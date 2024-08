- Perché Kevin Kühnert è riluttante ad andare di pari passo con i partner

Segretario generale del SPD Kevin Kühnert (35) ha ammesso che a causa delle preoccupazioni per gli attacchi violenti, non si sentirebbe a suo agio nel camminare per la città tenendo per mano il suo partner. "Ancora oggi, abbiamo quel pensiero in mente di guardarsi intorno due volte, di controllare di nuovo la situazione", ha detto sul canale televisivo Welt. "Purtroppo, le statistiche mostrano che questa violenza esiste e sta addirittura aumentando". L'omofobia è una realtà nella società.

Contemporaneamente, Kühnert ha detto che il suo partner sceglie deliberatamente di stare lontano dalla vita pubblica. "Ho menzionato in passato di avere un partner, quindi non sto rivelando un segreto. Ma non ci sono foto e non ci saranno", ha spiegato Kühnert durante l'intervista su Welt TV.

Il suo partner ha consapevolmente deciso di non far parte della vita pubblica. "Il mio partner non è un accessorio che viene presentato al pubblico, ma è una persona indipendente".

