tate Modern di Londra. Si tiene contemporaneamente a due mostre negli Stati Uniti: "Zanele Muholi: Eye Me" al San Francisco Museum of Modern Art, la loro prima grande mostra sulla costa ovest (fino all'11 agosto), e una mostra di nuovi lavori alla galleria Southern Guild di Los Angeles (fino al 31 agosto). Insieme, il lavoro esposto spazia dalle foto più note di Muholi alle loro nuove sculture in bronzo.

Tuttavia, Muholi non si definisce un'artista; preferisce il termine "attivista visivo", evidenziando come promuova il cambiamento sociale. Nel 2002, ad esempio, ha iniziato il suo primo progetto fotografico, "Only Half the Picture" (2002-2006), documentando sopravvissuti a crimini d'odio nei township sudafricani. Contestualmente, ha co-fondato il Forum per l Empowerment of Women - la prima organizzazione per i diritti delle lesbiche nere del Sudafrica. Anche se la costituzione post-apartheid del 1996 del Sudafrica ha proibito la discriminazione basata sull'orientamento sessuale - il primo paese al mondo a farlo - la violenza queerfoba rimane una minaccia costante.

"Molte esperienze che le persone vivono e le attività che si svolgono devono essere documentate in modo da avere un archivio appropriato, che non esisteva prima", ha detto Muholi durante l'apertura della mostra al Tate Modern. "Devi pensare al futuro e a come il lavoro diventa un punto di riferimento per studiosi ed educatori. Camminando intorno alla mostra - la loro più grande mostra solista finora - "mi allontano dal lavoro", hanno spiegato. "Voglio essere nella testa dello spettatore, chiedendomi cosa vedono quando guardano questo lavoro. Dove si collocano?"

Per la co-curatrice della mostra, Carine Harmand, "il lavoro di Muholi è molto per e da parte della comunità nera queer". Ha evidenziato un'immagine in "Only Half the Picture" che mostra due donne che ridono mentre provano i vestiti: "Mostra gioia e risolutezza. Muholi non mostra mai le persone come vittime; le mostra come persone che vivono, amano e si prendono cura l'una dell'altra". Invece di riferirsi alle persone nelle sue immagini come "soggetti", Muholi le vede come "partecipanti".

In "Faces and Phases", un archivio "vivo" in corso di oltre 600 ritratti iniziato nel 2006, Muholi celebra le donne nere lesbiche, transgender e non conformi al genere in belle e audaci immagini in bianco e nero - 150 delle quali sono esposte al Tate Modern. Altri progetti includono "Being" - immagini intime di coppie - e "Brave Beauties", ritratti di donne transgender e non binarie, spesso concorrenti di gare di bellezza, fotografate nello stile delle copertine delle riviste di moda.

"Muholi è un'artista che ha capito presto nel suo percorso professionale il potere dell'immagine fotografica per rappresentare individui e identità emarginate", scrive Karin Hindsbo, direttore del Tate Modern, nel catalogo della mostra. "Al punto della sua retrospettiva del 2024, la proliferazione di immagini fotografiche... rende lo stile unico e l'ampiezza dell'impatto di Muholi sul suo corpus di lavoro ancora più riconoscibile come altamente significativo e pionieristico".

Forse la serie più iconica di Muholi è "Somnyama Ngonyama" - che si traduce in "Hail The Dark Lioness". Quando la mostra di Muholi ha aperto per la prima volta al Tate Modern nel 2020 (una corsa che è stata interrotta a causa del lockdown Covid), hanno spiegato: "Quando documentiamo e fotografiamo altre persone, tendiamo a dimenticare noi stessi. Volevo trovare un'espressione artistica per affrontare le esperienze dolorose che stavo vivendo ma tornando a momenti storici. Sto celebrando la mia ascendenza".

Iniziata nel 2012, la serie spesso utilizza oggetti immaginativi - come collane di perline e coperte, guanti di plastica gonfiati e penne a feltro - mentre Muholi affronta direttamente lo spettatore con il suo sguardo. Per Harmand, la serie è "un'accumulazione di esperienze di nerezza. Ognuna delle immagini ha la sua storia - alcune storie personali, altre eventi storici: storie coloniali, apartheid, storie postcoloniali di dislocazione, di violenza, ma anche di eroticizzazione del corpo nero".

Muholi è nata nel 1972 a Umlazi, un township sudafricano a sud-ovest di Durban. È la più giovane di otto figli e suo padre è morto poco dopo la sua nascita. "Non vengo da una famiglia in cui ti incoraggerebbero a diventare un'artista", ha detto. "Vengo da uno spazio in cui ti dicono che un professionista è un infermiere o un insegnante, scienziati e ingegneri".

Tuttavia, c'è stata una persona che ha incoraggiato Muholi a seguire una carriera creativa: David Goldblatt, il fotografo sudafricano scomparso noto per i suoi ritratti della vita durante l'apartheid. Nel 2003, Muholi ha seguito un corso di fotografia al Market Photo Workshop, l'istituzione di formazione fondata da Goldblatt a Newtown, Johannesburg nel 1989. "È stato il mio mentore", ha detto. "Ho imparato molto da lui".

In risposta, Muholi offre supporto ai giovani sudafricani. “Qualcuno mi ha salvato e mi ha aiutato, quindi sento di dover estendere l'amore alla prossima generazione”, hanno dichiarato. “È importante”. Il 30% dei ricavi del lavoro di Muholi viene utilizzato per finanziare progetti filantropici. Finora, ciò ha comportato il sostegno di quasi 100 persone per studiare presso both the Market Photo Workshop e Orms Cape Town School of Photography. Dal 2020, il progetto è stato definito come l'Istituto d'Arte Muholi, “un istituto d'arte mobile per giovani e emergenti artisti visivi del Sud Africa”, che offre residenze, studi e spazi espositivi.

All'inaugurazione della mostra alla Tate, Muholi ha definito il loro lavoro “sfibrante”. Storditi dal jet lag per un volo Los Angeles-Londra, hanno dichiarato: “C'è ancora molto lavoro da fare”, riconoscendo anche il ruolo che le grandi istituzioni svolgono in tale lavoro. “La Tate è un grande affare. Qui si svolge molta educazione. Quando i bambini hanno accesso all'arte sin da un'età precoce, diventano artisti migliori e adulti più informati”.

Trevyn McGowan, co-fondatore della galleria Southern Guild con sede a Cape Town e Los Angeles, osserva: “Muholi vede anche la loro partecipazione alle loro mostre come vitale. Si presentano ancora e ancora e ancora”.

La mostra di Los Angeles stessa combina recenti aggiunte alla serie “Somnyama Ngonyama” con sculture in bronzo che vanno dalla figurazione classica a un calco in bronzo del loro clitoride, prodotto su scala monumentale. “È un nuovo corpo di lavoro che parla di visibilità”, ha dichiarato Muholi. “Volevo espandere la pratica e anche imparare da quell'espansione”. Il loro nuovo materiale è carico di riferimenti storico-artistici che Muholi canalizza e sottverte. “C'è qualcosa in questo grande pezzo di lavoro...”, hanno dichiarato. “È un modo in cui si reclama lo spazio. La gente non lo dimenticherà facilmente”.

Zanele Muholi è alla Tate Modern, Londra, fino al 26 gennaio 2025, e alla Southern Guild Los Angeles fino al 31 agosto.

Lo stile delle nuove sculture in bronzo di Zanele Muholi differisce significativamente dalle loro fotografie rinomate, aggiungendo una nuova dimensione al loro lavoro.

L'attivismo visivo di Muholi si estende oltre la loro fotografia, in quanto vedono i partecipanti alle loro immagini come attivi contributori della loro arte.

