- Perché la ripresa economica della Germania sta rallentando in mezzo alla crisi?

Un grande raduno aumenta le vibrazioni positive. A volte accade, altre volte no. Nessuno sa il motivo esatto. Allo stesso modo, l'atmosfera nel settore economico tedesco è attualmente tanto tetra quanto non lo era da tempo. Di solito, lo spirito economico viene misurato dall'Indice di Clima degli Affari Ifo. Circa 9.000 imprese vengono interrogate ogni mese sul loro stato attuale e sulle loro previsioni per i prossimi sei mesi. L'ultima cifra è: 86,6. In altre parole, significa: Non sta succedendo nulla. Non era così cupo dal febbraio scorso. E non c'è segno di miglioramento.

Mancanza di urge per l'acquisizione, mancanza di audacia per le imprese

Le imprese che si occupano di beni di investimento esprimono la loro preoccupazione in modo più evidente, il che è un segno preoccupante. Quando queste imprese sono ottimiste, la loro positività spesso si diffonde in tutta l'economia - i prodotti vengono acquistati, la capacità di produzione futura aumenta, favorendo la crescita. Dieter Helm, dell'Istituto Ifo di Monaco, commenta: "L'economia tedesca sta sprofondando sempre di più in questa crisi letargica". Anche i consumatori, i cui guadagni stanno aumentando notevolmente, non stanno fornendo molto aiuto - stanno accumulando denaro invece di spenderlo a causa delle preoccupazioni per le difficoltà future. L'unico fattore che potrebbe potenzialmente rivitalizzare l'economia al momento è la domanda globale per i prodotti tedeschi. Nonostante le numerose tensioni e crisi, l'economia globale sta effettivamente prosperando, con un tasso di crescita previsto di circa il tre percento quest'anno. Purtroppo, quasi tutto questo sviluppo sfugge alla Germania. Mentre la Germania produce automobili di prima qualità con motori a benzina e diesel, non è necessariamente un leader mondiale nell'automobilità elettrica, che sta acquistando importanza. In sintesi, non c'è recessione, ma non c'è nemmeno progresso.

Cosa c'è in serbo per l'economia tedesca?

Le figure per il secondo trimestre del 2024, rese note dall'Ufficio federale di statistica in questo martedì, lo indicano. L'economia è leggermente diminuita dello 0,1 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si potrebbe ragionare: E allora? Non stavamo male lo scorso anno. Tuttavia, la domanda è se questa flessione, o almeno la stagnazione, continuerà se stiamo diminuendo o al massimo rimanendo fermi, mentre quasi tutti gli altri migliorano. Il Fondo Monetario Internazionale ha classificato la Germania all'ultimo posto tra tutte le principali nazioni industriali nella sua previsione economica dello scorso mese. Ciò è dovuto in gran parte al fatto che la Germania è gravemente colpita dai prezzi dell'energia elevati e in parte al fatto che la Germania soffre come nazione esportatrice quando ci sono interruzioni nel commercio globale a causa di tariffe o catene di fornitura interrotte. Ma si tratta anche della Germania stessa. Più ottimismo non è tutto, ma sarebbe utile se l'umore migliorasse abbastanza per far sì che le imprese riguadagnino il coraggio di investire e i consumatori spendano.

Leggi anche: