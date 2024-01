Perché la costa del Mar Rosso dell'Arabia Saudita potrebbe essere la prossima grande destinazione del turismo di lusso

La costa del Mar Rosso dell'Arabia Saudita si estende per oltre mille miglia, dal confine settentrionale con la Giordania nel Golfo di Aqaba allo Yemen nell'estremo sud.

Gran parte di essa, al di fuori delle grandi città come Gedda, è una costa non sviluppata di acque turchesi, isole al largo, spiagge incontaminate e barriere coralline.

Ora, nell'ambito del piano saudita Vision 2030, volto a diversificare l'economia, a ridurre la dipendenza dai proventi del petrolio e ad attuare riforme sociali, sulle coste del Mar Rosso sono in corso di realizzazione una serie di progetti extralusso, presentati dagli sviluppatori finanziati dal governo come l'apice dell'eco-consapevolezza.

"È davvero emozionante vedere che si sta aprendo al mondo", afferma Firas Jundi, responsabile regionale per il Medio Oriente della PADI, l'Associazione Professionale degli Istruttori Subacquei.

"Sono cresciuto in Arabia Saudita e ho iniziato a immergermi nel 1989, ma allora il nord era accessibile solo con i fuoristrada.

"Quando si arriva a riva, si vede che è incontaminata, incontaminata, con una visibilità chiara, come un'enorme piscina piena di pesci.

"Non è stata una destinazione per le immersioni, quindi si può immaginare quanto sia protetto il corallo".

Molte sfumature di blu

La regione del Mar Rosso comprende 28.000 chilometri quadrati di costa e 90 isole al largo, a circa 300 miglia a nord di Gedda, e AMAALA, più a nord nella Riserva Naturale Principe Mohammed bin Salman, fa parte dei cosiddetti progetti giga sauditi.

Secondo gli sviluppatori, saranno caratterizzati da resort boutique che offriranno un'ampia gamma di sport acquatici e altre attività, tra cui arte, cultura e istruzione, basate sul mare, il deserto, le dune e le montagne.

Entrambi saranno serviti dal prossimo aeroporto internazionale del Mar Rosso, la cui apertura ai voli nazionali è prevista per il 2023.

Quando sono arrivata qui per la prima volta e sono andata sulle isole e ho visto circa sette sfumature di blu, ho pensato: "Quante sfumature di blu si possono trovare nel mare?"", dice Rosanna Chopra, direttore esecutivo dello sviluppo della destinazione per Red Sea Global, la società di sviluppo dei progetti, di proprietà del Public Investment Fund (PIF) controllato dal governo saudita.

"Ancora oggi penso: "Che cosa mai è questo luogo glorioso e perché è stato così segreto per così tanto tempo?".

"Le isole, la vita marina e i delfini, è come una sorta di mondo fantastico. Si diventa davvero sopraffatti dalla responsabilità di cercare di preservarlo, perché c'è una ragione per cui è così stupefacente, così prezioso e così bello.

"Non possiamo affrettarci, dobbiamo farlo in modo responsabile, dobbiamo farlo bene".

Jundi si è immerso lungo tutta la costa saudita del Mar Rosso e ritiene che il potenziale turistico sia enorme.

"Quando la vita si è fermata durante la Covid, il corallo [altrove] ha avuto una pausa e ora che ho ricominciato a immergermi vedo molta più vita marina, animali marini più grandi", ha detto.

Questo dà un'idea di come potrebbe essere in un luogo che non è stato aperto a nessun tipo di attività".

"La cosa eccitante è che non vogliono avere fretta. Non vogliono essere un'altra destinazione affollata come l'Egitto.

"Non si tratta solo di immersioni, ci sono tante altre cose belle in Arabia Saudita, con siti storici e deserti. Credo che le immersioni siano solo una punta dell'iceberg che l'Arabia Saudita sta cercando di promuovere".

Iper lusso

Il progetto del Mar Rosso, tra le città di Umluj e Al-Wajh, svilupperà 22 delle 90 isole e sarà alimentato al 100% da energia rinnovabile, afferma il promotore. Entro il 2030 si prevede che comprenderà 50 hotel, 8.000 camere e fino a 1.000 proprietà residenziali.

Secondo Chopra, la parola d'ordine è "turismo rigenerativo": i progetti mirano a viaggiare in modo responsabile, a preservare e valorizzare la comunità e l'ambiente locali e a offrire esperienze trasformative ai visitatori.

"Penso che i viaggi di lusso siano in fase di ridefinizione", afferma Chopra.

Le sabbiose isole Ummahat accoglieranno il primo degli sviluppi del Mar Rosso, che aprirà alla fine del 2023. Il St. Regis Red Sea Resort sarà un centro di sport acquatici progettato dall'architetto giapponese Kengo Kuma, con sistemazioni in ville sulla terraferma e sull'acqua.

Nujuma, una riserva Ritz-Carlton a Ummahat, avrà un centro immersioni.

L'isola di Shura, a 30 minuti di auto dall'aeroporto e collegata da un ponte di 1,2 km, fungerà da isola hub, con 11 resort bassi, progettati per assomigliare a coralli spiaggiati.

Ci saranno un campo da golf, un porto turistico, negozi e ristoranti.

Due resort nell'entroterra, Desert Rock e Southern. Dunes, sfrutteranno al meglio il paesaggio naturale della costa.

Sheybarah, a 45 minuti di barca dalla terraferma, viene presentato dagli sviluppatori come un resort iper-lusso e autosufficiente, caratterizzato da una serie di baccelli sull'acqua che, secondo lo studio di architettura Killa Design, rispecchiano le bolle di un sub.

Sfido chiunque a non guardare quell'acqua e a chiedersi: "Come posso entrarci dentro, sotto, sopra?" - vorrà farne parte", dice Chopra.

Lo sviluppo di AMAALA inizierà con Triple Bay, un centro benessere e un centro per gli sport acquatici e altre attività.

Un porto turistico si rivolgerà agli yacht internazionali e il Marine Life Institute sarà sia un centro di ricerca scientifica che una destinazione turistica con 10 zone che spazieranno da esperienze di realtà aumentata a passerelle sottomarine, sommergibili e immersioni notturne.

La gente rimarrà a bocca aperta

L'apertura di Triple Bay è prevista per il 2024, con un'ulteriore isola offshore e uno sviluppo costiero in arrivo. Una volta completato, AMAALA offrirà più di 3.000 camere d'albergo in 25 hotel e circa 900 ville e appartamenti, tutti alimentati da energia rinnovabile al 100% e con un'impronta di carbonio pari a zero.

Sia per The Red Sea che per AMAALA, idrovolanti, barche e veicoli elettrici trasferiranno gli ospiti dal nuovo aeroporto al loro resort, con il controllo dei bagagli fino a destinazione.

"Il nostro compito è quello di aprirlo in modo intelligente", afferma Chopra. "Non si tratta solo di imparare a navigare o a fare kite surf o foil, ma di rispettare il mare. Madre Natura è più grande di tutti noi e più la si rispetta, più ci si gode il parco giochi che è l'acqua".

"Vogliamo che ci lasciate con la sensazione di aver contribuito non solo alla rigenerazione delle nostre barriere coralline e del pianeta, ma anche di esservi rigenerati come esseri umani, e questa è una cosa molto difficile da produrre o da adattare a un'altra destinazione. Poter esplorare quest'area con la forza della natura sarà un'esperienza davvero travolgente per le persone".

Gli sviluppatori hanno fissato un tetto massimo di un milione di visitatori all'anno per il Mar Rosso e di 500.000 per Amaala, ma la domanda è se questo tetto sarà necessario. Considerando la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita, i turisti verranno?

"Assolutamente sì, credo che i turisti verranno", dice Jundi, nato in Siria ma residente negli Emirati Arabi Uniti.

"Mi reco in Arabia Saudita tre volte all'anno e inizierete a percepire la diversità che si sta creando con questa nuova visione".

Chopra ha aggiunto: "Come molti Paesi che hanno avuto periodi di tempo che sono stati preoccupanti e confusi per gli altri Paesi, dobbiamo tutti vivere in un mondo in cui le persone possono evolvere, e non posso difendere abbastanza i giovani del regno.

"La gente rimarrà stupita quando verrà. L'ospitalità dei sauditi li metterà di traverso".

