Perché le persone fanno il tifo per gli sfavoriti, che vincano o perdano

I Bills non hanno mai vinto un Super Bowl e dovranno aspettare almeno un altro anno prima di riuscirci. Ogni volta che i Bills non riescono a vincere, sono pervaso da una sensazione che si può descrivere solo come disperazione attesa. Come dice il proverbio: è la speranza che ti uccide.

Una domanda che mi viene spesso posta è perché tifo per questi sfavoriti, come se si trattasse di un errore inspiegabile. È emerso, tuttavia, che ci sono molte persone proprio come me, e ci sono buone ragioni per cui le persone continuano a tifare per squadre che spezzano i loro cuori più e più volte.

Ci sono stati molti studi sulle persone come me che tifano per gli sfavoriti e sono state formulate un paio di teorie sul perché facciamo quello che facciamo.

Un buon articolo del Baylor College of Medicine sull'argomento ha fornito un riassunto di queste spiegazioni, e devo ammettere che alcune mi si addicono abbastanza.

Per esempio, facciamo il tifo per gli sfavoriti perché ci immedesimiamo in loro. Io ero una persona che non parlava fino a tardi e che ha faticato a imparare fino alle scuole superiori. Rispetto ai miei compagni di classe, mi vedevo un po' sfavorito: una squadra come i Bills mi si addice.

Più in generale, si adattano molto bene alla città di Buffalo. Buffalo ha il mercato televisivo più piccolo del Paese per una squadra della NFL. La popolazione della città è stata a lungo in calo per anni. Essere visti come gli emarginati rafforza il fatto che i Bills sono di Buffalo.

Per questo motivo, la città protegge la sua squadra in situazioni che dubito che poche altre città farebbero. Quando i Bills persero il Super Bowl XXV per un field goal mancato, la città di Buffalo ospitò comunque una festa dopo la partita. Una folla di 30.000 persone tributò una standing ovation all'uomo che aveva sbagliato il calcio vincente: Scott Norwood.

Il tifo per i Bills è una questione di lealtà, che si vinca o si perda.

La scienza degli sfavoriti

La scienza ci dice anche che le persone sono molto felici quando gli sfavoriti ce la fanno: le persone provano più gioia per una vittoria inaspettata. Chiedete a qualsiasi tifoso del Leicester City dopo la vittoria della Premier League nel 2016. Erano una scommessa da 5.000:1.

Lo stesso vale per uno come me. Ho pianto quando i Bills hanno raggiunto i playoff nel 2017 dopo quasi 20 anni di assenza. Riproduco il momento in cui i Bills hanno raggiunto i playoff più e più volte su YouTube.

Si tenga presente che i Bills sono entrati solo perché i Baltimore Ravens hanno perso contro i Cincinnati Bengals; i Bills hanno vinto uno spareggio e sono riusciti a entrare di soppiatto.

L'accesso ai playoff non ha permesso ai Bills di avvicinarsi al Super Bowl, poiché hanno perso nel primo turno dei playoff.

Anche se tifare per i Bills non è una cosa che fanno molti americani, il desiderio di tifare per gli sfavoriti è molto diffuso.

Gli americani preferiscono infatti gli sfavoriti ai favoriti. Studi accademici dimostrano che circa due terzi delle persone tifano per un ipotetico sfavorito piuttosto che per un ipotetico favorito. Non solo, ma gli esperimenti indicano che le persone cambiano le loro preferenze se scoprono che lo sfavorito sta vincendo.

Lo si può vedere nei sondaggi reali. Si consideri, ad esempio, ciò che è accaduto ai Denver Broncos nel Super Bowl XXXII rispetto al XXXIII.

In quel primo Super Bowl, i Broncos erano nettamente sfavoriti rispetto ai Green Bay Packers, un'amata franchigia della NFL che piace alla maggior parte delle persone e non piace a nessuno. I tifosi avevano due punti in più di probabilità di tifare per i Broncos rispetto ai Packers.

L'anno successivo, i Broncos erano nettamente favoriti sugli Atlanta Falcons, una squadra che al di fuori della Georgia non ha molti fan. Nonostante ciò, le persone che avevano una preferenza avevano 11 punti in più di probabilità di volere la vittoria dei Falcons.

Schadenfreude

Ma forse il motivo meno romantico per cui si preferisce lo sfavorito non riguarda lo sfavorito in sé, bensì il favorito.

In altre parole, c'è un sacco di schadenfreude (piacere derivato dalla sfortuna di un altro): vogliamo che i perdenti vincano perché godiamo del dolore del vincitore che perde.

Pensate a quanto si festeggia su Twitter quando la Duke, una scuola di basket d'élite con una storia di vittorie, perde.

Che ne dite del canto "I New York Yankees fanno schifo"? O meglio ancora, guardate una qualsiasi clip di Stephen A. Smith di ESPN che ride di ogni disgrazia dei Dallas Cowboy. Questa di Stephen A. Smith che si diverte a vedere i tifosi dei Cowboy piangere è una delle migliori.

La mia schadenfreude non si applica ai Bills, ma sicuramente si applica al mio odio per gli Yankees. Mi assicuro di chiamare un mio amico yankee alla fine di ogni stagione in cui perdono e lo faccio soffrire.

Uno degli errori più grandi che commettiamo è quello di confondere le grandi tifoserie dei primi classificati con il fatto che la maggior parte delle persone tifa per i primi classificati.

Uno studio di FiveThirtyEight del 2017 ha rilevato che un numero maggiore di americani ha inserito i Cowboys tra le prime tre squadre preferite rispetto a tutte le altre, tranne i Packers.

Tuttavia, solo il 20% circa degli americani annovera i Cowboys tra le proprie squadre preferite, mentre oltre il 30% dei tifosi annovera la squadra di Dallas tra quelle meno amate.

Un sondaggio Gallup del 2010 ha mostrato la stessa cosa per quanto riguarda il baseball. Un anno dopo la vittoria delle World Series, il 16% degli appassionati di baseball ha dichiarato che gli Yankees erano la squadra per cui amavano tifare. Quasi il doppio (31%), però, ha dichiarato che gli Yankees sono una squadra che ama odiare.

Gli Yankees sono quasi l'opposto dei Bills. Vengono dalla città più popolata degli Stati Uniti e hanno vinto più campionati di qualsiasi altra squadra professionistica americana.

Tuttavia, gli Yankees sono un ottimo esempio di come la situazione possa cambiare rapidamente. La squadra ha vinto 26 World Series nel XX secolo, ma ne ha vinta solo una nel XXI secolo.

Forse i Bills, che non sono riusciti a vincere i primi 56 Super Bowl, faranno meglio nei prossimi 56?

Ne basta uno e la gioia sarà grande, grandissima.

