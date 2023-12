Perché l'esodo degli armeni dal Nagorno-Karabakh potrebbe non porre fine alle ambizioni dell'Azerbaigian

Per decenni l'Azerbaigian è stato tormentato dalla perdita del Nagorno-Karabakh, una minuscola enclave caucasica teatro di uno dei conflitti più lunghi del mondo. Gli armeni la definiscono la culla della loro civiltà, ma si trova all'interno dei confini dell'Azerbaigian, come un'isola in un mare ostile.

Come repubbliche sovietiche separate, l'Azerbaigian e l'Armenia hanno giocato pulito sotto l'occhio vigile di Mosca. Ma quando l'impero si è sgretolato, l'Armenia, allora potenza ascendente, si è impadronita del Nagorno-Karabakh dal suo vicino più debole in una guerra sanguinosa negli anni Novanta.

La sconfitta divenne una "ferita incancrenita" che Aliyev promise di sanare. Ma è rimasto frustrato dai colloqui diplomatici che, a suo avviso, miravano solo a "congelare il conflitto". Dopo decenni di vertici "insignificanti e infruttuosi", da Minsk a Key West, ha cambiato rotta.

La forza bruta è intervenuta dove la diplomazia aveva fallito. Mentre il conflitto rimaneva congelato, l'Azerbaigian si era trasformato. Ormai ricco di petrolio, sostenuto dalla Turchia e armato fino ai denti, nel 2020 rivendicò un terzo del Nagorno-Karabakh in una guerra di 44 giorni, fermata solo da un cessate il fuoco mediato dalla Russia.

Ma l'accordo si è rivelato fragile e, a settembre, l'Azerbaigian ha colpito di nuovo. Incapace di resistere alla sua potenza militare, il governo del Karabakh si è arreso in sole 24 ore. La popolazione di etnia armena della regione fuggì nel giro di una settimana, un esodo che secondo il Parlamento europeo equivaleva a una pulizia etnica - un'accusa che l'Azerbaigian nega. "Abbiamo portato la pace con la guerra", ha detto Aliyev a un forum questo mese.

Non è chiaro se questa pace sarà duratura. In Azerbaigian, molti temono che il nazionalismo etnico e il voto di riunificazione territoriale su cui Aliyev ha costruito la sua legittimità abbiano più probabilità di trovare nuovi bersagli che di dissolversi.

In Armenia, lasciata allo scoperto dalla debolezza delle sue forze armate e dall'assenza di alleati, lo Stato sta lottando per assorbire più di 100.000 rifugiati del Karabakh, molti dei quali dicono di non riuscire ad adattarsi alla loro nuova vita.

Una vita nel limbo

Nonna Poghosyan è fuggita dalla sua casa di Stepanakert, la capitale del Karabakh, con il marito, i due figli gemelli e gli anziani genitori. Ora affittano un piccolo appartamento a Yerevan, la capitale dell'Armenia. Ma Poghosyan, che lavorava come coordinatrice dei programmi dell'Università americana dell'Armenia a Stepanakert, dice che la sua mente è ancora in Karabakh.

"Muoio dalla voglia di sapere cosa sta succedendo a Stepanakert. Cosa sta succedendo a casa mia? Invidio tutti quelli che respirano l'aria lì", ha detto alla CNN.

Aliyev ha detto che le case abbandonate sono rimaste "intatte", ma i video sui social media mostrano le truppe azere che vandalizzano le abitazioni.

"Non voglio immaginare che sia stata presa da qualcun altro. È la casa che abbiamo costruito per i nostri figli", ha detto Poghosyan.

I suoi figli stavano tornando a casa da scuola quando i razzi azeri hanno colpito Stepanakert il 19 settembre. Suo marito li ha trovati sul ciglio della strada e li ha portati in un rifugio antiatomico. Quando si sono svegliati il giorno dopo, il governo - la sedicente Repubblica di Artsakh - si è arreso. Le loro vite si sono dissolte nel giro di una notte.

Fuggirono dalla loro casa la settimana successiva, insieme a quasi tutta la popolazione. A quel punto erano affamati ed esausti: Il Nagorno-Karabakh era stato bloccato per 10 mesi dopo che l'Azerbaigian aveva tagliato il corridoio di Lachin - l'unica strada che collegava l'enclave all'Armenia - impedendo l'importazione di cibo, medicine e altri rifornimenti.

Ora, la strada lungo la quale era stato impedito l'ingresso dei beni di prima necessità è stata aperta per consentire alla popolazione di defluire. Poiché decine di migliaia di persone sono fuggite contemporaneamente, Poghosyan ha impiegato quattro giorni per guidare da Stepanakert a Yerevan, un viaggio che normalmente richiedeva quattro ore.

Come cittadini armeni, il governo di Yerevan ha accolto i rifugiati. Ma il sostegno che può fornire è scarso. Poghosyan ha ricevuto un pagamento una tantum di 100.000 dram armeni (circa 250 dollari), ma paga 300.000 dram (circa 750 dollari) di affitto. La sua famiglia vive dei risparmi che aveva messo da parte per l'istruzione dei figli, soldi che dureranno solo pochi mesi.

