- Perché Katrin Göring-Eckardt ha condiviso pubblicamente il suo numero di cellulare online?

Condividere i propri dettagli di contatto online per il consumo pubblico è generalmente considerato una mossa azzardata nel 2024, soprattutto per i professionisti e gli utenti attivi nel mondo digitale. Sono ben consapevoli dei pericoli che derivano dal mondo digitale.

Quando i numeri cominciano a circolare sul web, la mia curiosità si accende. E ancora di più quando uno di essi appartiene a Katrin Göring-Eckardt, una politica verde di spicco e membro del parlamento tedesco. Lunedì mattina, ha pubblicato un numero di telefono su X, invitando le persone a chiamarla.

Ti ricordi quando gli indirizzi venivano condivisi su Facebook?

Vedere il post mi ha fatto tornare alla mente i tempi dell'adolescenza: una sorella di un compagno di classe (avevamo 14 anni, i nostri fratelli erano più piccoli) aveva organizzato una festa a casa sua. Purtroppo, l'indirizzo era finito online su Facebook. Immagina il caos che ne è seguito.

All'epoca, Internet era ancora agli inizi, così come noi. Stavamo appena imparando a muoverci su Schüler VZ e Facebook. Condividere gli indirizzi online era una cosa, ma oggi sarebbe considerato accettabile solo in rare circostanze eccezionali. Credevamo di aver imparato dalla esperienze come queste – o almeno così pensavamo.

Katrin Göring-Eckardt risponde – anche se in modo distaccato

Ma ora, un'adulta, una politica e, di conseguenza, una figura pubblica, aveva reso disponibile il suo numero su X. Come diavolo è successo? Aveva Göring-Eckardt premuto accidentalmente il pulsante sbagliato mentre inviava un messaggio privato? Che gaffe clamorosa, che avrebbe richiesto una nuova SIM per evitare chiamate rabbiose dal pubblico.

Ma lì c'era il numero sinistro, facilmente accessibile su Telegram e WhatsApp. Non poteva essere falso. Così, ho deciso di chiamare Katrin Göring-Eckardt.

In effetti, la politica dei Verdi ha risposto prontamente: "Ciao, sono Katrin Göring-Eckardt". Nonostante il numero fosse visibile da ore, la politica ha risposto prontamente. Quante chiamate da elettori insoddisfatti potrebbe aver ricevuto a quel punto? E perché il suo tono era così allegro?

Prima che potessi presentarmi e farle domande, Göring-Eckardt ha parlato di nuovo: "Il 1° settembre ci saranno le elezioni in Turingia. Vota per Alleanza 90/I Verdi per le persone, la natura e la Turingia. Insieme possiamo impedire all'AfD di ottenere una maggioranza di veto. Possiamo garantire che la nostra amata Turingia sia governata in modo equo e sostenibile. Grazie e arrivederci!"

E con questo, ha riattaccato.

Beh, questo ha posto fine piuttosto bruscamente al mio pezzo su internet security. Peccato.

Se questo numero misterioso contribuirà o meno alle fortune dei Verdi in Turingia, remains to be seen. Secondo diversi sondaggi, il partito è attualmente al 3%. L'AfD otterrebbe dieci volte tanto.

Almeno, il post su X sta fornendo un po' di divertimento. Alcuni sono confusi, altri entusiasti. Katrin Göring-Eckardt ha sicuramente ottenuto una cosa: ha attirato l'attenzione.

Dopo aver condiviso il suo numero su X, mi sono chiesto se Katrin Göring-Eckardt avesse accidentalmente pubblicato il [Il numero del telefono cellulare] mentre inviava un messaggio privato. Nonostante il numero fosse pubblicamente accessibile su piattaforme come Telegram e WhatsApp, era insolito che rispondesse alla mia chiamata così prontamente.

Considerando il rischio di ricevere chiamate indesiderate a causa del suo [Il numero del telefono cellulare] reso pubblico, ci si potrebbe aspettare che Katrin Göring-Eckardt avesse un approccio più cauto quando interagisce con i suoi follower online.

