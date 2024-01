Perché le famiglie che richiedono un aiuto finanziario possono avere inizialmente problemi con il nuovo FAFSA

Durante quello che il Dipartimento dell'Istruzione definisce un "lancio morbido", l'agenzia sta monitorando le prestazioni del sito, effettuando pause programmate per la manutenzione ed effettuando aggiornamenti.

L'applicazione FAFSA è stata disponibile per una finestra di 30 minuti il 30 dicembre, una finestra di 30 minuti il 31 dicembre e una finestra di due ore il 1° gennaio, secondo il Dipartimento dell'Istruzione. Più di 30.000 moduli sono stati inviati con successo durante questi periodi, e il modulo è stato riaperto nel pomeriggio del 2 gennaio.

Quando il FAFSA è in pausa, le famiglie potrebbero non essere in grado di iniziare o riprendere il lavoro sul modulo, che verrà utilizzato per determinare l'ammissibilità agli aiuti finanziari per l'anno accademico 2024-25.

Si prevede che il modulo sarà disponibile per brevi periodi di tempo nei prossimi giorni.

Il Dipartimento dell'Istruzione sta lavorando a un'importante revisione del FAFSA da circa tre anni, dopo che il Congresso ha approvato modifiche al modulo per renderlo più breve e più facile da compilare. Si prevede che un maggior numero di studenti si qualificherà per gli aiuti finanziari.

Di solito il modulo è disponibile dal 1° ottobre di ogni anno, ma le modifiche hanno ritardato la data di rilascio di quest'anno. La legge prevedeva che il modulo aggiornato fosse disponibile entro il 1° gennaio 2024.

Tuttavia, il Dipartimento dell'Istruzione ha dichiarato che le famiglie non devono affrettarsi a presentare immediatamente il FAFSA quest'anno.

Anche se uno studente presenta il FAFSA ora, non riceverà il Riepilogo di presentazione del FAFSA (precedentemente noto come Rapporto sugli aiuti agli studenti) fino alla fine di gennaio. Il rapporto indica agli studenti l'importo degli aiuti federali per gli studenti a cui hanno diritto. È probabile che il candidato debba aspettare più a lungo per sapere dalle università l'entità dell'aiuto che la scuola può fornire.

Come presentare il FAFSA

Il FAFSA è disponibile online su StudentAid.gov.

Durante il periodo di lancio morbido, i richiedenti possono sperimentare una funzione di sala d'attesa, che aiuterà a controllare il volume del sito web.

Gli utenti che si collegano durante la pausa temporanea devono tornare in un secondo momento per completare il modulo, ha dichiarato il Dipartimento dell'Istruzione.

Lo studente è responsabile della compilazione delFAFSA, ma se lo studente è a carico, anche il suo genitore deve firmare il modulo. Sia il genitore che lo studente dovranno creare il proprio account presso Federal Student Aid, noto come FSA ID, prima di iniziare a compilare il modulo.

Il nuovo FAFSA è più facile da compilare

Secondo ilDipartimento dell'Istruzione, con il nuovo modulo alcuni richiedenti dovranno rispondere a meno di 18 domande, che richiederanno meno di 10 minuti per essere completate.

Il numero di domande del FAFSA varia a seconda del richiedente, in base alla sua situazione finanziaria. Il Dipartimento dell'Istruzione ha dichiarato che per la maggior parte degli utenti sarà necessaria circa un'ora per completare il modulo.

Ci sono due motivi per cui il FAFSA aggiornato è più facile da compilare.

In primo luogo, alcune informazioni sono ora tratte direttamente dalla dichiarazione dei redditi del richiedente. Ciò significa che il richiedente non dovrà andare a caccia delle informazioni giuste sulla propria dichiarazione dei redditi da inserire nel FAFSA.

Inoltre, alcune domande sono state completamente eliminate. Ad esempio, le condanne per droga non precludono più la possibilità di ricevere aiuti finanziari. Inoltre, a partire dall'anno di assegnazione 2021-22, gli studenti maschi non dovranno più iscriversi al servizio selettivo per poter beneficiare degli aiuti finanziari, quindi anche questa domanda è stata eliminata dal nuovo FASFA.

Alcuni studenti potranno beneficiare di maggiori aiuti finanziari

Sono state apportate modifiche anche al calcolo del FAFSA, che si prevede renderanno ammissibili agli aiuti finanziari federali un maggior numero di studenti.

Il Dipartimento dell'Istruzione stima infatti che 610.000 studenti in più potranno beneficiare di una borsa di studio Pell su base annua. Il programma di borse di studio Pell è un modo fondamentale con cui il governo federale aiuta gli studenti di famiglie a basso reddito a frequentare l'università, fornendo agli studenti idonei denaro che non devono restituire.

Si stima che circa 1,5 milioni di studenti in più avranno diritto all'importo massimo della borsa Pell, che in genere cambia ogni anno. La borsa di studio Pell vale fino a 7.395 dollari nell'anno scolastico in corso.

Gli studenti delle famiglie con il reddito più basso ricevono già il massimo della borsa di studio Pell. Ma coloro che hanno un reddito familiare compreso tra i 40.000 e i 70.000 dollari e che non hanno fratelli o sorelle all'università dovrebbero vedere un aumento del loro sussidio Pell, secondo un rapporto della Brookings Institution.

Alcuni studenti, in particolare quelli con fratelli o sorelle che frequentano l'università nello stesso periodo, potrebbero scoprire di avere diritto a meno aiuti finanziari con il nuovo modulo.

In precedenza, gli studenti con fratelli e sorelle all'università potevano spesso beneficiare di aiuti finanziari maggiori rispetto a quelli che non avevano un fratello iscritto nello stesso periodo, grazie al cosiddetto "sconto per fratelli e sorelle".

Ad esempio, se una famiglia aveva due figli all'università, l'ammissibilità di ciascuno studente agli aiuti finanziari era circa il doppio di quella che sarebbe stata se la famiglia non avesse avuto altri figli all'università nello stesso periodo.

Con il nuovo calcolo del FAFSA, però, questo vantaggio viene meno. Senza considerare le altre modifiche apportate alla formula, l'importo degli aiuti finanziari a cui uno studente ha diritto non aumenterà più se ha un fratello che frequenta l'università nello stesso periodo.

Fonte: edition.cnn.com