La dissoluzione del governo del Karabakh ha lasciato Poghosyan senza assegni familiari, i suoi genitori senza pensione, suo marito - un ex soldato - senza stipendio. Ma si ritiene fortunata ad avere un appartamento. "Ci sono persone che vivono in auto. Ci sono persone che vivono negli scantinati delle scuole, nei parchi giochi", ha detto.

Abbiamo lasciato lì la nostra anima

Gayane Lalabekyan ha detto che ogni mattina si sveglia nel suo nuovo appartamento a Yerevan e si chiede se ha fatto la cosa giusta. Molti armeni del Karabakh, che faticano a fare i conti con le loro nuove vite, si chiedono che cosa avrebbero potuto fare di diverso.

"Mi chiedo: "È stata la mossa giusta?"". Lalabekyan, insegnante di inglese, ha dichiarato alla CNN. Spesso si sente in colpa per aver abbandonato la sua patria, ma poi ricorda la "paura primitiva" che ha provato durante la fuga.

"Quando vedo mia figlia, il suo figlioletto; quando vedo mia madre, che ha 72 anni; quando vedo mio figlio e sua moglie, che si sono sposati a luglio, capisco che, se fossimo rimasti lì, forse non li avrei avuti", ha detto.

Aliyev ha detto che gli armeni che desiderano rimanere in Karabakh dovranno accettare la cittadinanza azera. "Avevano due possibilità: O integrarsi con il resto dell'Azerbaigian o passare alla storia", ha detto.

Ma, dopo generazioni di violenze, pochi armeni credono di poter vivere in sicurezza in Azerbaigian e quasi nessuno si sottometterebbe al governo di Baku, nonostante l'Azerbaigian insista sul fatto che nessun civile è stato ferito in quelle che definisce "misure antiterrorismo" nel territorio.

"Aliyev non è un uomo vero, è un diavolo. Non possiamo fidarci delle loro promesse", ha detto Lalabekyan. "Non possiamo vivere insieme".

Gli armeni del Karabakh avrebbero dovuto essere protetti dalle forze di pace russe, che si sono dispiegate nella regione secondo i termini del cessate il fuoco mediato da Mosca nel 2020.

Ma l'attacco è arrivato sulla scia di una rottura nelle relazioni dell'Armenia con la Russia, dopo che Erevan si è sentita frustrata dal fatto che il suo alleato di lunga data non riuscisse a difenderla dall'aggressione azera. Ritenendo di non avere altra scelta se non quella di diversificare il proprio apparato di sicurezza, l'Armenia ha iniziato a stringere una prima collaborazione con i Paesi occidentali.

Per la Russia, questa mossa è stata un tradimento. Ha colto l'occasione per lavarsi le mani del vicino bisognoso. Incapace di convogliare risorse dalla sua campagna militare in Ucraina e non volendo irritare l'Azerbaigian e la Turchia, la Russia è rimasta a guardare mentre il cessate il fuoco da lei negoziato veniva infranto - anche se il Cremlino ha poi respinto le critiche al suo contingente di pace.

Con l'assenza della protezione russa e il sostegno occidentale solo retorico, gli armeni del Karabakh hanno sentito di non avere altra scelta se non quella di fuggire. Ma l'accettazione di questo fatto non è di grande consolazione per Lalabekyan, che dice di sentirsi un'estranea nel suo stesso Paese.

"Cosa faremo dopo? Non sappiamo chi siamo. Siamo cittadini dell'Artsakh o armeni? Non possiamo rispondere a questa domanda. Abbiamo lasciato tutto lì. Abbiamo lasciato lì le nostre anime".

La prospettiva della pace

Alcuni osservatori dall'occhio freddo sostengono che la condizione dei rifugiati del Karabakh potrebbe essere il tragico prezzo della pace regionale. Poiché il Nagorno-Karabakh è riconosciuto internazionalmente come parte dell'Azerbaigian, la rinuncia dell'Armenia all'enclave era un prerequisito per la riconciliazione.

Ma Aliyev ha mostrato poca magnanimità nella vittoria. Nella sua prima visita all'enclave, ha calpestato la bandiera del Karabakh e ha deriso i politici del Karabakh che aveva imprigionato mentre cercavano di fuggire.

Tra i detenuti c'è Ruben Vardanyan, ex ministro di Stato dell'Artsakh. Il figlio di Vardanyan, David, ha descritto alla CNN il "sistema giudiziario opaco" in cui è ora invischiato il padre, accusato tra l'altro di "finanziamento del terrorismo" e "attraversamento illegale delle frontiere". L'Azerbaigian e l'Armenia non hanno relazioni diplomatiche, quindi a Vardanyan è stato negato l'accesso consolare. David ha potuto parlare con suo padre solo una volta dal suo arresto, il 27 settembre, tramite il telefono della prigione. "Ha solo detto che potrebbe rimanere lì per un po'", ha detto David.

"Se vogliamo davvero la pace nella regione tra Azerbaigian e Armenia, non possiamo permettere che i prigionieri politici siano ancora in carcere mentre viene firmato un accordo di pace", ha detto.

Nelle settimane successive alla riconquista del Karabakh, Baku ha annullato i colloqui di pace a Bruxelles e Washington, adducendo pregiudizi occidentali nei confronti dell'Azerbaigian. Nel frattempo, la retorica sulle sue ambizioni territoriali si è inasprita. Nei documenti governativi si fa riferimento all'Armenia come "Azerbaigian occidentale", un concetto nazionalista che sostiene che l'Armenia sia costruita sulla terra azera.

Qualche speranza, tuttavia, è arrivata il 7 dicembre, quando l'Azerbaigian e l'Armenia hanno concordato uno scambio di prigionieri - un accordo mediato senza l'intervento di Bruxelles o di Washington, ma che è stato accolto con favore da entrambi. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di sperare che lo scambio "getti le basi per un futuro più pacifico e prospero". L'Armenia ha inoltre rimosso il blocco alla candidatura dell'Azerbaigian a ospitare la conferenza sul clima COP29 il prossimo anno.

Il punto più spinoso, tuttavia, sarà probabilmente il Nakhchivan, un'exclave azera separata dalla terraferma da una striscia di Armenia meridionale. Aliyev spera di costruire un "corridoio terrestre" che attraversi l'Armenia, collegando il Nakhchivan all'Azerbaigian vero e proprio.

Aliyev ha descritto il cosiddetto corridoio "Zangezur" come una "necessità storica" che "si realizzerà, che l'Armenia lo voglia o meno".

L'Armenia non è del tutto contraria all'idea, ma si rifiuta di rinunciare al controllo su parti del suo territorio. Il mese scorso ha presentato un piano per rilanciare le infrastrutture della regione, ripristinando le linee ferroviarie abbandonate per collegare meglio l'Armenia con Azerbaigian, Turchia, Georgia, Iran e altrove. L'Armenia spera di trarre vantaggio dagli scambi commerciali che non sono stati possibili durante le lunghe ostilità, chiamando il progetto "Crocevia della pace".

Ma le preferenze dell'Armenia potrebbero contare poco. Aliyev ha detto a dicembre che "non ci dovrebbero essere dazi doganali, né controlli, né sicurezza di frontiera, quando si va dalla terraferma (Azerbaigian) al Nakhchivan", aggiungendo che gli armeni dovrebbero iniziare la costruzione "immediatamente a loro spese".

Aliyev ha dichiarato di non avere intenzione di occupare il territorio armeno, sottolineando che "se avessimo voluto, l'avremmo fatto". Ma, durante lo stesso evento, ha affermato che il territorio è stato "sottratto" all'Azerbaigian nel 1920 sotto il dominio sovietico e ha avvertito l'Armenia che "abbiamo più diritti storici, politici e legali per contestare la vostra integrità territoriale".

Anna Ohanyan, studiosa senior del programma Russia ed Eurasia presso il Carnegie Endowment for International Peace, ha affermato che la retorica di Aliyev si è attenuata dopo l'annuncio dello scambio di prigionieri, ma "ciò è dovuto in gran parte alla forte reazione degli Stati Uniti".

"I suoi obiettivi non sono cambiati: ha ancora bisogno di una rivalità o di un conflitto con l'Armenia, anche dopo aver recuperato il pieno controllo del Nagorno-Karabakh", ha dichiarato Ohanyan alla CNN. Ospitare la COP29 può far sì che Aliyev si comporti bene forse per un anno, ma questo non garantisce che si attenga alle regole internazionali". La Russia ha ospitato le Olimpiadi invernali nel 2014 e ha annesso la Crimea subito dopo".

La diplomazia potrebbe ancora una volta rivelarsi infruttuosa. Gli analisti mettono in guardia dalla crescente presenza militare dell'Azerbaigian intorno all'Armenia meridionale. Olesya Vartanyan, analista senior di Crisis Group per il Caucaso meridionale, ha dichiarato alla CNN: "In una delle aree in cui le forze azere sono dislocate lungo il confine, basterebbe davvero poco per fare a pezzi l'Armenia".

Gli armeni del Karabakh hanno sempre saputo di essere nel mirino di un conflitto tra grandi potenze. Ma, dopo 30 anni di relativa pace, non si aspettavano che le cose andassero in pezzi così rapidamente. Con l'avvicinarsi del nuovo anno, guardano a un futuro incerto, privi di case, beni e mezzi di sostentamento.

"Capisco che si tratta di una partita importante con grandi Paesi coinvolti: Gli interessi della Russia, gli interessi della Turchia, l'Azerbaigian che è un giocatore tra tutti questi, l'Armenia che è troppo debole per resistere. Lo capisco a livello globale", ha detto Poghosyan. "Ma a livello di 100.000 persone, è una tragedia".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com