Perché Kylian Mbappé ha scelto di rimanere al PSG

Vincitore della Coppa del Mondo a soli 19 anni, secondo adolescente - dopo Pelé - a segnare in una finale di Coppa del Mondo e capocannoniere della Ligue 1 per quattro stagioni consecutive, Mbappé è un calciatore che capita una volta nella generazione.

Il 23enne attaccante era da tempo legato al Real Madrid. Era stato invitato a frequentare l'accademia del club spagnolo quando aveva 11 anni, aveva poster di Cristiano Ronaldo del Real sulle pareti della sua camera d'infanzia e l'anno scorso aveva detto di voler entrare a far parte degli ormai 14 volte vincitori della Coppa Europa.

I giganti spagnoli hanno presentato un'offerta di 188 milioni di dollari per Mbappé in agosto. L'accordo è stato quasi concluso e l'attaccante ha persino ammesso all'epoca di voler lasciare il PSG.

"Sono stato onesto. Ho dato una sensazione, ho dato quello che ho nel cuore", ha detto Mbappé a Becky Anderson della CNN a dicembre. Quindi, quando il francese ha prolungato il suo contratto con il PSG invece di firmare con i Los Merengues, è stato uno shock, per non dire altro.

"È stata la decisione più difficile della mia vita", ha dichiarato Mbappé ad Amanda Davies della CNN il 23 maggio. "Volevo prendere la decisione migliore... e questo richiede tempo... ma credo di aver preso la decisione giusta".

Il progetto è vincere sempre

Mbappé ha spiegato la sua decisione di rimanere a Parigi facendo ripetutamente riferimento al "progetto" che si sta costruendo al PSG.

Nonostante le riserve di denaro apparentemente illimitate, il PSG finora non è riuscito a vincere un titolo di Champions League e ha la sfortunata abitudine di implodere nelle fasi a eliminazione diretta.

Ora sembra che il club stia modificando il suo approccio.

"Se cambio tutte le cose che voglio cambiare nel club", ha detto Mbappé prima di fare una pausa e ricalibrare. Se il club crescerà con me, se potrò scrivere la storia del club collettivamente con la Champions League o anche individualmente, sarò felice di questo contratto".

"Quando mi hanno mostrato questo progetto, ho pensato: ok, è interessante. E voglio provarci. Voglio provarci ancora", ha detto.

Dopo la decisione di Mbappé di rimanere, sembrano esserci altri cambiamenti al Parco dei Principi.

"Sicuramente ci saranno molti cambiamenti", ha dichiarato il presidente del club Nasser Al-Khelaifi ad Amanda Davies della CNN.

"Vogliamo creare una nuova era del Paris Saint-Germain, un nuovo progetto, aria fresca. Credo sia molto importante che tutti siano di nuovo motivati".

Nella conferenza stampa di annuncio del prolungamento del contratto, tuttavia, Mbappé ha negato che il suo nuovo contratto gli avrebbe dato maggiore peso dentro o fuori dal campo.

"Per quanto riguarda il progetto qui, non c'è bisogno di particolari responsabilità per essere investiti", ha detto ai giornalisti.

Macron mi ha dato buoni consigli

Mbappé è nato e cresciuto a Bondy, un sobborgo di Parigi a 11 chilometri dal centro della città e, a parte un periodo di due anni in cui ha giocato per il Monaco, ha vissuto nella capitale francese per tutta la vita.

"È parigino. È francese. Ama il suo Paese. Ama il suo club", ha dichiarato Al-Khelaifi alla CNN. "Quindi gioca per il club per cinque anni [e] c'è un rapporto. C'è amore tra lui, il club, i tifosi, il suo Paese".

Murales a lui dedicati sono sparsi nel suo ex quartiere, dove è diventato un eroe per i giovani calciatori.

Sul lato di un edificio, un dipinto raffigura un giovane Mbappé che dorme, sognando di rappresentare la Francia. "Ama il tuo sogno e lui ti amerà a sua volta", recita una piccola didascalia.

Il valore di Mbappé, che è la punta di diamante della squadra francese e proviene da una banlieue a nord di Parigi, va al di là delle sue prestazioni in campo e si estende all'arena politica.

Parlando al programma televisivo Chez Jordan, il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha elogiato il giovane attaccante.

"Soprattutto, penso che al di là del calcio e dei risultati, lui sia così importante, così utile per dare speranza ai nostri giovani... Per questo voglio che rimanga", ha detto.

Anche il Presidente francese Emmanuel Macron è intervenuto per implorare la giovane stella di rimanere al PSG e in Francia.

"Mi ha dato un buon consiglio", ha detto Mbappé, "ma con tutto il rispetto che ho per lui, la decisione è stata mia. Ho seguito questo consiglio ma dopo ho preso la mia decisione".

"Rimango e voglio dare il meglio di me per la storia del club e del mio Paese".

Soldi nuovi contro soldi vecchi

Qatar Sports Investments (QSi) è il proprietario del PSG e Al-Khelaifi siede nel consiglio di amministrazione della Qatar Investment Authority (QIA), il fondo sovrano gestito dallo Stato del Qatar.

Da quando il gruppo qatariota - guidato dallo stesso Emiro del Qatar - ha preso il controllo del PSG nel 2011, il club ha speso circa 1,5 miliardi di dollari in trasferimenti, ha vinto la Ligue 1 per 10 volte, anche se il titolo di Champions League si è rivelato elusivo.

A soli sei mesi dall'inizio dei Mondiali di calcio in Qatar, il mantenimento della probabile stella del torneo nel club di proprietà dell'emiro è stato visto come un grande colpo.

Secondo il New York Times, il Real Madrid ha offerto a Mbappé un bonus di ingaggio di quasi 140 milioni di dollari, uno stipendio annuo netto di oltre 26 milioni di dollari e il controllo completo dei suoi diritti di immagine.

Sostenuto da vaste riserve di denaro statale, il PSG ha risposto con un ingaggio simile, ma con uno stipendio annuale molto più alto, pari a 65 milioni di dollari, secondo Sky Sports.

Questo ha segnato una rara occasione in cui il Real Madrid non è stato in grado di eguagliare l'offerta finanziaria di un rivale, e una vittoria per i club "nuovi" finanziati dalle profonde tasche degli Stati nazionali rispetto ai club "legacy" più affermati e con una lunga storia alle spalle.

"Quello che il PSG sta facendo, rinnovando con Mbappé per una cifra enorme (chissà dove e come sarà pagata) dopo aver annunciato perdite per 700 milioni di euro nelle ultime stagioni e un onere salariale di 600 milioni di euro, è un INSULTO al calcio. Al-Khelafi è pericoloso come la Super League", ha twittato Javier Tebas, presidente della Liga.

Il tweet di Tebas ha fatto eco alle opinioni della sua organizzazione che ha rilasciato una dichiarazione infiammata una volta che sembrava chiaro che Mbappé sarebbe rimasto in Francia.

"La Liga presenterà una denuncia contro il PSG alla UEFA, al tribunale amministrativo e fiscale francese e alle autorità dell'Unione Europea per continuare a difendere l'ecosistema economico del calcio europeo e la sua sostenibilità", si legge nel comunicato.

"Sappiamo che stiamo facendo tutto legalmente, tutto nel modo giusto", ha dichiarato Al-Khelaifi alla CNN. "E siamo molto felici. Nessuno distruggerà la nostra festa per la firma di Kylian Mbappé".

Correzione: Una versione precedente di questo articolo descriveva in modo errato la natura del rapporto tra il QSI e il QIA. Ora è stato modificato.

Fonte: edition.cnn.com