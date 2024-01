Perché quando l'Irlanda del Nord giocherà contro l'Inghilterra verrà suonata solo "God Save the Queen

Ogni squadra intona il proprio inno, accompagnata dai propri tifosi; le spalle sono indietro, le teste sono alte, a volte gli occhi si riempiono di lacrime salate al suono dell'appello patriottico.

Ma quando Inghilterra e Irlanda del Nord scenderanno in campo il 15 luglio per il loro scontro nel Gruppo A di Euro 2022, verrà suonato un solo inno nazionale: "God Save the Queen".

Gli altri due Paesi che compongono il Regno Unito hanno i loro inni nazionali per gli eventi sportivi che non si svolgono sotto la bandiera di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il Galles ha "Hen Wlad Fy Nhadau" ("Terra dei miei padri") e la Scozia ha "The Flower of Scotland". Ma in questo caso, Inghilterra e Irlanda del Nord condivideranno "God Save the Queen".

Inni diversi per sport diversi

Questa stranezza del sorteggio illumina la complessa identità della nazionale nordirlandese.

Solo poco tempo fa, tra il 1968 e il 1998, un periodo di violenza settaria in Irlanda del Nord, noto come "The Troubles", ha causato più di 3.500 morti, secondo il Sutton Index of Deaths.

L'Accordo del Venerdì Santo (o Accordo di Belfast) ha contribuito a porre fine a decenni di conflitto tra i nazionalisti che volevano un'Irlanda unita e i lealisti che volevano rimanere parte del Regno Unito.

Queste diverse visioni politiche si allineano ampiamente con le credenze religiose, con i protestanti che favoriscono l'unionismo e i cattolici il nazionalismo.

Secondo il censimento del 2011, la popolazione dell'Irlanda del Nord è composta per il 49% da protestanti e altri cristiani, per il 45% da cattolici, per il 6% da non religiosi e per l'1% da persone che non hanno dichiarato la propria religione. Secondo l'ARK Northern Ireland Life and Times Survey, nel 2019 il 33% delle persone si considerava unionista, il 23% nazionalista, mentre il 39% non si considerava nessuno dei due.

"I sondaggi dimostrano che c'è un senso di identità nazionale nordirlandese in via di sviluppo, ma non c'è una canzone che la racchiuda o che possa essere vista come tale", spiega Paul Rouse - autore di Sport and Ireland: A History - racconta alla CNN Sport.

L'Irlanda del Nord ha diversi inni nazionali in uso in diversi sport, così come diverse configurazioni delle sue squadre - una reliquia di come ogni sport ha navigato in questa divisione.

Ognuna di queste canzoni occupa una posizione leggermente diversa nel panorama politico nordirlandese.

Nel rugby, dove la squadra gioca come Irlanda unita, l'inno nazionale della Repubblica d'Irlanda "Amhrán na bhFiann" ("The Soldier's Song") viene suonato durante le partite in casa, mentre "Ireland's Call", appositamente commissionato e più inclusivo, viene suonato sia in casa che in trasferta.

Ai Giochi del Commonwealth, l'inno nordirlandese è "Londonderry Air", mentre per il calcio, l'inno "God Save the Queen" - con le sue associazioni alla famiglia reale britannica - è legato alla tradizione unionista.

"È piuttosto triste. L'Irlanda del Nord non ha una propria identità", ha dichiarato il capitano nordirlandese Marissa Callaghan in un documentario dello scorso anno.

Come giocatrice cattolica, purtroppo, non ho l'esperienza di stare in piedi e cantare l'inno più forte che puoi".

"Ma questo non toglie l'orgoglio, la passione e il significato di indossare la maglia verde. Ci vorrà qualcuno che pensi fuori dagli schemi, no? E che sia abbastanza coraggioso da portarlo avanti".

Cosa accadrebbe allo sport internazionale in Irlanda?

Storicamente, ogni sport principale ha trovato un posto leggermente diverso nel panorama nordirlandese.

"La creazione del mondo sportivo moderno è avvenuta nel XIX secolo... E quando ciò avveniva, l'Irlanda non era divisa", afferma Rouse.

Quando l'Irlanda del Nord fu ufficialmente creata il 3 maggio 1921, in seguito alla guerra d'indipendenza irlandese, le squadre di atletica, rugby e calcio rappresentavano l'intera isola.

"Ci si è subito chiesti cosa sarebbe successo allo sport internazionale in Irlanda", afferma Rouse. "E varia da sport a sport".

La Irish Football Association (IFA) aveva, e ha tuttora, sede a Belfast, il cuore storico del gioco, dove è entrato per la prima volta in Irlanda.

A differenza del rugby, il cui organo di governo aveva sede a Dublino e le cui strutture consentivano una maggiore autonomia regionale, il calcio si è diviso in due con l'istituzione della Football Association of Ireland (FAI) a Dublino nel 1921.

Inizialmente l'IFA e la FAI schieravano entrambe squadre internazionali chiamate Irlanda, selezionando giocatori provenienti da nord e sud del confine, fino agli anni Cinquanta, quando le esigenze delle competizioni di qualificazione alla Coppa del Mondo costrinsero le squadre a diventare completamente separate.

Durante i "Troubles", le tensioni sono divampate, come quando nel 1979 i disordini hanno rovinato una partita di Coppa Europa tra la città di confine di Dundalk e il Linfield, un club strettamente associato all'unionismo.

Ma il successo della squadra nordirlandese ai Mondiali del 1982 e del 1986, con giocatori di entrambe le comunità, ha dimostrato come il calcio possa, a volte, trascendere le divisioni politiche.

"Tendiamo a concentrarci sulla divisione, ma non era solo una divisione, era anche un gioco che li univa", dice Rouse.

Questi sforzi per unire il calcio si sono intensificati dopo il processo di pace.

Nel 2006, l'Amalgamation of Northern Ireland Supporters' Clubs è stata premiata con il Brussels International Supporters' Award per il sostegno alle associazioni di beneficenza e per i suoi sforzi nell'affrontare il settarismo.

Euro 2022

La Northern Ireland Women's Football Association (NIWFA) è un'entità molto più recente, costituita nel 1976, e da allora il calcio femminile nel Paese è cresciuto in modo esponenziale.

Una folla record di 15.348 persone ha affollato il Windsor Park per assistere alla partita di qualificazione alla Coppa del Mondo contro l'Inghilterra, mentre circa 1.200 giocatrici si sfidano oggi in sei divisioni competitive, secondo il sito web della NIWFA.

La sua crescente popolarità è in linea con le tendenze del calcio femminile in Europa. Euro 2022 ha già stabilito record di presenze - circa 450.000 biglietti sono stati venduti prima del torneo - mentre più di 91.000 tifosi si sono riversati due volte al Camp Nou per assistere al Barcelona Femení all'inizio di quest'anno.

È stata anche pubblicata una canzone ufficiale, "Girl Got Game" di Jessica Hammond, per sostenere la squadra e valorizzare il calcio femminile.

Facendo leva su questo, la squadra femminile dell'Irlanda del Nord spera di emulare lo "spirito del 2016" che ha pervaso il Paese quando la squadra maschile si è qualificata per Euro 2016.

"Abbiamo visto l'impatto positivo che ha avuto", ha detto Callaghan a Belfast Live.

È la prima volta che la squadra femminile dell'Irlanda del Nord si qualifica per un torneo importante, nonostante i numerosi infortuni di lunga durata dei suoi giocatori chiave.

La qualificazione ha rappresentato un risultato impressionante per la squadra, classificata al 47° posto nel mondo, con molti membri della squadra che si trovano a conciliare il lavoro a tempo pieno con il calcio.

Indipendentemente dal risultato della partita di venerdì, l'Irlanda del Nord non raggiungerà le fasi a eliminazione diretta dopo le sconfitte con Norvegia e Austria nelle due partite iniziali, ma il viaggio ha reso i giocatori ottimisti per il futuro.

"L'Irlanda del Nord è un posto fantastico e ci sono persone fantastiche", ha dichiarato Callaghan a Belfast Live. "Lo sport, compreso il calcio, è sempre riuscito a unire le persone".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com