Perché questa è la partita di football universitario più attesa della storia recente

I Bulldogs entrano in campo con il numero 1 nel sondaggio AP e i Vols a pari merito con il secondo, segnando solo il terzo incontro di regular season nella storia della SEC tra la prima e la seconda squadra classificata.

In palio c'è il controllo della SEC East Conference e un vantaggio nella corsa per assicurarsi un posto nel campionato di conference, rendendo questa partita una delle più sentite della storia recente della regular season.

Al Sanford Stadium della Georgia ci si aspetta un'atmosfera di rabbia, con gli ultimi biglietti rimasti che superano i 600 dollari, secondo TickPick, mentre i tifosi si accalcano per vedere per la prima volta ad Athens due squadre classificate tra le prime tre.

"I nostri ragazzi sono entusiasti e non vedono l'ora di assistere a uno scontro al vertice al Sanford Stadium", ha dichiarato l'allenatore della Georgia Kirby Smart. "La nostra tifoseria sarà forte e orgogliosa. Voglio sfidare la nostra tifoseria a essere - tutti hanno parlato della partita con Notre Dame - noi vogliamo che sia più rumorosa di così. Vogliamo che siano presenti anche prima".

"L'anno scorso abbiamo avuto grandi incontri in casa e la partita è stata davvero influenzata ogni volta che abbiamo avuto un grande incontro, quindi avremo bisogno di loro di nuovo e di essere pronti a partire".

La partita metterà di fronte l'attacco dei Vols, leader della nazione con 49,4 p.t., contro la difesa frugale della Georgia, la seconda migliore della nazione, che ha concesso solo 10,5 p.t..

Il cuore dell'inarrestabile attacco di Tennessee è il quarterback Hendon Hooker, che è stato intercettato solo una volta in 219 passaggi tentati in questa stagione e che la scorsa settimana ha lanciato un passaggio da touchdown nella sua ventesima partita consecutiva - un record per la scuola.

Hooker ha combinato con il wide receiver Jalin Hyatt per 14 touchdown in sole otto partite, con Hyatt che ha segnato più touchdown in quattro partite consecutive - un altro record della scuola.

Le speranze della Georgia di contenere l'attacco dei Vols hanno subito un duro colpo questa settimana: il linebacker Nolan Smith, che aveva collezionato sette tackle for loss e tre sack in otto partite, è stato escluso dal resto della stagione per un infortunio al pettorale.

Senza Smith, la difesa dei Dawgs si affiderà maggiormente al linebacker del secondo anno Jamon Dumas-Johnson, che guida la squadra con 40 tackle totali, 13 quarterback hurries, cinque tackle e due sack.

Come vederla

La partita sarà trasmessa in diretta sulla CBS, a partire dalle 15:30 ET.

