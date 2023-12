Perché la star di "Schitt's Creek" Eugene Levy è un viaggiatore "riluttante

Ma la star canadese Eugene Levy ammette liberamente di non essere affatto "amante dei viaggi", descrivendosi piuttosto come un "tipo da grande casa".

"Non lo odio. [Odio] è una parola molto forte", dice Levy alla CNN Travel. "Ma non lo amo davvero".

Il vincitore di un Emmy è continuamente costretto a uscire dalla sua zona di comfort nel suo ultimo progetto televisivo "The Reluctant Traveler", una serie di otto episodi per Apple TV+ che segue Levy mentre viaggia esitante in luoghi come la Finlandia, la Costa Rica, il Sudafrica e Tokyo.

Famoso per il suo modo di parlare senza peli sulla lingua, Levy non fa nemmeno finta di provare piacere in molte delle esperienze, che comprendono slitte trainate da cani, visite alla foresta pluviale e persino il prelievo di un campione di feci da un elefante.

Viaggiare con esitazione

Descrive un'escursione notturna nella foresta pluviale del Costa Rica come uno dei momenti "meno piacevoli" immortalati dalle telecamere, spiegando che "l'aspetto strisciante" è stato particolarmente sconcertante.

"Non l'avrei mai fatto [un'escursione notturna nella foresta pluviale] in un milione di anni", dice. "Ma lo faccio per poter provare cose che non avrei mai provato e farmi un'opinione. E mi sono fatto un'opinione e sapete cosa: non mi è piaciuta. Non lo rifarei".

Come ha fatto una persona che dice di "preferire stare a casa" piuttosto che intraprendere un'avventura di viaggio selvaggia a finire in prima linea in un programma di viaggi?

Secondo Levy, l'idea è nata quando è stato contattato per apparire in una serie di viaggi più tipica e ha deciso di spiegare ai produttori esattamente perché era la persona peggiore per quel lavoro.

"Hanno detto: "Ecco. Questo è lo show", spiega, prima di sottolineare che è consapevole del fatto che poter andare in posti che molte persone possono solo sognare è "una specie di grande lavoro" e si sente fortunato per averlo potuto fare.

"Otto miliardi di persone ucciderebbero per fare questo", dice. Ma c'è un'onestà nel poter dire: "Non mi è piaciuto per niente".

"Mentre la maggior parte delle persone, credo, non lo direbbe, perché ritiene che non sia necessariamente una cosa positiva da dire".

Spera che "Il viaggiatore riluttante" possa interessare sia le persone come lui sia i "viaggiatori più esperti".

Esperienze esaltanti

"Penso che ci siano molte persone che mi guarderanno lassù e mi vedranno come uno spirito affine", dice.

Tuttavia, Levy ammette di aver apprezzato la visita in Finlandia molto più di quanto si aspettasse e di aver trovato "esaltanti" le attività all'aperto, in particolare guidare una squadra di cani da slitta su un lago ghiacciato.

"È stato molto divertente", dice. Mi è piaciuto molto". La pesca sul ghiaccio: non mi è piaciuta. Non vorrei rifarla".

Sebbene si sia divertito molto anche a Lisbona e alle Maldive, Levy dubita che sarà mai disposto a fare le circa 20 ore di volo da Los Angeles per visitare di nuovo queste ultime.

Levy, che ha interpretato Noah Levenstein, il padre di Jim Levenstein, in "American Pie", è stato accompagnato dalla figlia attrice Sarah Levy durante le riprese di alcuni episodi dello show, che debutterà il 24 febbraio, mentre anche la moglie Deborah Divine si è unita a lui.

L'attore spiega che la Divine, così come Sarah e il figlio Dan Levy, che hanno recitato insieme a lui in "Schitt's Creek", amano "uscire, vedere cose nuove e provare cose nuove", mentre lui "rimane un po' indietro".

"Vorrei dare un esempio migliore", ammette. "Ma, ehi, questo è papà".

Secondo Levy, "sdraiarmi su una sedia a sdraio" in Costa Azzurra o alle Hawaii sorseggiando un drink fresco è "più adatto al mio stile".

"Non c'è bisogno di muoversi, muoversi, muoversi, vedere qualcosa, viaggiare qui, assicurarsi di vedere questo", spiega.

"Bisogna arrivare subito, perché chiude alle 17. Ci sono un sacco di cose da fare che non mi piacciono [dei viaggi], ma mettetemi su una bella sedia da spiaggia senza nulla da fare se non rilassarmi. Non è un brutto viaggio".

Viaggio illuminante

Levy ama particolarmente l'Italia, dove dichiara che "non si può mangiare male", e New York, dove apprezza anche le delizie culinarie, oltre a "passeggiare".

"Non ho bisogno di un elenco di una dozzina di cose da fare qui", aggiunge.

Visitare una serie di luoghi in cui non aveva interesse ad andare e provare cose che "non avrebbe mai lontanamente considerato di fare" ha reso Levy un viaggiatore meno riluttante?

La risposta breve è "no". Ma fa notare che si sta "aprendo all'idea che potresti dover forzare te stesso per uscire e andare in alcuni di questi posti in cui non saresti mai andato".

"Credo che alla base ci siano persone che amano viaggiare ed esplorare e che non vedono l'ora di uscire ed esplorare nuovi Paesi, nuovi territori, nuove culture e qualsiasi cosa sia. Si entusiasmano per questo", aggiunge.

"E io no. È proprio questa la differenza. Non è tanto che si odia fare qualcosa. È solo la domanda: "Dov'è il fattore divertimento?"".

E sebbene Levy sottolinei che non ci sono molte possibilità che decida di fare un'escursione sull'Himalaya in tempi brevi, crede di diventare una persona più illuminata affrontando esperienze diverse, anche se con riluttanza.

Se mi chiedeste: "Qual è il posto al mondo che vorresti raggiungere?", vi risponderei: "Non ho quel posto".

"Non sono ancora innamorato dei viaggi. Ma almeno sono disposto a provarci".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com