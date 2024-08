Perché le persone camminano insieme

In molte città tedesche, le persone organizzano passeggiate per fare nuove conoscenze. L'idea è che si tratta di parlare e conoscersi meglio, non di appuntamenti. La risposta è stata entusiasta, non solo tra le donne.

Passeggiare, parlare, incontrare persone: il concetto è semplice e la risposta è entusiasta. In tutta la Germania, le donne si riuniscono per passeggiate organizzate per fare nuove conoscenze. A Hamburg, Colonia, Karlsruhe, Monaco di Baviera e in molte altre città.

Per esempio, il gruppo "FFM Girls Walk" è stato fondato a Francoforte in primavera. Le fondatrici Vivien Eller e Gabriella Kinefss invitano regolarmente le persone a fare passeggiate insieme, per esempio lungo il Meno o nel parco. Ci sono anche altri eventi gratuiti come yoga o boxe. La maggior parte dei partecipanti ha tra i 25 e i 35 anni, ma si uniscono anche donne più anziane.

Le amicizie sono importanti quanto le relazioni

Perché solo per donne? "È un'atmosfera piacevole quando l'idea di appuntamenti non è in primo piano", dice la 25enne Kinefss. "E ci sono già molte opzioni per gli appuntamenti, ma meno opzioni per le amicizie. E credo che sia altrettanto importante quanto una relazione", aggiunge Eller di 28 anni.

A New York, il gruppo "City Girls Who Walk" è stato avviato nel 2022. Kinefss e Eller, che si sono conosciute al lavoro in uno studio legale, hanno scoperto tramite i social media un gruppo a Monaco che ha organizzato la prima passeggiata all'inizio di quest'anno. "Munich Girls Talking Walking" ha già oltre 21.000 follower su Instagram.

"Passeggiata per signore" ad Amburgo

A Amburgo, le donne si riuniscono regolarmente per passeggiate e altre attività. Per esempio, 150 donne si sono riunite per una "Passeggiata per signore" lungo l'Alster Esterno una domenica di maggio. Sono le benvenute donne di qualsiasi età. "Penso che molte persone, soprattutto quelle che si sono trasferite qui per l'università, lottano per trovare connessioni, soprattutto dopo Corona", ha detto l'organizzatrice Ronja Schulz in quel momento.

Ci sono anche eventi simili aperti a tutti. Per esempio, il creatore della pagina Instagram "lebenwiegottinfrankfurt" con oltre 100.000 follower ha recentemente invitato le persone a una "Passeggiata e Chiacchierata" attraverso il parco del porto di Francoforte. È importante che tutti si sentano al sicuro e benvenuti. Pertanto, non sono tollerati razzismo, sessismo, antisemitismo o altre forme di discriminazione o comportamento inappropriato. "Dovrebbe anche essere un posto per nuove amicizie, non un evento per appuntamenti".

