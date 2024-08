Perché l'assicurazione auto è ancora così costosa anche se i prezzi delle auto stanno scendendo

I prezzi delle auto nuove, usate e persino a noleggio continuano a diminuire mentre i tassi delle assicurazioni auto rimangono notevolmente elevati. Questa tendenza contrastante sembra controintuitiva: se il prezzo di un'auto è diminuito, non dovrebbe anche il costo per assicurarla diminuire?

Se solo fosse così semplice.

"È un mosaico di fattori che influenzano i costi delle assicurazioni auto", ha dichiarato Scott Shapiro, a capo della divisione assicurativa di KPMG negli Stati Uniti. "Mentre c'è una correlazione generale tra il prezzo del veicolo e l'assicurazione in relazione ai danni fisici, ci sono altri fattori oltre al prezzo dell'auto che influenzano i costi delle tariffe".

Ad esempio, circa 41.000 persone sono morte in incidenti stradali lo scorso anno - 8.000 morti in più rispetto al 2013, stima l'Amministrazione nazionale della sicurezza dei trasporti. Ciò ha portato a un aumento delle richieste che sono ben al di sopra delle medie storiche in termini di entità, secondo i dati di LexisNexis Risk Solutions.

Soccorso in arrivo

I tassi delle assicurazioni auto sono aumentati del 18,6% nei 12 mesi fino a luglio, secondo i dati dell'ndice dei prezzi al consumo pubblicati mercoledì. Si tratta del terzo maggiore aumento dei prezzi nell'arco di un anno tra tutti i beni e le categorie che l'ndice dei prezzi al consumo segue.

Tuttavia, si tratta di un miglioramento rispetto a marzo, quando i tassi delle assicurazioni auto erano aumentati del 22,2% su base annua. L'ultima volta che i tassi delle assicurazioni auto sono aumentati così tanto su base annua è stato nel 1976.

Ma proprio come l'inflazione generale dell'economia, dove il ritmo degli aumenti dei prezzi si è raffreddato, il dollaro effettivo che i consumatori pagano per i beni e i servizi è molto più alto rispetto agli anni recenti. Tuttavia, con le auto, i consumatori pagano prezzi più bassi. Ciò significa che gli aumenti dei prezzi non si sono solo rallentati, ma i prezzi delle auto sono effettivamente diminuiti.

I prezzi delle auto usate sono diminuiti del 10,9% nell'ultimo anno, segnando il terzo maggiore calo dei prezzi tra tutti i beni e le categorie che l'ndice dei prezzi al consumo segue. Le auto a noleggio e nuove sono diventate più economiche, con i prezzi che diminuiscono del 6,2% e del 4,4% rispettivamente.

Il forte calo dei prezzi delle auto usate è un "riflesso diretto" del mercato delle auto nuove, ha dichiarato Ivan Drury, direttore delle analisi di Edmunds, in un'analisi pubblicata mercoledì. I concessionari stanno impiegando più tempo per vendere le auto nuove rispetto all'anno scorso, con sconti mediamente più alti di 1.000 dollari. "L'accumulo di veicoli nuovi nei concessionari nell'ultimo anno è stato il catalizzatore per gli sconti e gli incentivi sui modelli invecchiati", ha aggiunto.

Questo potrebbe tradursi in tassi di assicurazione più bassi, ha dichiarato Josh Damico, vicepresidente delle operazioni assicurative di Jerry, un'applicazione di risparmio sulle assicurazioni auto.

"Le tariffe delle assicurazioni auto sono in ritardo rispetto ai fattori contribuenti, come i prezzi dei veicoli e delle riparazioni, quindi le compagnie assicurative hanno

