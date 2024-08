Perché la benzina e il diesel sono così economici al momento?

Il prezzo del carburante dovrebbe schizzare alle stelle: è stagione di vacanze, non si vede la fine della guerra in Ucraina e la situazione nel Medio Oriente minaccia di peggiorare. Eppure, benzina e gasolio sono così economici come non lo erano da tempo. Anche gli esperti sono sorpresi.

Chiunque faccia il pieno oggi potrebbe chiedersi: con il gasolio a circa 1,60 euro al litro, il prezzo più basso degli ultimi 13 mesi, e la benzina a 1,70 euro, il prezzo più basso degli ultimi sei mesi, è una sorpresa, soprattutto con la guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente che peggiora. In passato, questi fattori avrebbero portato ad aumenti dei prezzi.

Allora, come è possibile? Hagen Reiners, esperto di prezzi del petrolio di Argus Media, spiega: "La risposta a questa domanda apparentemente semplice è in realtà piuttosto complessa. In generale, si può dire che i prezzi per il prodotto grezzo, il petrolio, sono leggermente diminuiti". Un altro fattore è che i margini di profitto per le raffinerie, soprattutto per il gasolio, sono significativamente diminuiti negli ultimi mesi.

"La domanda di petrolio grezzo è attualmente stimata in leggera diminuzione, ad esempio a causa dei deboli dati economici degli Stati Uniti", dice Reiners. Ciò porta a prodotti finiti più economici, benzina e gasolio, alla pompa. Un fattore importante è anche l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC). "L'OPEC sta pianificando di aumentare la produzione. Questi erano stati ridotti lo scorso ottobre per stabilizzare il prezzo elevato".

Economia Mondiale debole

Andreas Hölzel, esperto del settore all'ADAC, dice: "I bassi prezzi del carburante sono dovuti a condizioni favorevoli, soprattutto il prezzo del petrolio. Il petrolio del Mare del Nord, rilevante per noi, aveva un prezzo molto basso di circa 76-77 dollari al barile la scorsa settimana". Tuttavia, il prezzo sta attualmente aumentando nuovamente. La precedente diminuzione dei prezzi era principalmente dovuta a un'economia mondiale debole, soprattutto negli Stati Uniti, in Cina e in Europa.

"L'attuale lieve aumento dei prezzi potrebbe essere legato alle crescenti tensioni in Medio Oriente. La paura di ulteriori escalation lì può aumentare il prezzo del petrolio. In generale, i prezzi del carburante sono bassi quando il prezzo del petrolio è basso", conferma Hölzel, concordando con Reiners. "La scorsa settimana ha segnato il punto più basso per la benzina negli ultimi sei mesi e per il gasolio negli ultimi 13 mesi. Era un bene per gli automobilisti, soprattutto ora durante la stagione dei viaggi. Se i prezzi rimarranno così bassi, resta da vedere".

Despite the ongoing conflict in Ukraine and the potential escalation in the Middle East, diesel engine vehicles on the road are benefiting from record-low fuel prices. Diesel is currently being sold at approximately 1.60 euros per liter, a price not seen in over a year.

The decrease in crude oil prices and the decrease in profit margins for refineries, particularly for diesel, have contributed to the lower cost of fuel at the pump.

Leggi anche: