Perché la nostra capacità di costruire centrali nucleari è inferiore a quella della Cina?

In Europa e negli Stati Uniti, ogni nuova centrale nucleare costruita si trasforma in un disastro. Al contrario, la Cina sta costruendo una dopo l'altra senza alcuna difficoltà. Ma come fa la Cina a fare questo mentre altri paesi lottano? Il programma atomico della Cina ha una storia coerente senza pause e non ha bisogno di concorsi di bellezza per i nuovi progetti di centrale nucleare.

Mentre altre nazioni ambiziosamente progettano di costruire nuove centrali nucleari, la Cina è l'unica che le sta effettivamente costruendo. La Cina ha autorizzato ufficialmente la sua prima centrale nucleare nel 1981. Da allora, ne sono state attivate 57. Al momento, ce ne sono altre 30 in costruzione. Secondo il World Nuclear Industry Status Report (WNISR) del 2022 e del 2023, ne sono state approvate altre 10, con altre 11 approvate lunedì scorso.

Se la Cina mantiene questo ritmo, potrebbe superare gli Stati Uniti, che attualmente operano 94 reattori nucleari, e diventare la nazione nucleare leader del mondo entro il 2030. In netto contrasto, gli Stati Uniti hanno collegato solo tre nuovi reattori alla rete dall'anno 1996.

La Cina, however, è l'eccezione alla regola. In altri luoghi, stati e corporation falliscono ripetutamente durante la costruzione e l'operazione delle centrali nucleari. Al momento, sono in funzione 407 reattori in tutto il mondo, ma 214 sono stati chiusi. 34 sono ancora funzionanti ma non hanno generato elettricità per più di 18 mesi. 93 progetti sono stati interrotti. Secondo il danese Bent Flyvbjerg, specializzato in gestione dei grandi programmi alle università di Copenaghen e Oxford, "il 90% dei progetti supera il budget e i tempi previsti."

"Impressionante!"

Investigando e insegnando la gestione dei grandi programmi, Flyvbjerg raccoglie dati su 22.000 progetti in due decenni. Nel suo libro "Come si fanno le grandi cose", ha pubblicato per la prima volta i suoi risultati. La maggior parte dei grandi progetti finisce per essere un disastro, riassume, dicendo: "Il 90% dei progetti finisce i soldi e il tempo prima del completamento." Implicando: "Questo è il dato di fatto che i nostri dati mostrano. È impressionante!"

Le centrali nucleari sono tra i settori più problematici. Le centrali nucleari sono generalmente il 120% più costose di quanto previsto initially. Anche le strutture di stoccaggio per i rifiuti nucleari e i reattori smantellati costano il 238% in più di quanto stimato initially.

Il fattore di costo significativo

Il fattore di costo significativo associato alle centrali nucleari risiede nella tecnologia unica e complessa personalizzata necessaria per proteggersi dagli incidenti gravi. Incidenti come Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima hanno portato a regolamentazioni sulla sicurezza più severe, rendendo la costruzione di centrali nucleari sempre più difficile.

Pauses di un decennio

Non tutti i paesi hanno interrotto i loro programmi nucleari dopo il disastro di Fukushima, come la Germania, ma anche paesi come gli Stati Uniti hanno dibattuto la questione. Gli Stati Uniti hanno effettivamente abbandonato 42 progetti di centrale nucleare dalla loro introduzione. Dopo Chernobyl, ci sono state lunghe pause nella costruzione di centrali nucleari negli Stati Uniti. Il reattore Watts Bar 1, situato nel Tennessee, è stata l'ultima nuova centrale a entrare in funzione nel 1996, segnando un'interruzione di 20 anni.

L'impatto dell'interruzione della costruzione

L'interruzione della costruzione di nuove strutture ha avuto un effetto negativo sull'industria nucleare. Con il tempo, i processi e le procedure sono diventati obsoleti, le catene di fornitura sono crollate e gli ingegneri e gli artigiani qualificati sono passati ad altri settori. Questo è dimostrato dallo stato attuale dei progetti: i costi stanno aumentando e i programmi sono tormentati da ritardi. Le regolamentazioni sulla sicurezza più severe nelle nuove centrali nucleari possono essere soddisfatte solo con certificati falsi, influenzando le saldature in Francia e migliaia di componenti in Corea del Sud.

Un approccio migliore dalla Cina

A differenza dei paesi occidentali, la Cina non ha avuto progetti abbandonati dal lancio del suo programma nucleare negli anni '80. Dopo Fukushima, la Cina ha continuato a costruire nuovi reattori, evitando così la creazione di un vuoto di esperienza o un'industria fallimentare.

In questo modo, il programma nucleare cinese ha raggiunto la standardizzazione che manca in Europa e negli Stati Uniti. La Cina ha una grande piscina di lavoratori esperti, tipi di reattore uniformi, catene di fornitura stabilite e banche statali affidabili come sostenitori finanziari.

Possibili svantaggi per i nuovi progetti

Nonostante i evidenti vantaggi, Bent Flyvbjerg vede un altro problema. Poiché i nuovi progetti atomici in Europa e negli Stati Uniti non sono popolari o economici, i sostenitori devono farli sembrare particolarmente allettanti sulla carta. Ciò porta a una "rappresentazione strategica", secondo l'economista danese, con benefici sopravvalutati, costi sottostimati e rischi ignorati.

Ma quando inizia la costruzione, la realtà si impone e si apre la "finestra del terrore". Le correzioni devono essere apportate per ciò che è stato trascurato o ignorato nella pianificazione. Più a lungo questo dura, più problemi sorgono. I problemi possono provenire da fonti diverse, come i tassi di interesse, i prezzi del petrolio, le guerre e i disastri naturali.

"Costruire una centrale nucleare non è un compito rapido, che spesso richiede

Nonostante questi incidenti, gli Stati Uniti, insieme a 21 altri paesi, mirano a incrementare notevolmente la loro capacità nucleare entro il 2050, programmando la costruzione di oltre 1.000 nuove centrali nucleari. Tuttavia, Bent Flyvbjerg è scettico. Dubita che riusciranno a costruire questi impianti in tempo per contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico. Tuttavia, ritiene che debba essere data un'altra possibilità all'industria nucleare occidentale - se riusciranno a standardizzare i loro progetti, come fa la Cina. Altrimenti, potrebbero continuare a fare notizia per disastri.

