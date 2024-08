- Perché la benzina non è più così economica come lo è stata per molto tempo?

Chi si trova alla pompa in questi giorni potrebbe chiedersi: con circa 1.60 euro al litro, i prezzi del gasolio sono ai livelli più bassi degli ultimi 13 mesi. E la benzina è così economica, 1.70 euro al litro, un livello non visto da sei mesi.

Questa è una benedizione per i turisti – e un evento raro, soprattutto considerato il conflitto in corso in Ucraina e le tensioni in aumento nel Medio Oriente. In passato, questi fattori hanno determinato aumenti dei prezzi.

Ma come è possibile tutto ciò?

Perché i prezzi del carburante sono così bassi?

Hagen Reiners, esperto di prezzi del petrolio presso il servizio informazioni Argus Media, spiega: "La risposta a questa domanda apparentemente semplice è in realtà piuttosto complessa. In generale, i prezzi del prodotto grezzo, il petrolio, sono leggermente diminuiti". Un altro fattore è che i margini di profitto per le raffinerie, in particolare per il gasolio, sono significativamente diminuiti negli ultimi mesi.

"La domanda di petrolio viene attualmente valutata come un po' fiacca, ad esempio a causa dei deboli dati economici degli Stati Uniti", dice Reiners. Ciò porta a prodotti finiti più economici, come gasolio e benzina, alla pompa. Un fattore importante è anche l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC). "L'OPEC sta pianificando di aumentare la produzione. Questi erano stati ridotti lo scorso ottobre per stabilizzare il prezzo elevato".

ADAC: "Rimane da vedere se i prezzi rimarranno così bassi"

Andreas Höhl, esperto del settore presso l'ADAC, dice: "I bassi prezzi del carburante sono dovuti a condizioni di mercato favorevoli, in particolare il prezzo del petrolio. Il petrolio del Mare del Nord, rilevante per noi, aveva un prezzo molto basso di circa 76-77 dollari per barile la scorsa settimana". Tuttavia, il prezzo sta attualmente aumentando nuovamente. La precedente diminuzione del prezzo era principalmente dovuta a un'economia globale debole, in particolare negli Stati Uniti, in Cina e in Europa.

"L'attuale lieve aumento del prezzo potrebbe essere legato alle crescenti tensioni nel Medio Oriente. Le preoccupazioni per ulteriori escalation lì possono aumentare il prezzo del petrolio. In generale, i prezzi del carburante sono bassi quando il prezzo del petrolio è basso", conferma Höhl, rispecchiando le opinioni di Reiners. "La scorsa settimana ha segnato il punto più basso per la benzina negli ultimi sei mesi e il più basso per il gasolio negli ultimi 13 mesi. Questo è stato vantaggioso per gli automobilisti, soprattutto durante la stagione dei viaggi. Rimane da vedere se i prezzi rimarranno così bassi".

