- Perche' le marine sono cosi' cattive?

"Perché i sistemi di navigazione per auto sono così incredibilmente brutti?", "I sistemi di navigazione/GPS sono universalmente cattivi?", "Perché il sistema di navigazione ci porta fuori strada?": Molti forum di internet tedeschi sono pieni di guidatori che si sfogano per la loro frustrazione con i loro dispositivi di navigazione. La conclusione è che quelli che si affidano ai sistemi di navigazione integrati finiscono per ritrovarsi in ingorghi e persi.

La rabbia espressa online trova eco sulle strade: solo il 6% dei guidatori tedeschi utilizza continuamente il proprio sistema di navigazione, secondo un'indagine rappresentativa di AutoScout24 del 2021. Il 7% è sempre offline e tiene il dispositivo di navigazione spento.

Perché i sistemi di navigazione sono così brutti?

I dispositivi di navigazione erano un tempo alta tecnologia

Per capire perché ora utilizziamo Google Maps invece di costosi sistemi di navigazione integrati, è necessario conoscere la storia di questi dispositivi. In effetti, i moderni sistemi di navigazione satellitare hanno le loro radici nel militare.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, i ricercatori iniziarono a sviluppare un sistema di navigazione basato su onde radio chiamato "Long Range Navigation" (LORAN). Questo sistema fu ulteriormente sviluppato negli anni '50 e '60.

Lo sviluppo di dispositivi di navigazione per il pubblico iniziò con l'introduzione del sistema di posizionamento globale (GPS). Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha lanciato la prima flotta di satelliti nel 1978, che ancora oggi forma la base del GPS. Originariamente sviluppato per scopi militari, il GPS è stato reso disponibile per l'uso civile negli anni '80.

Sottotitolo

Tuttavia, non è stato fino alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000 che i dispositivi di navigazione GPS orientati al consumatore sono diventati commercialmente disponibili. Un importante traguardo è stato l'anno 2000, quando il governo degli Stati Uniti ha disattivato la degradazione artificiale del segnale GPS ("Selective Availability"), migliorando notevolmente la precisione del GPS.

Una delle prime aziende a produrre sistemi di navigazione GPS è stata la società olandese TomTom, che ha introdotto il primo dispositivo GPS portatile tutto in uno, il TomTom Go, nel 2004. Altre aziende come Garmin e Magellan hanno seguito. Per quasi un decennio, sono stati un compagno costante per molti guidatori - fino all'ascesa dello smartphone alla fine degli anni 2000.

Oggi, app come Google Maps hanno bandito i goffi dispositivi GPS dalle auto. La navigazione dettagliata punto per punto sul nostro telefono ha reso i dispositivi di navigazione GPS specializzati quasi superflui per l'uso quotidiano.

I dispositivi GPS, un tempo popolari per la navigazione, sono stati sostituiti dalle app come Google Maps grazie all'aumento della precisione e del comfort offerto dagli smartphone. Alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000, le aziende come TomTom e Garmin hanno introdotto i dispositivi GPS orientati al consumatore, costruendo sulla base

Leggi anche: